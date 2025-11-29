Rallye: Sebastien Ogier schreibt Geschichte - zum neunten Mal Weltmeister

Er bekommt nicht genug: Rallye-Legende Sebastien Ogier hat sich seinen neunten Weltmeistertitel gesichert.

"Teilzeitkraft" Sebastien Ogier hat mit seinem neunten WM-Titel Rallye-Geschichte geschrieben. Dem Franzosen reichte zum Abschluss in Saudi-Arabien ein dritter Platz, um mit 293 Punkten seinen Toyota-Markenkollegen Elfyn Evans (289) in der WM-Wertung noch auf Rang zwei zu verdrängen.

Der Waliser wurde am letzten Wochenende auch wegen einer Reifenpanne nur Sechster.

Ogier stellte mit seinem Titel den Rekord von Rallye-Legende Sebastien Loeb ein. Der Triumph ist umso bemerkenswerter, weil Ogier seit vier Jahren nur noch bei einem Teil der Rennen am Start ist. In diesem Jahr hatte er drei der ersten acht Rallyes ausgelassen.

Erst im Sommer entschied er sich, das Projekt ernsthafter anzugehen. "Einen WM-Titel zu gewinnen, gehörte natürlich nicht mehr zu meinen Zielen", hatte er zuletzt gesagt.

Der 41 Jahre alte Ogier war als Gesamtzweiter nach Saudi-Arabien gereist, drei Punkte fehlten ihm zu Evans. Am Freitag war dem Waliser aber eine Reifenpanne zum Verhängnis geworden, Ogier zog im virtuellen Ranking vorbei - und ließ am Finaltag nichts mehr anbrennen.