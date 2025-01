Watanabe als Bach-Nachfolger? Japaner will Macht der IOC-Exekutive verringern

Um das Fehlen eines Olympischen Dorfes als Ort der Begegnung zu kompensieren, schwebt Watanabe ein "olympisches Forum unter einem Dach" nach jeder Veranstaltung vor.

Sollte er gewählt werden, was aufgrund der Altersbegrenzung in seinem Fall nur für acht Jahre möglich wäre, strebt er eine "offenere" Führung an, als dies unter dem seit 2013 amtierenden Bach der Fall ist. Konkret wolle er die Macht der IOC-Exekutive verringern - ein Punkt, in dem er sich mit dem Gros seiner Kontrahenten einig ist.

Watanabe, Sohn eines Überlebenden der Atombombe von Hiroshima, studierte Sport in Tokio und Bulgarien, bevor er in die Wirtschaft wechselte. Parallel war er Turntrainer und arbeitete sich als Funktionär nach oben, seit 2017 ist er Präsident der FIG. Er wäre der erste asiatische Präsident des Internationalen Olympischen Komitees.

Weitere Anwärter auf die Bach-Nachfolge sind die Weltverbandspräsidenten David Lappartient (51/Radsport), Sebastian Coe (67/Leichtathletik), Johan Eliasch (62/Ski) sowie die IOC-Exko-Mitglieder Prinz Faisal al-Hussein (61), Juan Antonio Samaranch Junior (66) und Kirsty Coventry (41).