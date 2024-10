Basketball: Dennis Schröder dachte nach WM-Titel an DBB-Rücktritt

Kurz vor den Olympischen Spielen befindet sich das DBB-Team intensiv in den Vorbereitungen - am Montag wartet Turnierfavorit USA im Testspiel (20:15 Uhr LIVE auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App). Führungsspieler Dennis Schröder überrascht indes mit einem Geständnis.