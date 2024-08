Olympia 2024 - Kokain-Skandal um Olympioniken? - News im Ticker

Anzeige Die Olympischen Spielen 2024 in Paris bestimmen in diesen Tagen die sportlichen Schlagzeilen. ran liefert die wichtigsten News zu diesem Großereignis im Ticker. Vom 26. Juli bis 11. August 2024 finden die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt Paris statt. Rund um die Sommerspiele in Paris gibt es im Ticker von ran die wichtigsten News und Informationen zu diesem Event.

+++ 7. August, 13:25 Uhr: Kokain-Skandal bei Olympia? +++ Der australische Hockeyspieler Tom Craig ist während der Olympischen Spiele in Paris wegen des mutmaßlichen Erwerbs von Kokain verhaftet worden. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur "AFP". Demnach wurde der 28-Jährige in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei nach einer "Kokain-Transaktion" festgenommen, er habe ein Gramm der Droge bei sich geführt. Der 17 Jahre alte Verkäufer sei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden, bei ihm wurden weitere Drogen gefunden. Das Australische Olympische Komitee (AOC) bestätigte, dass ein Spieler aus dem Hockeyteam "in Haft" sei, betonte aber, dass "keine Anklage erhoben" wurde. Die Australier scheiterten beim olympischen Hockeyturnier im Viertelfinale (0:2) am vergangenen Sonntag am deutschen Finalgegner aus den Niederlanden, Craig kam dabei zum Einsatz. Das Internationale Olympische Komitee wollte am Mittwoch keinen Kommentar abgeben, der Fall sei dem IOC nicht bekannt.

+++ 6. August, 19:10 Uhr: Überraschende Wende: Comeback für Skandal-Kommentator +++ Der polnische Kommentator Przemyslaw Babiarz hatte während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele für einen Skandal gesorgt, als er eine Zeile in John Lennons Hit "Imagine" als kommunistisch bezeichnete. Der TV-Sender Telewizja Polska suspendierte den Kommentator umgehend und ernete dafür lautstarke Kritik von hochrangigen Politikern und öffentlichen Persönlichkeiten. Vor Ort in Paris forderten 130 Journalisten und Sportler in einem Beschwerdebrief an den Sender, Babiarz wieder einzustellen. Nach einem Treffen des Kommentators mit den Sender-Chefs kommt es jetzt tatsächlich zu einem Comeback am Mikrofon. Tiafack vs. Jalolov heute hier im kostenlosen Livestream sehen: Olympia Halbfinale Boxen Babiarz wird die Leichtathletik-Wettbewerbe kommentieren, versprach aber, sich mit politischen Kommentaren zurückzuhalten. Der Sender betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass die Trennung von Information und subjektivem Kommentar eine fundamentale Regel der journalistischen Objektivität und Ethik sei.

+++ 6. August, 09:45 Uhr: Snoop Dogg kassiert Mega-Summe als Olympia-Fan +++ Etliche Promis aus der ganzen Welt haben sich bereits unter die Zuschauer und Fans der Olympischen Spiele in Paris gemischt. Einer war schon mehrfach zu sehen. Ob beim Stabhochsprung, verkleidet als Reiter oder in den Rängen der Turnhalle: Der US-Rapper Snoop Dogg scheint überall dabei zu sein. Man könnte fast meinen, dass der 52-Jährige zum inoffiziellen Maskottchen der Sommerspiele avanciert, wenn er noch weiter die diversen Wettbewerbe besucht. Doch die Rap-Ikone scheint nicht ausschließlich aufgrund des sportlichen Interesses eine solche Präsenz zu zeigen. Wie aus einem Bericht hervorgeht, erhält Snoop Dogg eine Mega-Summe für seinen Einsatz in Paris. Demnach hat der Rapper, der für den US-Sender "NBC" in Paris am Start ist, einen fetten Vertrag erhalten. So kassiert er wohl rund 450.000 Euro für jeden Tag, den er bei den Olympischen Spielen verbringt. Doch das soll nicht alles sein. Zudem erhält der Star-Musiker eine weitere Gage in Höhe von rund 7,9 Millionen Euro für 16 Tage Olympia. Der "Bild" wurde auf Anfrage zugetragen, dass "NBC" dem Rapper insgesamt bis zu 13,7 Millionen Euro zahlen könnte. Denn die Gage hängt wohl auch von den TV-Quoten ab. Deutschland - Griechenland heute kostenlos streamen: Basketball-Olympia-Viertelfinale im Livestream USA - Deutschland heute kostenlos streamen: Frauenfußball-Olympia-Halbfinale im Livestream

+++ 5. August, 10:15 Uhr: Pikanter Bericht um Manipulation - Olympia-Aus gefordert +++ Wird im Säbelfechten flächendeckend betrogen? Wie ein pikanter "ARD"-Bericht enthüllt, sind Manipulation und Korruption offenbar Teil der Sportart. Und zwar von klein auf bis hin zu den Olympischen Spielen. Der Bericht von "ARD"-Dopingexperte und Insider Hajo Seppelt deckt anhand von Aussagen zweier Zeugen das korrupte System im Säbelfechten auf. Beide Zeugen berichten von Druck, der von oben ausgeübt wird - und vor allem von finanziellen Anreizen. So soll massiv Einfluss auf die Sportlerinnen und Sportler genommen werden. Aber auch auf die Schiedsrichter. Einer der beiden Interviewpartner war Marcus Schulz, ein ehemaliger Schiedsrichter. Er berichtete von einem Manipulationsversuch, der direkt an ihn herangetragen wurde. Dabei soll ihn ein hochrangiger Fechttrainer kontaktiert haben. "Marcus, ich muss mit dir reden", hatte dieser zu Schulz gesagt: "Wir sind auf sein Hotelzimmer gegangen und er sagte: 'Marcus, wärst du bereit, einen gewissen Vorteil anzunehmen?' Ich sagte: ‚Wofür?'" Der namentlich nicht genannte Trainer erwiderte: "'Für den und den Fechter würden wir dir 5000 Euro bieten.'" Schulz habe abgelehnt und sei bedroht worden: 'Er sagte: Sei nicht naiv! Versuchst du jetzt, ein guter Junge zu sein? So wirst du es nie nach oben schaffen? Sie werden dich nie nach oben lassen.'" Doch das war keineswegs Schulz' Absicht meinte er - zumindest nicht auf diesem Wege. "Das ganze System ist drauf ausgelegt, bei Olympia zu betrügen. Olympia ist die einzige Veranstaltung im Fechten, die weltweite Aufmerksamkeit findet. Darauf läuft alles zu. Deshalb wird bereits im Unterbau so viel wie möglich manipuliert." Er behauptet weiter: "Wenn Sie sagen würden, wir haben zehn Elite-Kampfrichter im Säbelfechten, dann sind fünf von denen beeinflussbar. Die reichen ihnen, um ein komplettes Turnier zu manipulieren." Ernüchternde Zahlen, die man kaum glauben mag, wenn man Fechten als Laie bei Olympia verfolgt. Doch Ex-Kampfrichter Joachim Wargalla äußerte sich gegenüber der "ARD" ähnlich. "Ein bezahlter Kampfrichter, dem man sagt, was er zu tun hat, erfordert gar kein Bestechungsgeld. Ihm wird gesagt, wer gewinnen soll. Und wenn er das nicht macht, verliert er seinen Job oder wird nicht mehr eingesetzt", sagte Wargalla, der selbst schon beim Olympia-Säbelfechten im Einsatz war. Er sieht ein großes Problem, das auch zur Manipulation beiträgt. "Das Regelwerk ist so kompliziert geworden, dass es extrem interpretierbar ist. Es ist damit auch manipulierbar für den Kampfrichter. Ich kann heute in etwa 50 Prozent der Fälle, in denen beide Fechter aufeinanderzutürmen und sich treffen, nicht entschieden. Ich weiß nicht, warum der Treffer so fällt." Er will dem Ganzen ein Ende bereiten und fordert daher das Olympia-Aus für die Sportart. "Solange das Säbelfechten in der Form manipulierbar ist, sollte es nicht im olympischen Programm weitergeführt werden."

+++ 4. August, 20:00 Uhr: Boxerin Imane Khelif nach Wirbel: "Ich bin eine Frau" +++ Seit Tagen schreibt Boxerin Imane Khelif im Rahmen der Olympischen Spiele Schlagzeilen. Der Grund: Bei den Weltmeisterschaften wurde sie im Nachgang eines Geschlechtstests ausgeschlossen, bei Olympia darf sie allerdings an den Start gehen. Nach ihrem Halbfinal-Einzug (sie bezwang die Ungarin Anna Luca Hamori) hat Khelif eine Medaille sicher. Einen Kampf um den dritten Platz gibt es bei Olympia nicht. Sie äußerte sich direkt nach Ende des Kampfes gegenüber dem TV-Sender "BeIN Sports" unter Tränen: "Ich möchte der Welt sagen, dass ich eine Frau bin. Und ich werde eine Frau bleiben".

+++ 4. August, 09:10 Uhr: Umstrittene Boxerin Imane Khelif: Papa zeigt Geburtsurkunde im TV +++ Boxerin Imane Khelif ist eines der Themen der Olympischen Spiele. Während sie bei den Weltmeisterschaften infolges eines Geschlechtstests ausgeschlossen wurde, darf sie in Paris an den Start gehen. Gleich ihre erste Gegnerin, die Italienerin Angela Carini, gab bereits nach 46 Sekunden auf und verweigerte in der Folge den Handschlag - später folgte allerdings die Entschuldigung. Die Debatte über die 25.-jährige Khelif war da aber längst entbrannt, so wurde sie beispielsweise in den sozialen Netzwerken übel beschimpft. Nun hat sich ihr Vater Omar in die Debatte eingemischt. "Mein Kind ist ein Mädchen. Sie wurde als Mädchen aufgezogen. Sie ist ein starkes Mädchen. Ich habe sie dazu erzogen, hart zu arbeiten und mutig zu sein. Sie hat einen starken Willen zu arbeiten und zu trainieren", erklärte er im Interview mit dem französischen Sender "BFMTV". Und weiter: "Die italienische Gegnerin, die gegen sie gekämpft hat, war einfach nicht in der Lage, meine Tochter zu schlagen. Weil meine Tochter stärker war und sie zu schwach." Um seine Aussagen zu untermauern, zeigte Khelif in der Folge sogar die Geburtsurkunde seiner Tochter im TV. "Sie ist eine Frau, wir haben alle Beweise, inklusive ihrer Geburtsurkunde." Sonderlich viel gebracht hat der Auftritt von Papa Khelif allerdings nicht, so wird im Internet bereits das Ausstellungsdatum des Dokuments infrage gestellt. Nach Box-Eklat: Verliererin bekommt Prämie

Politik schaltet sich bei Gender-Streit ein

+++ 3. August, 22:26 Uhr: Triathlon-Training fällt auch am Sonntag aus +++ Die schlechte Wasserqualität der Seine sorgt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll. Wie die Organisatoren am Morgen mitteilten, sei angesichts erwarteter schlechter Messwerte frühzeitig eine Entscheidung getroffen worden. Auch am Sonntag fällt das Training aus. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tagen hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss. Die Verantwortlichen erwarten eine Verbesserung der Wasserqualität, das Einschwimmen am Tag vor dem Wettkampf fällt jedoch wieder aus.

+++ 3. August, 17:26 Uhr: Genderdebatte zum Trotz: Khelif holt Medaille +++ Die algerische Boxerin Imane Khelif, um die seit Tagen eine Genderdebatte tobt, hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille gesichert. Khelif gewann ihr Viertelfinale in der Klasse bis 66 kg am Samstag gegen die Ungarin Anna Luca Hamori klar mit 5:0. Edelmetall hat die 25-Jährige bereits sicher, weil beide Halbfinal-Verliererinnen Bronze erhalten. Am Dienstagabend kämpft Khelfi um 22.34 Uhr in Roland Garros nun gegen Janjaem Suwannapheng (Thailand) um den Einzug ins Finale. "Das ist eine Frage der Würde und des Respekts für jede Frau und jedes Mädchen", sagte Khelif nach ihrem Kampf. Es war ihr erster Kommentar zu den Vorwürfen, sie gehöre nicht in die Frauenklasse. "Das gesamte arabische Volk kennt mich seit Jahren. Ich habe jahrelang an internationalen Wettkämpfen teilgenommen." Der Weltverband IBA habe sie "unfair behandelt. Aber ich habe Gott." Khelif steht wie auch Lin Yuting (bis 57 kg) aus Taiwan im Blickpunkt, da beide Sportlerinnen bei der WM 2023 von der IBA wegen eines Geschlechtertests disqualifiziert worden waren. Da der Verband vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen zahlreicher Skandale nicht mehr anerkannt ist und auch nicht die Wettkämpfe in Paris organisiert, konnten Khelif und Lin starten.

+++ 3. August, 9:26 Uhr: Triathlon-Training fällt wegen dreckiger Seine aus +++ Die schlechte Wasserqualität der Seine sorgt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter für Probleme. Am Samstagmorgen wurde das Schwimmtraining für den Mixed-Wettbewerb im Triathlon abgesagt, der am Montag stattfinden soll. Wie die Organisatoren am Morgen mitteilten, sei angesichts erwarteter schlechter Messwerte frühzeitig eine Entscheidung getroffen worden. Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tagen hätten einen Abfall der Wasserqualität zur Folge. Näheres zur Situation wollen die Organisatoren im Laufe des Samstags mitteilen. Als Folge von Regenfällen steigt die Menge an Fäkalien-Bakterien im stark belasteten Fluss. Schon in der ersten Woche war das Wasser der Seine ein Thema großer Diskussionen gewesen. Die Einzelwettbewerbe im Triathlon hatten aber wie geplant am Mittwoch stattgefunden. Nach der Mixed-Staffel im Triathlon stehen am Donnerstag und Freitag noch die Freiwasser-Wettbewerbe im Schwimmen an. Schon weit vor dem Start der Spiele hatte die Wasserqualität immer wieder für Aufsehen gesorgt. Unter anderem nahmen die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und Organisationschef Tony Estanguet ein Bad in der Seine, um zu beweisen, dass der Fluss sauber genug sei. In den vergangenen Jahren investierte der französische Staat etwa 1,4 Milliarden Euro, um die Seine zu säubern. Dafür mussten zahlreiche Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden, die ihr Abwasser zuvor direkt in den Fluss und seine Nebenflüsse geleitet hatten. Zudem wurde in Paris ein riesiges Überlaufbecken gebaut, damit bei starkem Regen die Kanalisation nicht mehr wie bislang in die Seine überflutet.