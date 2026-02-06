Langlauf (F): Kälin holt sich Bronze! Am letzten Anstieg setzt Nadja Kälin noch einmal alles auf eine Karte. Die Schweizerin zieht entschlossen an, reißt eine kleine Lücke und zwingt die Konkurrenz zum Reagieren. Jetzt heißt es nur noch durchbeißen bis zur Ziellinie. Und sie hält durch. Nadja Kälin sorgt für die große Überraschung im abschließenden Langlaufrennen und sichert sich die Bronzemedaille! Was für eine Leistung. Noch in der ersten Rennphase sah es so aus, als würde sie den Anschluss verlieren, doch sie kämpfte sich gemeinsam mit Jessica Diggins zurück an die Verfolgergruppe. Im Finale überrumpelt Kälin dann alle mit einer starken Schlussphase und belohnt sich mit Edelmetall. Für die Schweizerinnen ist es nach Silber im Teamsprint die zweite Medaille bei diesen Winterspielen. Katharina Hennig Dotzler beendet ihr Rennen auf dem soliden neunten Platz.

Langlauf (F): Wer hat die meiste Kraft? Der Abstand in Richtung Andersson war groß und so wird es noch ein bisschen dauern, bis feststeht, welche Athletin heute Bronze holt. Die Gruppe ist wieder an Nadja Kälin herangekommen. Noch ist also nichts entschieden!

Langlauf (F): Andersson holt erstes Olympia-Gold! Ebba Andersson ist nach einer dominanten Vorstellung im Ziel angekommen und darf über die erste Goldmedaille ihrer Karriere jubeln. Die Schwedin kontrolliert das Rennen über weite Strecken und zeigt eine beeindruckende Leistung. Erst im Ziel erlaubt sie sich einen Moment der Schwäche, sinkt erschöpft in den Schnee und genießt den historischen Erfolg. Silber geht an Heidi Weng aus Norwegen, die ebenfalls ein starkes Rennen zeigte und nun gespannt verfolgen darf, wie der Kampf um Bronze ausgeht. Ein paar Meter absetzen konnte sich Nadja Kälin. Kann sie die Medaille tatsächlich ins Ziel bringen? Das wäre dann sicherlich die Überraschung des Tages!

Curling (F): Ein Punkt für die Schweiz Nachdem es im dritten End erneut ein Nuller-End gegeben hatte, können die Schweizerinnen im Final-Duell mit den Schwedinnen nun endlich erstmals anschreiben. Ganz zufrieden dürfte das Team allerdings nicht sein. Die Ausgangslage hatte eigentlich die Chance geboten, mehr als einen Stein ins Haus zu bringen und sich einen größeren Vorteil zu erarbeiten. Doch der letzte Stein läuft nicht optimal, sodass am Ende nur ein Punkt bleibt. Es steht 2:1 für die Schwedinnen.

Langlauf (F): Kälin bleibt dabei Gold und Silber ist weg, im Kampf um Bronze bleibt es in der Loipe aber hochspannend. Vor den letzten sechs Kilometern ist noch alles offen und fünf Athletinnen sind noch zusammen. Ihr Vorsprung nach vorne liegt bereits bei über sechs Minuten. Henning Dotzler läuft auf Platz elf.

Bob (M): Die Entscheidung um die Medaillen steht an Im Viererbob steigt jetzt die Spannung noch einmal spürbar, denn der vierte und letzte Lauf im Kampf um die Medaillen steht unmittelbar bevor. Die Ausgangslage ist klar, entschieden ist aber noch längst nicht alles. Für Johannes Lochner sieht es weiterhin ausgezeichnet aus. Der Deutsche hat seinen Vorsprung auf Francesco Friedrich im dritten Durchgang noch etwas ausgebaut und geht mit der besten Position in den finalen Lauf. Auch Friedrich kann relativ entspannt auf Silberkurs gehen, sein Polster nach hinten ist stabil. Der große Krimi wartet allerdings im Kampf um Bronze. Adam Ammour liegt nur neun Hundertstel vor dem Schweizer Bob von Michael Vogt. Auch Patrick Baumgartner aus Italien ist mit lediglich 18 Hundertsteln Rückstand noch in Schlagdistanz. Hier kann im letzten Lauf jeder kleine Fehler über Edelmetall oder Enttäuschung entscheiden. Gefahren wird dieses Mal in der umgekehrten Reifenfolge der Platzierungen. Die Topstars kommen also ganz zum Schluss!

Ski Freestyle (F): Eileen Gu holt sich Gold! Eileen Gu setzt im Halfpipe-Finale ein echtes Ausrufezeichen und krönt sich zur Olympiasiegerin. Nachdem sie bei diesen Winterspielen bereits zweimal Silber gewonnen hatte, gelingt ihr heute das Upgrade zu Gold. Mit einem nahezu perfekten Run und starken 97,75 Punkten ist sie die dominierende Athletin im Finale. Auch Li Fanghui kann im letzten Versuch noch einmal zulegen und verbessert sich. Damit sichert sie sich hinter ihrer Teamkollegin die Silbermedaille und macht den chinesischen Doppelerfolg perfekt. Zoe Aitken steigert sich ebenfalls im letzten Run und zeigt eine starke Leistung. Am Ende fehlen ihr lediglich 0,50 Punkte auf Silber, doch auch über Bronze darf die Britin jubeln und sich über eine verdiente Medaille freuen.

Ski Freestyle (F): Gu legt noch mal nach! Eileen Gu legt noch einmal nach! Im dritten Run steigert sie sich erneut und verbessert ihren Top-Score auf 94,75 Punkte. Die Chinesin zeigt wieder einen extrem sauberen und technisch starken Lauf, unter anderem mit einem Right Cork 900 Buick Grab, einem Left Cork 900 Tail Grab sowie einem Alley-oop Flatspin 540 mit Mute Grab. Nach ihr kommt Indra Brown aus Australien. Kann sie noch mal die Medaillenränge angreifen? Nein! Sie wird Fünfte. Damit sind die Medaillen bereits vergeben und es geht nur noch darum, ob Li und Atkin den Toplauf von Gu angreifen können.

Langlauf (F): Über fünf Minuten trennen Gold und Bronze Im Langlauf der Frauen gibt es durch den enorm frühen Angriff von Ebba Andersson, die ihr Rennen weiterhin voll durchzieht, heute riesige Abstände. Über eine Minute führt sie schon vor ihrer ersten Verfolgerin. Zu der Bronzegruppe sind es vor der letzten Gruppe sogar über fünf Minuten.

Ski Freestyle (F): Noch kein Angriff auf die Medaillenränge Im Ski Freestyle ist der dritte Durchgang voll im Gange. Einen Angriff auf die Medaillenplätze gab es bislang aber nicht. Noch vier Athletinnen stehen oben, nur eine von ihnen steht aktuell nicht auf dem Podest.

Langlauf (F): Noch zehn Kilometer Es sind noch knapp zehn Kilometer bis zum Ziel. Ebba Andersson zündet vorne weiterhin ein richtiges Feuerwerk und scheint überhaupt nicht daran zu denken, trotz des Vorsprungs rauszunehmen. Heidi Weng hat auf dem Silberrang 55 Sekunden Rückstand. Die Gruppe um Bronze besteht inzwischen wieder aus fünf Athletinnen. Kälin ist dort weiterhin voll dabei. Johanna Matintalo hat ihr Rennen als zweite Sportlerin vorzeitig aufgegeben.

Curling (F): Es werden keine Punkte vergeben Anders als im ersten End bleiben die Steine dieses Mal nie lange im Haus liegen. Die Schweizerinnen räumen konsequent auf und verhindern, das sich wieder eine gefährliche Konstellation wie im ersten End ergeben kann. Am Ende entscheidet sich Pätz dafür, ein Nuller-End zu spielen und scheibt mit dem letzten Stein, Schweden aus dem Haus. Dadurch bleibt der Hammer bei den Schweizerinnen.

Langlauf (F): Nur Bronze noch offen In der Langlauf-Entscheidung der Frauen sind 34 Kilometer absolviert. 16 Kilometer vor dem Ziel scheint aber nur noch Bronze offen zu sein. Andersson liegt weiter souverän vor Heidi Weng, die ihrerseits über drei Minuten Vorsprung zur nächsten Verfolgergruppe hat. Hier ist Nadja Kälin weiterhin richtig gut dabei.

Ski Freestyle (F): Der Stand vor dem letzten Run Nach dem zweiten Run übernimmt Eileen Gu die Führung. Die Chinesin setzt mit 94,00 Punkten die neue Bestmarke und schiebt sich an die Spitze. Auf Rang zwei folgt ihre Teamkollegin Li Fanghui, die mit 91,50 Punkten ebenfalls einen starken Lauf zeigt. Dahinter liegt weiterhin Zoe Atkin aus Großbritannien mit 90,50 Punkten, nachdem sie im zweiten Run nicht zulegen konnte und bei einem Trick stürzte.

Ski Freestyle (F): Gu liefert ab! Eileen Gu zündet im zweiten Run ein echtes Feuerwerk! Mit starken 94,00 Punkten katapultiert sie sich an die Spitze und setzt die Konkurrenz massiv unter Druck. Schon beim Right Cork 900 Buick Grab zeigt sie, wie viel Style in ihrem Riding steckt. Danach legt sie direkt nach: ein sauber gezogener Left Cork 900 Tail Grab, gefolgt von einem technisch starken Alley-oop Flatspin 540 mit Mute Grab, bei dem sie gegen die natürliche Drehrichtung abspringt und trotzdem komplett stabil landet. Auch die restlichen Features bringt sie souverän ins Ziel. Kommt da heute noch jemand heran oder war das schon der Goldrun?

Langlauf (F): Andersson stiefelt davon! Im Langlauf lässt Ebba Andersson nach 30 Kilometern auch Heidi Weng als letzte Konkurrentin um Gold stehen. Schon 14 Sekunden hat sie ausgebaut in Richtung der Norwegerin. Im Kampf um Bronze sind vier Athletinnen noch voll dabei. Mittendrin ist auch Kälin. An Anschluss verloren hat Kristin Austgulen Fosnæs aus Norwegen.

Curling (F): Schwedinnen schreiben Zweierhaus Im Curling-Finale ist das erste End beendet. Den Vorteil des letzten Steins hatte die Schweiz. Nutzen kann die Mannschaft das aber nicht. Mit ihrem zweiten Stein, dem drittletzten Schweizer Stein in diesem End, sorgt Tirinzoni zunächst für Ordnung im Haus. Mit dem letzten Stein versucht Alina Pätz dann den Double-Take-Out, um die Situation endgültig zu bereinigen. Der Schlag gelingt jedoch nicht wie geplant. Nur ein schwedischer Stein wird entfernt und genau das eröffnet Schweden die große Chance. Anna Hasselborg nutzt diese Gelegenheit eiskalt aus und schreibt ein Zweierhaus.

Langlauf (F): Kälin wieder voll im Bronzekampf! Im Kampf um Bronze wird es wieder richtig spannend! Nadja Kälin hat gemeinsam mit Jessie Diggins zur Gruppe vor ihr aufgeschlossen. Damit kämpfen nun wieder fünf Athletinnen um die Bronzemedaille. Katharina Hennig Dotzler liegt eine Minute zurück. Um sie kam es gerade zu Verwirrung. Nepryaeva hat bei ihrem Skiwechsel aus Versehen die Skier der Deutschen genommen. Die deutschen Betreuer reagierten schnell und legten ein neues Paar in die Box, damit Hennig Dotzler überhaupt wieder wechseln konnte.

Langlauf (F): Die Hälfte ist geschafft Die Hälfte des kräftezehrenden 50-Kilometer-Rennens im Langlauf ist absolviert und an der Spitze hat sich wenig verändert. Ebba Andersson und Heidi Weng bestimmen weiterhin das Tempo und dürften den Kampf um Gold und Silber unter sich ausmachen. Auf die erste Verfolgerin Teresa Stadlober haben die beiden bereits rund 1:45 Minuten Vorsprung. Dahinter deutet sich Bewegung an: Kerttu Niskanen und Fosnæs könnten bald zur Österreicherin aufschließen. Im Rennen um die Medaillen hat sich auch Nadja Kälin zurückgemeldet. Gemeinsam mit Jessie Diggins ist sie bis auf acht Sekunden an Niskanen herangekommen und bringt sich wieder in Schlagdistanz. Hennig Dotzler konnte dieses Tempo dagegen nicht mitgehen.

Ski Freestyle (F): Atkin liefert schon ab Bei besten Bedingungen mit Sonnenschein und keinem Wind ist der erste von drei Runs in der Halfpipe beendet. Viele Athletinnen haben noch nicht alles ausgepackt. Zoe Atkin legt im ersten Lauf stark vor und setzt sich mit 90,50 Punkten an die Spitze. Die Britin überzeugt mit einem sehr sauberen und konstanten Run, der von den Judges durchweg hoch bewertet wird. Zu ihren Highlights gehören unter anderem ein Left 540 Mute, ein Right 720 mit Tail Grab sowie ein technisch sauber ausgeführter Alley-oop 540 Japan. Eileen Gu zeigte einen starken Right Cork 900 mit Buick Grab zu Beginn. Dann aber ist sie etwas vorsichtig, zögert und nimmt raus, womit sie im Mittelfeld liegt. Zweite ist die Kanadierin Amy Fraser mit 85,0 Punkten.

Curling (F): Können die Schweizerinnen Gold sichern? Im Curling geht es heute noch um die Vergabe von Gold und Silber. Im Finale treffen die Mannschaften aus der Schweiz um Skip Silvana Tirinzoni und die schwedische Mannschaft aufeinander. Was Olympia angeht, dann blickt die Mannschaft von Hasselborg auf mehr Erfahrung zurück. 2018 holte sie mit ihrer Mannschaft Gold, 2022 reichte es zu Bronze. Die Mannschaft aus der Schweiz war zuletzt in Turin 2006 unter Skip Mirjam Ott in ein olympisches Curling-Finale eingezogen. "Wir haben in den letzten acht Jahren gemeinsam so viel erreicht, aber das hier ist noch besser als alles, was wir zuvor geschafft haben", sagte Tirinzoni über ihren Team-Erfolg.

Bob (M): Der dritte Lauf ist beendet Auch die letzten Bobs haben ihren Lauf inzwischen absolviert. Große Veränderungen im Klassement gab es zum Abschluss nicht mehr. Im letzten Lauf waren nur noch 20 Teams am Start, gefahren wurde in umgekehrter Reihenfolge. Stürze wie am gestrigen Tag im zweiten Lauf blieben heute aus. Adam Edelman zog seinen Bob aus Israel vor dem Lauf zurück.

Ski Freestyle (F): Cassie Sharpe fehlt nach schwerem Sturz Für Cassie Sharpe, Olympiasiegerin von PyeongChang 2018, enden die Spiele nach einem schweren Sturz im Qualifying hingegen vorzeitig. Die Kanadierin hatte bei der Landung Probleme, stürzte hart und schlug dabei auch mit dem Kopf auf. In einem Video in den sozialen Medien erklärte Sharpe, dass ein Start nicht mehr möglich sei: Es sei schlicht zu gefährlich weiterzufahren, zudem habe sie keine medizinische Freigabe erhalten. Die Entscheidung falle ihr schwer, sei aber die richtige und manchmal müssten Gesundheit und Familie auch bei Olympischen Spielen an erster Stelle stehen. Damit kämpfen elf Athletinnen um die Medaillen. Der beste von drei Runs zählt.

Langlauf (F): Kälin und Hennig Dotzler in den Top Ten Nach 15 Kilometern hat sich nicht viel getan. Andersson und Weng haben ihren Vorsprung zu Teresa Stadlober aus Österreich inzwischen auf 44 Sekunden vergrößert. Sie liegt knapp 20 Sekunden vor Niskanen und Fosnæs. Weitere 24 Sekunden dahinter sind Kälin und Hennig Dotzler mit ihrer Gruppe unterwegs.

Ski Freestyle (F): Alle Blicke auf Gu Das Freestyle-Skiing-Programm bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina 2026 steuert auf ein spektakuläres Finale zu: Im Halfpipe-Finale von Livigno könnte Eileen Gu für das nächste Highlight sorgen. Die Chinesin, die bei ihrem Olympia-Debüt in Peking 2022 als erste Freestyle-Skifahrerin überhaupt drei Medaillen bei einer Winterausgabe gewann, hat sich als Fünfte für das Finale der besten zwölf Athletinnen qualifiziert. Ein weiterer Podestplatz würde für die 22-Jährige einen historischen Meilenstein bedeuten: Sie würde den Kanadier Mikael Kingsbury als erfolgreichste Freestyle-Skifahrerin der Olympia-Geschichte ablösen. Im Qualifying setzte sich Zoe Atkin aus Großbritannien an die Spitze. Die amtierende Weltmeisterin überzeugte mit der besten Leistung. Dahinter qualifizierte sich die Chinesin Li Fanghui auf Rang zwei. Australierin Indra Brown, aktuelle Führende im Halfpipe-Weltcup, zählt ebenfalls zu den Favoritinnen. Sabrina Cakmakli aus Deutschland verpasste die Qualifikation für das Finale.

Langlauf (F): Eine Medaillenfavoritin gibt auf! Es gibt die erste Aufgabe und die kommt doch etwas überraschend. Astrid Øyre Slind aus Norwegen, die heute zu den Medaillenfavoritinnen gehörte, steigt bei knapp zehn Kilometern aus. In der Rennsituation hat sich wenig geändert. Weng und Andersson fahren vorne weg. Dahinter scheint es nur noch um Bronze zu gehen, wenn die beiden das Tempo über die Distanz bringen können. Teresa Stadlober liegt als Dritte nach 12 Kilometern gut 20 Sekunden vor einer kleinen Gruppe.

Bob (M): Deutsche Dreifachführung hält Noch sind nicht alle Bobs im dritten Durchgang unten, doch die Teams mit realistischen Medaillenchancen haben ihre Läufe bereits absolviert. Damit zeichnet sich das Bild im Klassement immer klarer ab. Für Johannes Lochner sieht es weiterhin hervorragend aus. Er konnte seinen Vorsprung auf Francesco Friedrich sogar noch etwas ausbauen und hat im Kampf um Gold die beste Ausgangsposition. Auch Friedrich liegt seinerseits komfortabel auf Silberkurs und hat nach hinten ein solides Polster. Richtig spannend bleibt dagegen der Kampf um Bronze. Adam Ammour liegt nur neun Hundertstel vor dem Schweizer Bob von Michael Vogt. Auch Patrick Baumgartner aus Italien ist mit 18 Hundertsteln Rückstand noch voll im Rennen. Das große Finale startet ab 12:15 Uhr!

Langlauf (F): Weitere Athletinnen fallen raus Ebba Andersson hält an der Spitze das Tempo extrem hoch und sorgt damit dafür, dass das Feld immer weiter auseinanderfällt. Jessie Diggins und Teresa Stadlober können das Tempo nicht mitgehen und verlieren früh den Anschluss. Nur Heidi Weng aus Norwegen bleibt noch an den Skienden der Schwedin und hält den Kontakt zur Spitze.

Langlauf (F): Ist die Vorentscheidung schon gefallen? Das Rennen ist zweifelsohne noch lang, denn erst 7,2 Kilometer sind absolviert, die Vierergruppe konnte sich aber weiter absetzen und hat 15 Sekunden in Richtung der Konkurrenz herauslaufen können. Katharina Hennig Dotzler und Nadja Kälin haben ihrerseits auch zur zweiten Gruppe den Anschluss verloren. Sie dürften damit wohl aus dem Medaillenrennen raus sein.

Langlauf (F): Vier Athletinnen lösen sich Im Langlauf hat es noch einmal den Antritt an der Spitze gegeben und inzwischen besteht die Spitzengruppe dann nur noch aus fünf Athletinnen. Ebba Andersson aus Schweden, Heidi Weng aus Norwegen, die Österreicherin Teresa Stadlober und Jessica Diggins aus den USA konnten mitgehen. Dahinter klafft eine noch schließbare Lücke zu weiteren Favoritinnen und Hennig Dotzler aus dem deutschen Team sowie Nadja Kälin aus der Swiss-Mannschaft.

Bob (M): Es bleibt eng um Bronze Inzwischen sind die nächsten Bobs durch den Eiskanal gerauscht und der Kampf um Bronze bleibt extrem eng. Michael Vogt aus der Schweiz erwischt zwar keinen perfekten Start, doch im weiteren Verlauf stimmt die Linie und das Tempo passt. Am Ende schiebt er sich mit seiner Crew bis auf neun Hundertstel an Adam Ammour heran und hält den Druck im Klassement hoch. Auch Patrick Baumgartner aus Italien bleibt voll im Rennen um die Medaille. Der Italiener zeigt eine solide Fahrt und mischt weiterhin im engen Kampf um Platz drei mit. Der zweite Schweizer Bob mit Cédric Follador verliert indes an Zeit.

Langlauf (F): Es wird direkt Tempo gemacht Im anschließenden Langlauf-Rennen der Frauen, das bei Olympia heute erstmals in der Geschichte über die 50 Kilometer führt, sind die ersten Kilometer absolviert. Wie erwartet drücken die Topathletinnen sofort aufs Tempo und sorgen früh für eine Selektion im Feld. Schon nach 3,4 Kilometern hat sich eine erste Gruppenbildung ergeben. Vorne läuft eine Spitzengruppe mit rund 13 Athletinnen. Mit dabei sind auch Katharina Hennig Dotzler und Nadja Kälin, die sich aufmerksam in der ersten Gruppe positionieren und damit früh eine starke Ausgangslage schaffen.

Bob (M): Friedrich und Ammour verlieren Zeit Francesco Friedrich erwischt den Start etwas besser und kommt oben sauber aus der Bahn. Im weiteren Verlauf kann er das Tempo jedoch nicht ganz halten und verliert über den gesamten Lauf hinweg Zeit auf Johannes Lochner. Am Ende büßt er weitere fünf Hundertstel ein, wodurch Lochner seine Position im Kampf um Gold weiter festigt. Auch der dritte Deutsche im Feld, Adam Ammour, hat Probleme. Mehrere kleine Fehler kosten wertvolle Zeit und summieren sich bis ins Ziel. Mit 0,92 Sekunden Rückstand auf Lochner fällt er deutlich zurück. Das eröffnet Chancen für die nachfolgenden Teams. Vogt und Baumgartner könnten im Fight um Bronze noch zu attackieren.

Bob (M): Was legt Locher vor? Johannes Lochner eröffnet den dritten Durchgang im Viererbob und erwischt oben zunächst eine sehr saubere Linie. Der Start gelingt ordentlich und der deutsche Bob nimmt früh Tempo auf. Im Mittelteil wird es dann allerdings kurz brenzlig, der Schlitten steht einmal quer und kostet ein wenig Schwung. Trotzdem bringt Lochner den Lauf sicher ins Ziel. Die Uhr stoppt bei 2:43,86 Minuten. Wie viel die Zeit im Vergleich zur Konkurrenz wirklich wert ist, wird sich gleich zeigen. Alle Medaillenkandidaten sind im dritten Lauf zu Beginn gefragt.

Langlauf (F): Gibt es das nächste Gold für die Schwedinnen? Was die Männer im Langlauf sind, das sind die Schwedinnen in den Langlaufwettkämpfen der Frauen. Beim Abschluss über die 50 Kilometer musste die Mannschaft allerdings einen Dämpfer hinnehmen. Topfavortin Frida Karlsson musste ihren Start beim abschließenden Wettkampf der Olympischen Winterspiele 2026 krankheitsbedingt am Samstagabend absagen. Auch Jonna Sundling musste ihren Start zurückziehen. Größte Goldkandidatin der Schwedinnen ist dadurch Ebba Andersson. Über die lange Distanz von 50 Kilometern in der klassischen Technik können sich zudem auch Astrid Øyre Slind aus Norwegen und Kerttu Niskanen aus Finnland etwas ausrechnen. Im deutschen Team gibt es ebenfalls krankheitsbedingt eine Absage. Katherine Sauerbrey verzichtet gesundheitlich angeschlagen auf einen Start. Damit ist Katharina Hennig Dotzler die einzige DSV-Starterin. Für die Schweiz ist Nadja Kälin am Start.

Bob (M): Lochner auch im Vierer auf Goldkurs Im Viererbob stehen heute die zwei entscheidenden Läufe auf dem Programm. Nach dem ersten Wettkampftag liegt Johannes Lochner in Führung und könnte nach seinem Gold im Zweierbob direkt nachlegen. Der 35-Jährige führt nach zwei von vier Läufen das Feld an und geht mit einer starken Ausgangsposition in den Finaltag. Dauerrivale Francesco Friedrich hat derzeit bereits 0,43 Sekunden Rückstand, während der dritte deutsche Pilot Adam Ammour auf Rang drei liegt (+0,59 Sekunden). Damit deutet sich – ähnlich wie im Zweierbob – sogar ein deutscher Dreifach-Triumph an. Gefahren wird der dritte Lauf in der Reihenfolge des Klassements, das heißt: Die deutschen Piloten sind direkt zu Beginn an der Reihe und können früh im Durchgang die nächsten Bestzeiten setzen. Um 10:00 Uhr geht der Bob von Lochner in den Eiskanal.

Fünf Entscheidungen stehen noch aus Die meisten Medaillen sind vergeben, fünf Entscheidungen stehen heute noch aus. Ab 10:00 Uhr steigen die 50 Kilometer der Langläuferinnen. Gleichzeitig findet der dritte von vier Läufen im Viererbob statt. Ab 10:40 Uhr gehen die Ski-Freestylerinnen in ihre Medaillenentscheidung in der Halfpipe. Die sollte eigentlich bereits am Samstagabend stattfinden, doch der Schnee in Livigno wirbelte wie so oft bei diesen Winterspielen den Zeitplan durcheinander. Ab 11:05 Uhr geht es dann um Gold und Silber im Curling-Finale der Frauen zwischen der Schweiz und Schweden. Ab 12:15 Uhr fällt im Eiskanal die endgültige Entscheidung, wer die Medaillen im Viererbob mitnehmen kann. Den Abschluss bildet dann das Eishockey-Finale der Männer am Nachmittag zwischen den USA und Kanada.