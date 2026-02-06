Ski Freestyle (F): Gremaud führt nach zwei Qualifikationsdurchgängen 27 Athletinnen durchlaufen drei Qualifikationsläufe, die besten Zwölf qualifizieren sich für das Finale. Die Punkte aller Läufe werden zusammengerechnet, so bleibt die Spannung bis zum Ende, Stürze bedeuten nicht unbedingt sofort das Aus. Mit 169 Punkten führt bis dato die Schweizerin Mathilde Gremaud beim Big Air, begeisterte mit zwei starken Sprüngen. Die nach dem ersten Durchgang führende Megan Oldham aus Kanada rutschte mit 147.25 Punkten nur auf den achten Platz ab. Die Deutsche Muriel Mohr rangiert nach zwei Durchläufen und 93.75 Punkten nur auf dem 19. Platz und muss auf die dritte Runde hoffen.

Eishockey (F): Das letzte Playoff-Duell für das Viertelfinale startet in gut einer Viertelstunde Die drei Sieger der Vorrunde und der beste Gruppenzweite stehen sicher im Halbfinale, dahinter werden in einem Playoff-Modus die letzten vier Plätze ausgespielt. Im Duell zwischen Finnland und der Schweiz wird die letzte Mannschaft für das Viertelfinale gesucht: Nach Schweden, die Tre Kronor gewann 2:0 gegen Tschechien, den USA, die Italien 6:0 wegfegten, und Kanada, die Deutschland mit 5:1 aus dem Wettbewerb warfen, wird das letzte Puzzlestück für die Runde der besten Acht gesucht.

Eishockey (M): Die Abendpartie startet in gut einer Viertelstunde In der Vorrundengruppe C der Männer treffen die USA auf Dänemark. Zum Auftakt konnten die Amerikaner souverän mit 5:1 gegen Lettland gewinnen, die Skandinavier mussten sich knapp mit 3:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft geschlagen geben. Nach der überraschenden Niederlage der DEB-Auswahl heute Mittag eröffnet das beiden Teams jetzt Möglichkeiten: Die Amis könnten den Gruppensieg so gut wie klarmachen, die Dänen könnten sich mit einem Überraschungserfolg die Tür fürs Weiterkommen offen halten.

Shorttrack (M): Das Halbfinale über 1500m steht Titelverteidiger Daeheon Hwang gewinnt den langsamsten der sechs Vorläufe, zieht aber souverän und ohne Mühen ins Halbfinale ein. Im letzten Lauf kommt der Ukrainer Handei nach einem Sturz noch weiter, dafür wird dem Italiener Sighel die Schuld zugewiesen und scheidet aus. Das Halbfinale folgt dann kurz vor Zehn, zunächst übernehmen die Frauen auf dem Eis mit dem Heats für den Einzug ins Viertelfinale über die 1000 Meter.

Curling (F): Hohes Scoring, enge Partien zur Pause Nach fünf gespielten Ends liegen die kanadischen Frauen mit 4:2 in Front gegen die Schweiz. Zwischen Japan und den USA steht es 3:3-Unentschieden, Dänemark kann nur einen knappen 3:2-Vorsprung gegenüber Korea behaupten. Im vierten Parallelspiel führt Schweden knapp mit 5:4 gegen Italien. Es bleibt so auf allen Sheets ausgeglichen, keine Mannschaft kann sich bis dato entscheidend absetzen.

Skispringen (M): Prevc gewinnt Gold, Nikaido wird noch auf Silber verdrängt Der Verlierer des Springens ist dann Kristoffer Sundal: Der Norweger erwischt den Schanzentisch nicht optimal, bekommt kaum noch Windpunkte und landet hinter dem starken Polen Kacper Toamsiak, der mit einem ganz weiten Satz zuvor die Führung übernommen hatte. Das alles wird aber noch übersprungen vom Dominator und Favoriten Domen Prevc. Mit Bestnoten und 141 Metern springt Prevc zur Goldmedaille, egalisiert den doch deutlichen Rückstand nach dem ersten Sprung. Ren Nikaido gibt den hohen Vorsprung noch aus der Hand, am Ende fehlen dem Japaner rund fünf Meter, es bleibt nur Silber für Nikaido. Bester Deutscher wird Philipp Raimund, der nach dem Titelgewinn auf der kleineren Schanze nur auf Platz neun landet.



Skeleton (F): Flock gewinnt Gold, deutsches Trio mit Silber, Bronze und Holz Was macht jetzt Janine Flock? Die Österreicherin muss dem Druck Stand halten, als bisher schnellste Frau geht sie als Favoritin in den letzten Lauf im Eiskanal. Im Start war Kreher noch besser, dafür punktet Flock mit der besseren Fahrlage. Sowohl die Kristallo, als auch die Tofane meistert Flock optimal, am Ende ist es der Olympiasieg für die Österreicherin. Sie ballt die Fäuste, reißt die Arme hoch, die Freude kennt keine Grenzen mehr. Mit enormer Konstanz wird Flock hier Olympiasiegerin, dahinter folgen Susanne Kreher mit Silber, Jacqueline Pfeifer gewinnt Bronze, Hannah Neise landet auf dem undankbaren vierten Rang.



Skeleton (F): Silber und Bronze sicher in deutschen Händen Zwei Medaillen haben die deutschen Skeletoni schon sicher, doch welche Farben werden sie haben? Im mittleren Bahnteil ist Susanne Kreher etwas langsamer, erwischt die Ideallinie aber richtig gut. Im Wettkampfmodus fliegt Kreher mit 14 Hundertstel Vorsprung zur sicheren Silbermedaille.

Skeleton (F): Welche Medaillen holt Deutschland? Pfeifer hat Bronze sicher Den Auftakt der besten Fahrerinnen macht Hannah Neise, übernimmt souverän die Führung mit über drei Zehntelsekunden. Ein fehlerfreier Lauf lässt sie auf Edelmetall hoffen, doch die nächste Starterin ist Teamkollegin Jacqueline Pfeifer. Eine Medaille hat das deutsche Team jetzt sicher, vor allem ein der Kristallo ist Pfeifer bockstark, mit über sieben Zehnteln haut sie bei ihren vielleicht letzten Olympischen Spielen nochmal eine überragende Fahrt raus, Bronze ist ihr nicht mehr zu nehmen.

Skeleton (F): Britisches Trio fährt in die Top 10 Den Anfang macht Amelia Coltman, wird aber noch von ihrer Landsfrau Freya Tarbit überholt. Nach drei Läufen war Tabitha Stoecker die beste Insulanerin auf Rang fünf, mit einer starken Zeit von insgesamt 3:50.48 greift Stoecker auch nochmal aufs Podium an.

Shorttrack (M): Die ersten drei Halbfinalisten stehen fest Luca Spechenhauser, William Dandjinou und Brendan Corey stehen sicher in der nächsten Runde. Titelverteidiger Daeheon Hwang startet im dritten Viertelfinallauf, wird auch sicher im Halbfinale erwartet. Noch sind die Zeiten nicht die allerschnellsten, es wird auch noch etwas gepokert.

Skispringen (M): Wellinger zwischenzeitlich in Führung, Deschwanden zieht dann vorbei Zunehmend werden die Sprünge weiter, es kommt Bewegung ins Gesamtklassement. Zwar konnte Andreas Wellinger nicht an seinen guten ersten Sprung anknüpfen, ist mit knapp 128 Metern aber definitiv unter den besten 15. Allerdings übernimmt sofort der nächste Springer die Zwischenführung, der Schweizer Gregor Deschwanden setzt sich mit fünf Punkten Abstand ab.

Skispringen (M): Lanisek und Hauswirth büßen noch Platzierungen ein Sowohl der Slowene Anze Lanisek und der Schweizer Sandro Hauswirth kommen auch im zweiten Sprung nicht besonders gut mit der Großchance zurecht. Zu langsam der Anlauf, zu viel Korrektur ist im Sprung notwendig, als das es hier weit nach vorne hätte gehen können. Nach 13 Springern bekleiden beide mit die untersten Plätze. Noch steht Naomi Nakamura an der Spitze, der Japaner wusste mit 131 Metern im zweiten Durchgang zu überzeugen.

Skispringen (M): Das finale Springen auf der Großchance läuft 30 Athleten haben den Sprung ins Finale geschafft, mit einem zweiten Versuch geht es jetzt ums Edelmetall. Felix Hoffmann und Pius Paschke sind bereits durch, werden mit den Medaillen heute aber nichts zutun haben. Alles schaut auf Domen Prevc und Ren Nikaido, die den Titel unter sich ausmachen dürften.

Skeleton (F): Zwei Italienerinnen im Moment auf dem Podium Die ersten zwölf Starterinnen haben es durch den Eiskanal geschafft, mit Fumagalli und Margaglio sind auch zwei Lokalmatadorinnen im Moment auf dem Treppchen. Doch die besten Skeletoni kommen noch, somit sollte das nur eine schöne Zwischenaufnahme sein. In wenigen Minuten ist dann auch das deutsche Trio Neise, Pfeifer und Kreher gefordert.

Shorttrack (M): Die Halbfinalisten werden gesucht In sechs Läufen mit jeweils sechs Startern qualifizieren sich jeweils die drei Schnellsten auf der 1500-Meter-Strecke. Dazu kommen noch die drei besten Viertplatzierten nach der gestoppten Zeit, in einer guten Viertelstunde fällt hier der Startschuss, ehe später am Abend noch die Medaillen vergeben werden.

Skeleton (F): Der Kampf um die Medaillen ist eröffnet Es ist der vierte und letzte Lauf der Frauen. 25 Skeletoni stürzen sich ein letztes Mal in den Eiskanal, es gilt noch einmal fehlerfrei zu bleiben, um im Medaillenrennen zu bleiben. Für das deutsche Team stehen die Chancen nahezu optimal: Mit Hannah Neise auf Vier, Jacqueline Pfeifer auf Drei und Susanne Kreher auf Zwei wäre bei einem Rückstand von gerade einmal zwei Zehntelsekunden auf die Österreicherin Janine Flock sogar ein Dreifachsieg für Team D im Bereich des Möglichen.

Skispringen (M): Erster Durchgang ist beendet, Nikaido geht mit sieben Punkten Vorsprung ins Finale Als letzter Springer ging der Slowene Domen Prevc auf die Schanze, legt einen guten Sprung hin, kommt aber nicht an den führenden Japaner ran. Das ist in der Deutlichkeit schon eine Überraschung, da gilt es im Finale mehrere Meter aufzuholen. Für Kristoffer Sundal bleibt auf Rang drei die Medaille in Reichweite, für die Österreicher Hoerl (5.), Embacher (7.) und Tschofenig (8.) dürfte das Edelmetall fast schon weg sein. Bester Deutscher ist Philipp Raimund auf Rang elf, dahinter folgen unter anderem Kobayashi, Forfang, Deschwanden, Wellinger, Stoch, Hoffmann, Paschke und Lanisek ins Finale. Keinen zweiten Sprung mehr werden unter anderem der Norweger Lindvik, der Slowene Zajc und der Österreicher Kraft machen, die vorzeitig ausgeschieden sind.





Skispringen (M): Nikaido übernimmt die Führung Noch ist es nicht die österreichische Dominanz, die zum Zeitpunkt des Springens zu erwarten gewesen wäre: Mit Hoerl auf Drei sind durchaus Medaillenchancen da, Embacher und Tschofenig haben schon deutlichen Rückstand, Stefan Kraft wird vorzeitig ausscheiden. Unterdessen übernimmt Ren Nikaido die Führung - Trotz des verkürzten Anlaufs setzt der Japaner den weitesten Sprung mit 140 Metern und hat satte neun Punkte Vorsprung auf Sundal.



Skispringen (M): Sundal weiter in Führung Noch tun sich die Favoriten schwer, so richtig rund läuft es auf der Großchance noch nicht: Jan Hörl aus Österreich fliegt mit 134,5 Metern auf Rang drei ein. Philipp Raimund, der ja schon mit Gold auf der kleineren Chance ausgestattet ist, springt sogar nur auf den achten Rang. Felix Hoffmann macht mit 126 Metern aber auch noch den Satz ins Finale.

Ski Freestyle (F): Der erste Qualifikationslauf startet 27 Starterinnen messen sich im Free Ski Big Air, in drei Durchgängen werden die besten zwölf Athletinnen für das Finale gesucht. Mit dabei ist die Titelverteidigerin Gu aus China, für Deutschland versucht sich Muriel Mohr, die Schweiz will mit gleich vier Sportlerinnen, darunter Hoefflin und Gremaud um die Medaillen mitmischen.

Skispringen (M): Der Titelverteidiger wird heute nicht um die Medaillen mitmischen Vor vier Jahren konnte der Norweger Marius Lindvik noch Gold auf der Großchance gewinnen, jetzt verpasst der Titelverteidiger den Absprungzeitpunkt komplett. Viel zu früh dran geht sein Versuch in die Hose, damit dürfte es nicht mal mehr für die Final-Qualifikation reichen. So rutscht Pius Paschke sicher in die Top 30 rein. Unterdessen gab es auch einen Wechsel an der Spitze, der Norweger Kristoffer Sundal übernimmt die Führung mit satten 136 Metern.

Skispringen (M): Paschke muss hoffen, Zajc Sprung reicht nicht aus Der Slowene Timi Zajc enttäuscht, auch mit Blick auf den Teamwettbewerb: Gegenüber Lanisek und Prevc wird es schwer sich durchzusetzen, auch für das heutige Finale dürften seine 123 Meter nicht reichen. Pius Paschke hingegen darf noch hoffen, mit nur 0,1 Punkt Rückstand auf die Qualifikation muss nur noch einer der folgenden Starter schlechter sein als er, damit es noch für den Finaleinzug reicht.

Skispringen (M): Schweizer Doppelpack im Finale, für Trunz dürfte es nicht reichen In den Trainingssprüngen hinterließ Felix Trunz noch einen richtig guten Eindruck, den konnte der Eidgenosse dann im scharfen ersten Lauf aber nicht bestätigen. Mit lediglich 127 Metern steht der Nati-Springer bis dato nur auf Rang 21, müsste noch acht Plätze gutmachen fürs Finale. Dafür sind mit Sandro Hauswirth und Gregor Deschwanden zwei Schweizer Teamkollegen sicher im Medaillenkampf vertreten.

Skispringen (M): Jetzt schon verkürzter Anlauf Dass es die beiden Tische der Schanzen hier in sich haben, wurde schon bei früheren Testsprüngen deutlich. Schwierige Winkel erschweren die Landungen, lassen so kaum die ganz weiten Sprünge zu. Nachdem es den Kasachen Ilya Mizernykh schon auf über 140 Meter getragen hat, was mit deutlichem Abstand die Führung im Moment darstellt, wurde der Anlauf gleich um zwei Luken verkürzt. So gibt es deutlich kürzere Sprünge, aber auch mehr Punkte als Ausgleich. Auch Routinier Kamil Stoch aus Polen hat den Sprung in die Runde der besten 30 sicher gepackt, rangiert mit 126,5 Metern derzeit auf dem siebten Rang.

Skispringen (M): Erster Lauf auf der Großschanze Es starten in der ersten Sprungrunde gleich 50 Athleten, 30 Springer qualifizieren sich für das Finale im Laufe des Abends. Die Favoriten folgen als Letztes in diesem Feld, darunter auch der Deutsche Philipp Raimund, der auf der kleinen Chance schon die Goldmedaille gewinnen konnte. Als Favorit wird heute aber eher der Dominanter Domen Prevc gehandelt. Mittlerweile haben auch schon die ersten Schützlinge den Sprung ins Finale geschafft, darunter der Finne Antti Aalto, der Schweizer Sandro Hauswirth und auch der Deutsche Andreas Wellinger steht sicher im Finale.

Ausblick auf den Abend Den Auftakt in der Abendsession machen gleich vier Curling-Partien der fünften Runde der Frauenteams. Dazu läuft bereits die erste Runde des Skispringens der Männer auf der Großchance, später folgt die Medaillenentscheidung. Auch die Skeleton-Frauen kämpfen demnächst um Edelmetall im entscheidenden vierten Lauf. Neben dem Big Air der Frauen, folgen das Herren-Eishockey-Vorrundenspiel USA - Dänemark und das Eishockey-Viertelfinale Finnland gegen die Schweiz der Frauen kurz nach Neun. Den Abschluss des Tages gibt es beim Shorttrack der Herren mit dem Finale über 1500 Meter.

Eishockey (M): Finnland zieht Italien ab Das Vorrundenspiel zwischen Finnland und Italien ist ebenfalls beendet. Die finnische Mannschaft dominierte die Partie von Beginn an und ließ den überforderten Italienern kaum eine Chance. Besonders im letzten Drittel legte Finnland noch einmal nach und erzielte fünf weitere Treffer. Am Ende stand ein deutlich zweistelliger 11:0-Erfolg auf der Anzeigetafel. Mit diesem souveränen Sieg sichert sich Finnland gleichzeitig den ersten Platz in der Tabelle der Gruppe B und zieht vorzeitig ins Viertelfinale ein.

Eishockey (F): Deutschland scheidet im Viertelfinale aus Kanada war als Favorit in dieses Viertelfinale gegangen und wurde dieser Rolle am Ende auch gerecht. Die deutsche Mannschaft hielt in der Anfangsphase noch gut mit und zeigte, dass sie dem Tempo der Kanadierinnen gewachsen sein kann. Zwei frühe Treffer nach eigenen Fehlern brachten Kanada jedoch entscheidend in Führung und gaben dem Favoriten spürbaren Rückenwind. Von diesem Moment an übernahmen die Kanadierinnen mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen. Deutschland kam nur noch selten zu klaren Offensivaktionen, während Kanada das Tempo bestimmte und den Vorsprung souverän verwaltete. Im letzten Drittel gelang Feldmeier immerhin noch der Ehrentreffer für das deutsche Team. Damit ist Deutschland neben den USA und Tschechien eines der wenigen Teams, das Kanada in diesem Turnier überhaupt ein Gegentor zufügen konnte. Am Ende steht für die deutsche Mannschaft dennoch das Aus im Viertelfinale. Die Partie endet mit 5:1 für der Kanadierinnen.

Curling (F): Die Abendsession steht in den Startlöchern Im Modus Jeder gegen Jeden ist das Curling-Center in Cortina der Schauplatz für gleich vier Duelle am heutigen Abend. Nach vier bereits absolvierten Partien ist der Kampf um die Halbfinaltickets im vollem Gange: Kanada trifft auf die Schweiz, Japan misst sich mit den USA, Korea bekommt es mit Dänemark zutun und Gastgeber Italien nimmt es mit Schweden auf.

Skeleton (F): Flock mit der besten Ausgangslage Der dritte Durchgang im Skeleton ist beendet. Janine Flock verteidigt weiterhin die Goldposition. Im entscheidenden vierten Lauf darf sich die Österreicherin allerdings keinen Fehler leisten, denn die deutschen Fahrerinnen lauern dicht dahinter. Susanne Kreher liegt mit nur 0,21 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dahinter folgen Jacqueline Pfeifer mit 0,43 Sekunden und Hannah Neise mit 0,70 Sekunden Rückstand auf den Plätzen drei und vier. Die Medaillenentscheidung fällt ab 19:35 Uhr im vierten Lauf.

Eishockey (F): Kanada erhöht auf 5:1 Kurz vor Schluss baut Kanada die Führung weiter aus. Starspielerin Marie-Philip Poulin trifft bei 55:30 Minuten im Powerplay zum 5:1. Die Assists kommen von Sarah Fillier und Daryl Watts. Für Poulin ist es bereits das 18. Tor bei Olympia.

Eishockey (F): Die letzten fünf Minuten Im Viertelfinal-Duell zwischen Deutschland und Kanada sind die letzten fünf Minuten angebrochen und noch einmal gibt es ein Powerplay für die Kanadierinnen. Beim Stand von 4:1 können sie die Schlussphase relativ entspannt angehen. Deutschland wird dieses Spiel nicht mehr drehen können.

Eishockey (F): Deutschland mit dem Tor! Der Rückstand gegen Kanada bleibt zwar deutlich, doch das deutsche Team darf noch einmal jubeln. Im Viertelfinale gelingt der DEB-Auswahl ein Treffer gegen die kanadische Mannschaft. Franziska Feldmeier zieht entschlossen durch und verkürzt auf 1:4. Eine starke Aktion von Feldmeier!

Skispringen (M): Die Entscheidung von der Großschanze In Predazzo geht es in die nächste Entscheidung im Skispringen! Ab 18:45 Uhr kämpfen die Männer um die Medaillen von der Großschanze. Nachdem Domen Prevc von der Normalschanze noch anderen Athleten den Vortritt lassen musste, gilt der Slowene auf der Großschanze als der Topfavorit. Aus dem deutschen Lager könnte abermals Philipp Raimund angreifen, der von der Normalschanze Gold sichern konnte. Felix Hoffmann, Andreas Wellinger und Pius Paschke gehören indes nicht zu den Anwärtern auf die Medaillen. Gut dabei waren im Training auch die Schweizer Gregor Deschwanden und Felix Trunz und dass Überraschungen möglich sind, zeigte Deschwanden jüngst erst von der Normalschanze. Sandro Hauswirth tat sich indes schwerer. Angreifen möchten sicherlich auch die Norweger und Japaner rund um Ren Nikaido. Den Probedurchgang entschied vor wenigen Minuten Prevc für sich.

Eishockey (F): Kanada mit dem 4:0 Bitterer Start für die deutsche Mannschaft ins letzte Drittel! Turnbull setzt sich stark durch und legt die Scheibe eiskalt durch die Beine von Abstreiter zum 4:0 für Kanada ins Netz. Damit hat die DEB-Mannschaft jetzt einen fast uneinholbaren Rückstand!

Skeleton (F): Wenig Bewegung im dritten Lauf Im Cortina Sliding Centre schreitet der dritte Lauf in der Medaillenentscheidung weiter voran. Das deutsche Trio auf den Plätzen zwei bis vier konnte von den folgenden Starterinnen bislang nicht unter Druck gesetzt werden. Für die deutsche Medaillenjagd sieht es damit weiterhin sehr gut aus. Bisher hat lediglich Flock einen wirklich fehlerfreien Lauf ins Ziel gebracht. Nur Kim Meylemans aus Belgien gelingt es, mit der drittbesten Laufzeit ihre Position zu verbessern. Sie schiebt sich auf Rang sechs nach vorne. Gleich sehen wir auch ihre Ehefrau auf der Bahn. Nicole Rocha Silveira geht für Brasilien an den Start und liegt nach zwei Läufen auf Platz zwölf.

Eishockey (M): Finnland mit deutlichem Vorsprung Im Parallelspiel in der Vorrunde der Männer ist Finnland weiterhin klar überlegen und gibt Italien keinerlei Chance, überhaupt den Puck im Tor der Löwen zu platzieren. Es geht mit einem satten Vorsprung von 6:0 in die letzten 20 Minuten.

Eishockey (F): Deutschland mit dem Rücken zur Wand Im Eishockey-Viertelfinale zwischen Deutschland und Kanada ist das zweite Drittel beendet. Deutschland zeigte weiterhin starke Phasen, musste kurz vor der Pause jedoch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Damit steht das Team in den letzten 20 Minuten nun mächtig unter Druck, wenn es diese Partie noch drehen will.

Skeleton (F): Flock hält deutsche Starterinnen hinter sich Janine Flock kann auch die anderen beiden deutschen Starterinnen auf Abstand halten! Sowohl Jacqueline Pfeifer als auch Hannah Neise leisten sich einen groben Fehler, der dafür sorgt, dass sie keinen Angriff auf die Österreicherin starten können. Pfeifer fehlen 0,43 Sekunden zu Flock, Neise 0,70 Sekunden. Was legt die Konkurrenz nach?

Skeleton (F): Kreher kann nicht kontern Kreher erwischt den deutlich besseren Start als Flock. Kann sie den Vorteil bis ins Ziel retten und die Führung übernehmen? Es wird ganz eng. Im Schlussabschnitt verliert Kreher noch ein paar Hundertstel und bleibt am Ende knapp hinter der Österreicherin zurück, die im Ziel die Fäuste ballt. 21 Hundertstel Rückstand sind allerdings nur ein kleiner Abstand. Da ist im weiteren Verlauf noch alles drin.

Skeleton (F): Flock legt gut vor Janine Flock hat für die deutschen Athletinnen vorgelegt und legt eine gute Zeit von 57,25 Sekunden in ihrem dritten Lauf. Direkt nach ihr sind die drei deutschen Starterinnen an der Reihe. Was können sie antworten?

Skeleton (F): Bleibt das deutsche Trio im Medaillenrennen? Im Cortina Sliding Centre wird es wieder ernst! Die Skeleton-Frauen kämpfen im dritten und vierten Lauf um die Medaillen. Nach zwei Läufen liegen gleich drei Deutsche in den Top vier. Susanne Kreher verpasst die Führung nur um vier Hundertstel und geht als ernsthafte Goldkandidatin in den zweiten Tag. Direkt dahinter folgt Jacqueline Pfeifer auf Rang drei, ebenfalls in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze. Mit Hannah Neise auf Platz vier präsentiert sich das deutsche Trio geschlossen auf Medaillenkurs. Zwischen Rang eins und vier liegen nur gut drei Zehntel. Janine Flock aus Österreich führt die Wertung nach zwei von vier Läufen an. Im dritten Lauf wird nach dem derzeitigen Stand gefahren. Flock wird um 18:00 Uhr den Anfang machen, während die deutschen Frauen direkt danach an der Reihe sind.

Eishockey (F): Deutschland weiter ohne Tor Die deutsche Mannschaft setzt gegen Kanada weiterhin vereinzelt Glanzpunkte, doch vor dem gegnerischen Tor fehlen die klaren Aktionen. Auch ein Treffer, der zusätzlichen Druck auf die routinierte kanadische Auswahl bringen könnte, bleibt bislang aus. Zur Halbzeit des zweiten Drittels steht es aus deutscher Sicht weiterhin 0:2.

Eishockey (M): Finnisches Torfest Die finnischen Löwen machen im zweiten Drittel dort weiter, wo sie im ersten Drittel aufgehört haben. Sie lassen Italien absolut keine Chance, gestalten das Spiel nach Belieben und erhöhen den Stand mit zwei weiteren Toren zur Halbzeit des Drittels auf 5:0. Da geht es eigentlich nur noch darum, wie hoch Finnland am Ende gewinnen wird.

Eisschnelllauf (M): Jordan Stolz holt nächstes Gold! Die beiden letzten Starter können nichts mehr ausrichten, und damit jubelt Jordan Stolz auch heute wieder. Nach seinem Sieg über die 1000 Meter legt er nun über die 500 Meter nach und holt sich mit neuem olympischen Rekord das zweite Gold bei diesen Winterspielen! Wie schon über die 1000 Meter wird Jenning de Boo aus den Niederlanden Zweiter. Über Bronze darf sich Laurent Dubreuil freuen. Aus deutscher Sicht landet Moritz Klein am Ende auf Platz 25, Hendrik Dombek wird 28.

Eisschnelllauf (M): Die letzte Paarung Aus dem vorletzten Paar kann niemand mehr in die Top 3 vordringen, damit hat Jordan Stolz die Medaille schon sicher. Können Wataru Morishige aus Japan oder Bjørn Magnussen aus Norwegen ihn noch vom Thron stoßen? Dafür bräuchten sie jetzt den Run ihres Lebens!

Eisschnelllauf (M): Stolz legt nach! Was für ein Lauf! Jordan Stolz und Jenning de Boo zaubern eine absolute Hammerzeit aufs Eis und unterbieten beide den gerade erst aufgestellten olympischen Rekord. Am Ende hat Jordan Stolz die Nase vorn. Mit 33,77 Sekunden kratzt er sogar am aktuellen Weltrekord. De Boo muss sich nur um 0,11 Sekunden geschlagen geben und liegt damit auf Rang zwei. Die große Frage lautet jetzt: Kann da überhaupt noch jemand vorbeiziehen? Zwei Paare stehen noch am Start.

Eisschnelllauf (M): Dubreuil läuft olympischen Rekord! Zunächst der Fehlstart für Laurent Dubreuil aus Kanada. Im zweiten Anlauf lässt er sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, legt alles in seinen Lauf und brennt die bisher schnellste Zeit ins Eis. Mit 34,26 Sekunden stellt er einen neuen olympischen Rekord auf! Bislang wurde die Bestmarke von Tingyu Gao gehalten, der bei den Spielen in Peking 2022 für die 500 Meter 34,32 Sekunden benötigte.

Eisschnelllauf (M): Shinhama führt nach neun Paaren Über die 500 Meter nimmt der Wettkampf langsam an Fahrt auf und neun von 15 Paaren sind durch. Tatsuya Shinhama übernimmt mit 34,46 Sekunden die Führung über 500 Meter. Der Japaner setzt sich hauchdünn vor den Polen Marek Kania, der nur zwei Hundertstel zurückliegt. Der Chinese Xue Zhiwen ist Dritter, dicht gefolgt von seinem Landsmann Lian Ziwen.

Eishockey (F): Deutschland nach Fehlern mit 2:0-Rückstand Deutschland hielt im ersten Drittel gut dagegen, wurde für zwei grobe Fehler jedoch sofort bestraft. Kanada nutzte die Unachtsamkeiten gnadenlos aus und führt nach 20 Minuten mit 2:0. Die Kanadierinnen zeigten ihre Klasse vor dem Tor und verwerteten ihre Chancen konsequent, während Deutschland trotz ordentlicher Phasen offensiv noch zu wenig Durchschlagskraft entwickelte. So steht nach einem insgesamt soliden, aber fehlerbehafteten Drittel ein Zwei-Tore-Rückstand auf der Anzeigetafel.

Eishockey (M): Finnland führt Italien vor Finnland spielt ein klares erstes Drittel und führt zur Pause hochverdient mit 3:0 gegen Italien. Von Beginn an bestimmen die Finnen das Tempo, setzen den Gegner unter Druck und nutzen ihre Chancen konsequent. Auch ein Blick auf die Statistik zeigt die deutliche Überlegenheit: 13 Torschüsse für Finnland stehen nur zwei Abschlüssen der Italiener gegenüber. Im zweiten Drittel muss von Italien deutlich mehr nach vorne kommen, wenn sie noch einmal ins Spiel zurückfinden wollen.

Eishockey (F): Nächster bitterer Fehler von der DEB-Mannschaft Der deutschen Mannschaft unterläuft der nächste bittere Fehler im Spiel gegen Kanada. Nach dem Wechselfehler, der bereits zum ersten Gegentor geführt hatte, ist diesmal Torhüterin Sandra Abstreiter nicht aufmerksam genug. Claire Thompson nutzt die Situation eiskalt aus und befördert die Scheibe ins Netz. Deutschland liegt 0:2 zurück.

Eisschnelllauf (M): Rosanelli in Führung In der Entscheidung über die 500 Meter sind drei Paare gelaufen. In Führung liegt der Italiener Jeffrey Rosanelli mit 34,82 Sekunden. Auch die beiden deutschen Starter sind schon durch. Moritz Klein liegt auf dem zweiten Platz. Hendrik Dombek ist Vierter. Der Großteil der Athleten folgt allerdings noch.

Eishockey (F): Kanada übernimmt Kontrolle Zur Hälfte des ersten Drittels scheint Kanada die Kontrolle übernommen zu haben. Stacey sorgt gleich zweimal für Gefahr vor dem deutschen Tor und kommt aus guter Position zum Abschluss. Im Moment gelingt es dem DEB-Team nicht mehr, für die nötige Entlastung in der eigenen Hälfte zu sorgen.

Eishockey (M): Finnland ohne Gnade Finnland ist on fire! Das Team sorgt für brutale Minuten auf der italienischen Seite. In der 11. Minute erhöht Kaapo Kakko auf 3:0. Bisher lässt die Mannschaft Italien überhaupt nicht in den Rhythmus kommen.

Eishockey (M): Finnland mit dem Doppelschlag Finnland erwischt im ersten Drittel den klar besseren Start und führt früh mit 2:0 gegen Italien. Bereits in der 7. Minute brachte Sebastian Aho die Finnen bei gleicher Spielerzahl in Führung, nachdem Mikko Rantanen und Artturi Lehkonen den Angriff vorbereitet haben. Nur gut zwei Minuten später legt Granlund im Powerplay nach und schnürt den Doppelpack. Finnland hat die Partie wie erwartet fest im Griff und liegt auch bei den Torschüssen mit 7:1 deutlich vorne.

Eishockey (F): Deutschland steckt Kopf nicht in den Sand Das DEB-Team steckt trotz des frühen Tors der Kanadierinnen den Kopf nicht in den Sand und liefert sich durchaus ein Duell auf Augenhöhe. Lange war die deutsche Mannschaft in der Torschuss-Bilanz sogar führend.

Eisschnelllauf (M): Legt Stolz nach? In der Eisschnelllaufhalle geht es ab 17:00 Uhr um die Medaillen über die 500 Meter bei den Männern. Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr Jordan Stolz aus den USA. Der Amerikaner will sich nach seinem ersten Triumph bei diesen Spielen nun auch über die kürzeste Distanz die Goldmedaille sichern. Im 1000-Meter-Rennen hatte Jenning de Boo aus den Niederlanden Stolz unter Druck gesetzt. Auch über die 500 Meter zählt der Niederländer zu den gefährlichsten Konkurrenten. Neben de Boo konnten in dieser Weltcup-Saison nur Damian Zurek aus Polen und Kim Jun-Ho aus Südkorea den US-Amerikaner in einem 500-Meter-Rennen schlagen. Für Deutschland gehen Moritz Klein und Hendrik Dombek an den Start.

Curling (M): Deutschland unterliegt gegen die USA Der letzte Stein im letzten End wird nicht mehr gespielt: Das deutsche Team verliert am Ende mit 6:8 gegen die USA, die heute die größeren Punktgewinne auf ihrer Seite hatten. Großbritannien setzt sich mit 7:4 gegen Tschechien durch. In der Partie zwischen Schweden und China behalten die Schweden mit 6:4 die Oberhand.

Eishockey (F): Schnelles Tor von Kanada Blitzstart der Kanadierinnen! Kanada macht von Beginn an enorm Druck auf das deutsche Team und kommt früh zum Erfolg. Bereits nach gut anderthalb Minuten trifft Brienne Jenner zur 1:0-Führung und setzt damit sofort ein Ausrufezeichen in dieser Partie. Die Topfavoritinnen nutzen dabei einen Wechselfehler des DEB-Teams aus.

Eishockey (M): Italien trifft auf Finnland In der Vorrunde der Männer steht das Spiel zwischen Finnland und Italien an. Die Favoritenrolle ist auf dem Papier klar vergeben. Finnland sollte die Gastgeber Italien unter normalen Umständen locker im Griff haben. Italien blickt im bisherigen Turnier auf zwei Niederlagen zurück, Finnland konnte in zwei Spielen einen Sieg feiern.

Curling (M): Schweiz gewinnt Partie Die Schweiz holt sich im neunten End noch einmal einen Stein und sorgt damit dafür, dass das zehnte und letzte End nicht mehr gespielt werden muss. Beim Stand von 9:5 ist für Kanada kein Comeback mehr möglich. Deutschland braucht seinerseits ein starkes Schlussend, denn gegen die USA liegt das Team inzwischen mit 6:8 zurück und steht vor den letzten Steinen unter Druck.

Eishockey (F): DEB-Frauen gegen Kanada gefordert Für die deutschen Eishockey-Frauen wartet ab 16:40 Uhr im Viertelfinale ein richtig harter Brocken. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft in der Runde der letzten acht auf das mitfavorisierte Team aus Kanada. Die USA und Kanada dominieren das Frauen-Eishockey seit Jahren und haben alle bisherigen Olympiasiege unter sich ausgemacht. Kanada belegte in der stärker besetzten Gruppe A den zweiten Platz, musste am Dienstag allerdings eine überraschend deutliche 0:5-Niederlage gegen die USA hinnehmen. Deutschland beendete die Gruppe B der schwächer eingestuften Teams auf Rang zwei und steht nun vor der größten Herausforderung des Turniers. Bei ihrer bislang letzten Olympiateilnahme 2014 in Sotschi waren die deutschen Frauen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Gegen Kanada geht die DEB-Auswahl als klarer Underdog ins Viertelfinale.

Curling (M): Deutschland ist wieder dran! Für das deutsche Team ist wieder alles offen! Mit einer starken Vorstellung und einem taktisch klugen Spiel hat die Mannschaft sich im achten End zwei wichtige Steine geholt und verkürzt gegen das US-Team auf 6:7. Im Spiel zwischen der Schweiz und Kanada steht es 8:5. Tschechien hat auf 4:6 gegen Großbritannien verkürzt. Zwischen Schweden und China ist mit 4:3 ebenfalls noch alles offen.

Eisschnelllauf (F): Überraschungen bleiben aus Das Viertelfinale in der Teamverfolgung ist beendet, und große Überraschungen bleiben aus. Kanada setzt die schnellste Zeit und zieht gemeinsam mit Japan ins erste Halbfinale ein. Die Niederlande und die USA treffen am Dienstag im zweiten Halbfinale aufeinander. Das deutsche Team landet auf einem guten fünften Platz und wird nun gegen Belgien im Finale C antreten. Dort geht es im direkten Duell um Rang fünf im Endklassement.

Eisschnelllauf (F): Japan in Führung, Deutschland auf Platz vier Josie Hofmann, Josephine Schlörb und Lea Sophie Scholz kommen am Start nicht optimal weg und geraten sofort in Rückstand. Allerdings laufen sie auch gegen die USA, die zu den Topfavoritinnen zählen. Jetzt heißt es: dranbleiben und ein möglichst gutes Ergebnis sichern, denn auch die Plätze hinter den Medaillen werden noch ausgefahren. Am Ende sortiert sich das deutsche Trio vor China auf Rang vier ein. Überraschend: Auch für die US-Amerikanerinnen reicht es nur zu Platz drei mit großem Abstand. An der Spitze liegen die Japanerinnen, die im vorherigen Lauf eine starke Richtzeit vorgelegt haben. Zwei Teams folgen noch.

Curling (M): Schweiz setzt sich ab Im Cortina Olympic Stadium in Cortina D’Ampezzo kann sich die Schweiz weiter von Kanada absetzen. Mit einem Zweierhaus im siebten End liegt die Mannschaft nun schon mit 8:4 vorne. In der Parallelpartie zwischen Schweden und China bleibt es mit 4:2 spannend. Großbritannien liegt mit 6:2 gegen Tschechien vorne. Drei reguläre Ends sind noch zu spielen.

Eisschnelllauf (F): Die Niederlande legt vor Joy Beune, Marijke Groenewoud und Antoinette Rijpma-de Jong legen für die Niederlande vor und setzen mit 2:55,65 Minuten die erste Richtzeit. Für Kasachstan endet der Wettkampf dagegen bitter: Nach dem Sturz einer Läuferin schaffen es nicht alle drei Athletinnen ins Ziel, damit bleibt das Team ohne gültige Zeit.

Curling (M): Zweite Niederlage droht Den deutschen Curlern droht heute die zweite Niederlage in der Round Robin. Im siebten End findet das Team gegen die USA keine Antwort und muss erneut einen Punkt abgeben. Die Amerikaner bauen ihren Vorsprung damit wieder auf drei Steine aus. Nach sieben gespielten Ends liegt Deutschland nun mit 4:7 zurück.

Eisschnelllauf (F): Wer sichert sich das Halbfinale in der Mannschaftsverfolgung? Bevor die Männer in den 500 Metern um den Olympiasieg kämpfen, starten die Frauen mit den Viertelfinals in der Teamverfolgung. Die vier schnellsten Teams ziehen ins Halbfinale ein. Anders als in Einzelrennen zählt hier nicht die Zeit einer einzelnen Athletin, sondern die Zeit der dritten Läuferin, die die Ziellinie überquert. Die Olympiasiegerinnen aus Kanada gelten nach der Vorstellung in dieser Weltcup-Saison als Favoritinnen. Die amtierenden Weltmeisterinnen aus den Niederlanden gingen allerdings nur in einem der drei Weltcup-Rennen in ihrer Topbesetzung an den Start. Japan und die USA gelten als die wahrscheinlichsten weiteren Halbfinal-Kandidaten. Deutschland tritt mit Josie Hofmann, Josephine Schlörb und Lea Sophie Scholz an. Sie laufen in der dritten Paarung mit den USA.

Biathlon (F): Nur Preuß in den Top Ten Alle Athletinnen sind im Ziel, damit ist das Ergebnis der Sprint-Entscheidung offiziell. Aus dem deutschen Team landet am Ende nur Franziska Preuß mit einem Schießfehler und Rang sieben in den Top Ten. Im Hinblick auf eine Medaille im Verfolgungsrennen beträgt ihr Rückstand 37 Sekunden. Vanessa Voigt beendet den Tag auf Platz zwölf. Sie blieb am Schießstand fehlerfrei, verlor in der Loipe jedoch zu viel Zeit. Julia Tannheimer wird 20., während es für Selina Grotian mit Rang 52 im Verfolger sehr schwer werden dürfte. Beste Schweizerin ist Lea Meier als starke 13., Amy Baserga reiht sich auf Platz 29 ein, Aita Gasparin wird 55. Für Lena Häcki-Groß endet der Tag bitter auf Rang 62. Damit verpasst sie den Verfolger.

Curling (M): Kanada verkürzt gegen die Schweiz Auch in der Partie zwischen der Schweiz und Kanada ist das sechste End beendet. Die kanadische Mannschaft platziert einen Stein im Haus und verkürzt damit auf 3:6. Im kommenden End hat die Schweiz jedoch den Vorteil des letzten Steins und damit die Chance, den Vorsprung wieder auszubauen.

Curling (M): Deutschland sichert sich sechstes End Das deutsche Team hat sich im Curling-Duell mit den USA das sechste End gesichert, allerdings erneut nur einen kleinen Punktgewinn verbuchen können. Mit einem Stein im Haus verkürzt die Mannschaft auf 4:6 und bleibt damit in Schlagdistanz. Großbritannien liegt gegen Tschechien weiterhin souverän vorne und führt nach sechs Ends mit 6:2. Deutlich enger bleibt es in der Partie zwischen Schweden und China: Die Skandinavier stehen dort mit 3:2 weiter unter Druck.

Biathlon (F): Maren Kirkeeide holt Gold! Der Blick auf die Zwischenstände zeigt: Von den späteren Starterinnen wird heute keine mehr für eine Überraschung sorgen können. Mit den hohen Startnummern liegt aktuell Anna Andexer nach dem zweiten Schießen als gute Neunte am besten. Damit ist die Goldmedaille für Maren Kirkeeide endgültig eingetütet. Die Norwegerin lächelt im Ziel über ihre starke Leistung, nachdem sie im Einzel noch deutlich zurücklag und nur im hinteren Feld landete. Für Kirkeeide ist es die erste olympische Medaille. Océane Michelon darf sich über Silber freuen, Lou Jeanmonnot sichert sich Bronze. Beste Deutsche wird Franziska Preuß auf Rang sieben. Damit verschafft sie sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen.

Biathlon (F): Kirkeeide geht vorbei! Was für ein Finale! Maren Kirkeeide dreht auf den letzten Metern noch einmal auf und schiebt sich tatsächlich mit 3,8 Sekunden Vorsprung an Océane Michelon vorbei. Die Norwegerin wird sich damit die Goldmedaille sichern – hinter ihr ist keine Athletin mehr auf der Strecke, die noch eingreifen kann. Michelon gehört zu den ersten Gratulantinnen, wenig später ist auch Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold im Ziel und schließt sie in die Arme. Ein emotionaler Moment im Zielbereich nach diesem dramatischen Finale.

Biathlon (F): Maren Kirkeeide macht Druck! Ist das eng! Auf den letzten 500 Metern spitzt sich das Duell um den Sieg zwischen Maren Kirkeeide und der führenden Océane Michelon dramatisch zu. Die Norwegerin kommt immer näher, nur noch eine Sekunde trennt die beiden im Kampf um Gold. Schafft Kirkeeide auf den letzten Metern noch den entscheidenden Angriff?

Biathlon (F): Michelon vor der Krönung Océane Michelon ist im Ziel und übernimmt mit 19,9 Sekunden Vorsprung die Führung vor Lou Jeanmonnot. Hinter dem französischen Doppelschlag überzeugt erneut eine Bulgarin: Milena Todorova setzt sich vorerst auf Rang drei. Für eine Medaille dürfte es für sie allerdings schwer werden, denn Maren Kirkeeide ist noch auf der Strecke und auf Kurs Richtung Podium. Die spannende Frage lautet nun: Auf welchen Platz wird sich die Norwegerin noch schieben?

Biathlon (F): Medaillenentscheidung spitzt sich zu Die Medaillenentscheidung im Biathlon spitzt sich zu: Lou Jeanmonnot ist im Ziel und setzt sich mit 36 Sekunden Vorsprung an die Spitze vor Franziska Preuß. Für die Deutsche wird es damit eng im Kampf um Edelmetall, denn zahlreiche Topstarterinnen sind noch auf der Strecke. Nach dem zweiten Schießen liegt Océane Michelon in Führung, auch Lisa Vittozzi, Maren Kirkeeide und Suvi Minkkinen sind noch in Schlagdistanz und können das Klassement ordentlich durcheinanderwirbeln. Vanessa Voigt hält sich aktuell auf Rang fünf vor Lea Meier. Julia Tannheimer ist Elfte. Amy Baserga aus der Schweiz liegt auf dem soliden 14. Platz.

Curling (M): Druck auf deutsches Team bleibt bestehen Deutschland liegt zur Halbzeit im Curling-Duell mit den USA mit 3:6 zurück. Nach dem starken Auftakt der Amerikaner mit vier Punkten im ersten End kämpft sich das deutsche Team zwar mehrfach heran, kann aber bislang kein großes End erzwingen. Die USA bleiben dagegen eiskalt, wenn sich Chancen bieten, und halten den Vorsprung. Mit noch fünf ausstehenden Ends ist jedoch weiterhin alles offen. Deutlich enger geht es in der Partie zwischen Schweden und China zu: Dort steht es zur Halbzeit 3:2. Großbritannien hat sich gegen Tschechien eine komfortablere Ausgangsposition erarbeitet und führt nach fünf Ends mit 5:2.

Biathlon (F): Viele Athletinnen üben Druck aus Im Sprint wird es weiter eng bleiben. Nach dem ersten Schießen haben sich einige der Favoritinnen weit vorne in die Ergebnisliste positionieren können. An dieser Stelle führt momentan Hanna Öberg das Rennen knapp vor Jeanmonnot an. Auch Oceane Michelon zeigte sich stark. Preuß ist nach dem ersten Schießen auf Platz acht gerutscht.

Biathlon (F): Preuß weiterhin top! Die deutschen Sportlerinnen haben ihr zweites Schießen absolviert. Franziska Preuß ordnet sich mit einem Fehler hinter Lou Jeanmonnot ein, die zeitgleich am Schießstand war. Auch Vanessa Voigt ist noch top dabei, auch wenn es für sie wohl nicht mehr um Medaillen gehen wird. Sie geht auf Platz fünf auf die finalen Kilometer. Julia Tannheimer liegt auf dem 13. Platz und leistet Schadensbegrenzung in Richtung Verfolger. Selina Grotian ist nur 25. Im Ziel setzt Kamila Żuk aus Polen mit einer Strafrunde die Bestzeit. Lora Hristova, die im Einzel alle mit der Medaille überraschte, ist derzeit Zweite. Medaillen wird es aber am Ende für keine der beiden Athletinnen geben, denn auf der Strecke sind einige stärker unterwegs.

Biathlon (F): Die Topstars sind unterwegs Bei der Sprint-Entscheidung in Antholz sind alle Topstars inzwischen auf der Strecke. Nach dem ersten Schießen in eine starke Ausgangslage gebracht hat sich der französische Star Lou Jeanmonnot. Wierer aus Italien musste indes zwei Fehler hinnehmen. Nach dem zweiten Schießen führt weiterhin Lea Meier aus der Schweiz.

Biathlon (F): Preuß bleibt fehlerfrei! Franziska Preuß ist die zweite DSV-Starterin, die sich im Rennen um die Medaillen halten kann! Mit einer guten ersten Runde und einem Topschießen reiht sie sich auf dem starken zweiten Platz ein. Nur 0,2 Sekunden fehlen nach vorne. Lea Meier aus der Schweiz hat sich derweil nach dem Stehendanschlag an die erste Position setzen können.

Biathlon (F): Tannheimer schießt sich raus! Ist das bitter für Julia Tannheimer. Für die Deutsche ist der Sprint wohl schon nach dem Liegendschießen entschieden. Gleich zwei Scheiben bleiben stehen, und sie geht mit einem großen Rückstand auf die nächste Runde. Auch bei Selina Grotian läuft es nicht besser. Für sie bleiben ebenfalls zwei Scheiben stehen und sie nimmt großen Rückstand mit. Vanessa Voigt dagegen bringt sich in eine gute Ausgangsposition und kann sich vorerst auf Rang acht einordnen. Die ersten Athletinnen kommend derweil schon im Ziel an. Medaillenkandidatinnen sind aber noch nicht darunter.

Curling (M): Deutschland wieder vier Punkte zurück Deutschland bleibt im Curling unter Druck. Das US-Team nutzt den Hammer im vierten End perfekt aus und baut die Führung mit einem Zweierhaus auf 6:2 aus. Findet die deutsche Mannschaft im fünften End nun die passende Antwort? Im Spiel zwischen der Schweiz und Kanada gab es ebenfalls ein Zweierhaus. Dieses Mal allerdings zugunsten der Schweizer, die nun mit 4:2 in Führung liegen.

Biathlon (F): Deutsche Athletinnen unterwegs Inzwischen sind dann auch alle deutschen Athletinnen auf der Strecke. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß sind unmittelbar hintereinander gestartet. Auch die Schweizerinnen sind bald vollständig im Rennen. Für Lea Meier reichte es gerade beim ersten Schießen zum guten zweiten Platz.

Biathlon (F): Die ersten Zeiten Nach dem ersten Liegendschießen im Sprint setzt Anna Maka (Polen) die frühe Bestzeit und geht mit 7:16,8 Minuten in Führung. Paulína Bátovská Fialková aus der Slowakei folgt nach einer Strafrunde mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Aita Gasparin aus der Schweiz ist nach dem ersten Schießen Achte, wird also wohl nicht vorne eingreifen können, denn die Leistungskurve steigt ja mit jeder weiteren Starterin an.

Bob (M): Deutschland mit starkem Abschlusstraining Starker Auftritt der deutschen Zweierbob-Teams im offiziellen Training in Cortina. Im fünften Lauf belegten die Deutschen gleich die ersten drei Plätze. Johannes Lochner setzte die Bestzeit, knapp vor Francesco Friedrich und Adam Ammour. Auch im sechsten Lauf blieb Deutschland das Maß der Dinge. Diesmal fuhr Francesco Friedrich auf Rang eins, dicht gefolgt von Adam Ammour. Lochner war im abschließenden Lauf nicht am Start. Bester Schweizer im fünften Lauf war Michael Vogt auf Rang vier.

Curling (M): Deutschland mit einem Punkt Deutschland arbeitet sich im Curling-Duell mit den USA langsam heran. Nach dem starken Auftakt der Amerikaner mit vier Punkten im ersten End verkürzen die Deutschen Schritt für Schritt und liegen nach drei Ends nur noch mit 2:4 zurück. Mit je einem Punkt im zweiten und dritten End bleibt das deutsche Team im Spiel, braucht aber auf jeden Fall noch den großen Punktegewinn, um die USA unter Druck setzen zu können. In der Partie zwischen Großbritannien und Tschechien hat sich das britische Team mit 4:1 den Vorteil verschafft. Schweden führt gegen China nach drei Ends mit 2:1.

Eishockey (M): Schweden siegt souverän Schweden lässt der Slowakei am Ende keine Chance mehr. Mit zwei weiteren Treffern im Schlussdrittel bauen die „Tre Kronor“ ihre Führung aus und sichern sich einen verdienten 5:3-Sieg im Gruppenspiel. Über die gesamte Partie hinweg waren die Schweden das aktivere Team und kamen auf deutlich mehr Abschlüsse. Zwar hielt die Slowakei lange dagegen und blieb im Spiel, doch im letzten Drittel setzte sich die Qualität Schwedens endgültig durch.

Biathlon (F): Die ersten Sportlerinnen sind unterwegs In der Biathlon-Entscheidung sind die ersten Athletinnen inzwischen auf der Strecke. Mit Schneefall und Nebel sind die Bedingungen heute herausfordernd. Die Topathletinnen sind in 15 bis 20 Minuten zu erwarten.

Curling (M): Kanada gleicht gegen die Schweiz aus Mit vielen Steinen im Haus bringt die Schweiz ihre Gegner unter Druck. Doch Kanada behält die Nerven: Brad Jacobs spielt einen starken letzten Stein, räumt entscheidend auf und sichert seinem Team zwei Punkte. Damit steht es nach zwei Ends 2:2 zwischen der Schweiz und Kanada. Deutschland hat sich im Parallelspiel zumindest einen Stein gegen die US-Mannschaft sichern können.

Biathlon (F): Wer holt den Olympiasieg im Sprint? Im Biathlon steht heute die nächste Entscheidung an. Ab 14:45 Uhr werden die Medaillen im Sprint der Frauen vergeben. Es geht über 7,5 Kilometer im Einzelstart, wobei einmal Liegend und einmal Stehend geschossen wird. Für jede Scheibe, die stehen bleibt, geht es in die Strafrunde. Blickt man auf den Weltcup, dann deutet sich eine spannende Entscheidung an. Einzig Hanna Öberg aus Schweden konnte zweimal in dieser Saison gewinnen. Die übrigen Siegerinnen der Sprintrennen waren ihre Schwester Elvira Öberg, Lou Jeanmonnot aus Frankreich und die Finnin Suvi Minkkinen. Aber auch die Italienerinnen muss man heute sicherlich wieder auf der Rechnung haben. Für Deutschland sind Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß am Start. Sie starten innerhalb von wenigen Minuten ab 15:01 Uhr. Die Schweizerinnen sind mit Aita Gasparin, Lea Meier, Amy Baserga und Lena Häcki-Groß am Anlauf. Die stärkeren Athletinnen sind ab 14:53 Uhr zu erwarten, die rote Gruppe der besten Starterinnen im Weltcup beginnt ab 15:05 Uhr mit Preuß.

Eishockey (M): Deutschland unterliegt gegen Lettland Deutschland muss die erste Niederlage hinnehmen und schafft es nicht mehr, für das Unentschieden zu sorgen. Das DEB-Team unterliegt Lettland mit 3:4. In einer engen Partie hatten die Letten am Ende das bessere Ende für sich. An der Offensive lag es nicht, denn Deutschland kam zu seinen Chancen und traf dreimal. Defensiv aber offenbarten sich zu viele Lücken, die Lettland immer wieder nutzte. Besonders nach der Zwei-Tore-Führung der Letten wurde es schwierig, auch wenn durch den späten Anschluss von Stützle noch einmal Hoffnung aufkam. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Damit steht Deutschland nun unter Druck. Morgen wartet mit den USA der wohl schwerste Gegner der Gruppe. Sollte dort kein Sieg gelingen, bleibt nur der Weg über die Playoffs, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen.

Ski Alpin (M): Braathen fährt zu historischem Gold! Was für ein Lauf von Lucas Pinheiro Braathen! Trotz des Vorsprung aus dem ersten Lauf weiß er, dass er alles riskieren muss, wenn er Gold holen will. Im oberen Streckenteil hat Braathen noch Schwierigkeiten, doch dann findet er seinen Rhythmus und verliert kaum noch Zeit. Bringt er das historisch erste Gold für Brasilien ins Ziel? Ja! Die Eins leuchtet auf, und Braathen bricht im Zielraum emotional zusammen, fällt in den Schnee, schüttelt ungläubig den Kopf und schreit dann seine Freude heraus. Seit 2024 startet Braathen für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter – und schreibt nun Geschichte. Während Brasilien bei Sommerspielen bereits 170 Medaillen gewonnen hat, gab es bei Winterspielen bislang noch keine. Nun sorgt Braathen für den ganz großen Moment und holt sensationell Gold. Marco Odermatt bleibt bei diesen Winterspielen einmal mehr über Gold, hat aber ein Lächeln im Gesicht und darf sich über Silber freuen. Loïc Meillard holt Bronze. Thomas Tumler scheitert als Platz vier knapp. Bester Deutscher wird Alexander Schmid als 13. Anton Grammel rangiert auf dem 15. Platz. Fabian Gratz schied unglücklich im Finale aus. Zu Ende ist der Wettbewerb übrigens noch nicht. Gleich sind noch die Athleten an der Reihe, die nach dem ersten Durchgang auf den Rängen 31 bis 73 lagen. Vorne eingreifen wird davon aufgrund der großen Rückstände aber niemand.

Ski Alpin (M): Schweizer fordern Braathen! Nun wird es richtig spannend im Riesenslalom! Die Schweizer setzen ein echtes Ausrufezeichen und zeigen, dass sie auch heute wieder feiern wollen. Einer nach dem anderen liefern sie bärenstarke Läufe: Marco Odermatt führt souverän mit 0,59 Sekunden Vorsprung vor Loïc Meillard und Thomas Tumler. Kann sich Lucas Pinheiro Braathen da noch vorbeischieben und die erste Medaille für Brasilien bei Winterspielen sichern? Oder krönt sich Odermatt heute endlich zum Olympiasieger?

Eishockey (M): Anschlusstreffer von Deutschland Die Hoffnung lebt, Deutschland verkürzt auf 3:4! Im Gewühl vor dem Tor fällt der Puck zu Tim Stützle, dessen Schuss eigentlich am Kasten vorbeigehen würde. Doch Verteidiger Zīle steht genau im Weg, und von seinem Oberkörper prallt die Scheibe unhaltbar ins lettische Tor! Kann Deutschland in der Schlussphase jetzt noch einmal nachlegen und ausgleichen?

Curling (M): Deutschland mit Rückstand Für Deutschland startet das Curling-Match gegen das US-Team alles andere als nach Wunsch. Gleich fünf Steine bringen die Amerikaner im ersten End ins Haus, womit sie 4:0 in Führung liegen. Kann die junge Mannschaft den Konter schaffen? Im zweiten End hat man den Vorteil des Hammers, kann also den letzten Stein setzen.

Ski Alpin (M): Atle Lie McGrath übernimmt Führung Lange hat sich Marco Schwarz an der Spitze gehalten, doch nun muss der Österreicher die Spitze räumen. Atle Lie McGrath aus Norwegen überquert nach einem bärenstarken Lauf und starkem Schlusspart mit 0,46 Sekunden Vorsprung die Linie. Wenig später übernimmt Stefan Brennsteiner die zweite Position. Sechs Athleten stehen nur noch oben.

Eishockey (M): Letten eiskalt! Lettland zeigt sich eiskalt und nur wenige Minuten nach dem 3:2 erhöht Renars Krastenbergs zum 4:2. Damit kippt das Spiel endgültig zugunsten der Letten. Deutschland steht plötzlich vor einem Zwei-Tore-Rückstand und muss in der Schlussphase alles riskieren, um noch einmal zurückzukommen. Zwischen Schweden und der Slowakei steht es weiterhin 3:2.

Eishockey (M): Deutschland in Rückstand Jetzt muss das deutsche Team aufpassen, denn gegen Lettland gerät die Partie wieder ins Wanken. Kaum ist eine Strafe abgelaufen, schlagen die Letten eiskalt zu. Deutschland ist in der Defensive unsortiert, in der neutralen Zone bekommt der Gegner viel zu viel Platz. Der Puck kommt auf rechts zu Tralmaks, der in die Mitte zieht und Grubauer mit einem wuchtigen Schuss überwindet.

Ski Alpin (M): Bitteres Ende für Fabian Gratz Ist das bitter für Fabian Gratz. Der letzte Deutsche mit Medaillenhoffnung ist schon nach wenigen Toren raus. Nach seinem beherzten Lauf im ersten Durchgang wollte er auch diesmal mit viel Schwung angreifen. Doch in einem Linksschwung ist er etwas zu direkt dran, hat zu viel Kontakt mit dem Ski und verliert die Kontrolle. Gratz scheidet aus und ärgert sich verständlicherweise maßlos!

Ski Alpin (M): Hundertstel-Krimi auf der Piste Aktuell erleben wir einen regelrechten Hundertstel-Krimi in der Ski-Alpin-Entscheidung! Timon Haugan aus Norwegen ist mit 0,02 Sekunden als aktueller Dritter auch nur einen Hauch langsamer als Marco Schwarz. Nur noch elf Sportler stehen oben. Da der Schnee weiterhin heftig ist, hat die Jury die Intervalle verkürzt gehalten. Die letzten Athleten werden also schnell hintereinander laufen.

Curling (M): Deutschland trifft auf die USA Im Curling-Turnier der Männer steht die nächste Session an. Das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz trifft in seinem vierten Spiel auf die USA. Die deutsche Mannschaft konnte bislang zwei Partien gewinnen, beide allerdings erst im Extra End. Die USA stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg. Auf dem Papier spricht damit einiges für das junge deutsche Team. Auch auf den Nachbarbahnen versprechen die Begegnungen Spannung. Die Schweiz trifft auf Kanada, beide Teams führen mit drei Siegen die Tabelle an. Allerdings ist Kanada momentan im Mittelpunkt nach Kritik, nachdem man im Spiel gegen Schweden offenbar den Stein mit dem Finger in einem Bereich weitergeschoben hat, in dem das nicht mehr erlaubt war. Schweden und China begegnen sich im Kellerduell, beide warten noch auf ihren ersten Erfolg. Im Spiel zwischen Großbritannien und Tschechien gehen die Briten als Favoriten aufs Eis.

Eishockey (M): Deutschland im letzten Drittel Das Schlussdrittel läuft. Holt sich Deutschland den zweiten Sieg oder kommen die Letten noch zu ihren ersten Punkten im olympischen Turnier? Die Marschroute für das DEB-Team ist klar: von der Strafbank fernbleiben und die eigenen Chancen konsequenter nutzen. Beide lettischen Treffer in dieser Partie fielen bislang in Überzahl.

Ski Alpin (M): Zubcic im Blindflug Was für ein verrückter Lauf von Filip Zubcic. Während der Fahrt reißt er sich plötzlich die Skibrille vom Gesicht. Offenbar hofft er, im dichten Schneefall des zweiten Durchgangs ohne Brille besser sehen zu können. Für einen Moment fährt er beinahe blind durch ein Tor, doch nach ganz vorne reicht es trotzdem nicht. Auch bei Anton Grammel geht es im Anschluss nicht nach vorn. Als Fünfter weiß er bereits im Ziel, dass es heute keine Medaille geben wird.

Ski Alpin (M): Guter Lauf von Schmid Als erster der drei Deutschen zeigt Alexander Schmid eine gute Leistung. Nach der nicht optimalen Olympiavorbereitung aufgrund des Haarrisses im rechten Sprunggelenk, ist das jetzt eine gute Fahrt. Dem 31-Jährigen gelingt eine Laufbestzeit, er setzt sich an die Spitze, wird aber unmittelbar darauf von Joan Verdú aus Andorra übertrumpft. Wenig später ist Marco Schwarz in der Summe beider Läufe eine kümmerliche Hundertstel schneller und setzt sich an die Spitze.

Eishockey (M): Schweden legt erneut vor Während es in der Partie zwischen Deutschland und Lettland beim Stand von 2:2 in die letzte Drittelpause geht, schießt Elias Pettersson die Schweden gegen die Slowakei zum dritten Mal in Führung. Angesichts der bisherigen Erfahrungen stellt sich die Frage, wie lange dieses 3:2 Bestand haben wird.

Ski Alpin (M): Österreichische Führung in Bormio Sehr früh ist im zweiten Durchgang der Weltmeister dran. Raphael Haaser war im ersten Lauf nur 24. Bei Schneefall in Bormio lassen sich dreieinhalb Sekunden natürlich nicht wettmachen. Aber natürlich möchte sich der Tiroler rehabilitieren. Ihm gelingt zumindest die Laufbestzeit, verbunden mit der zwischenzeitlichen Führung. Diese wird vermutlich eine Weile Bestand haben – aber natürlich nicht bis zum Ende.

Eishockey (M): Slowakei gleicht zum zweiten Mal aus Knapp geht es auch zwischen Schweden und der Slowakei zu. Die Skandinavier haben in Person von Adrian Kempe In Überzahl auch im zweiten Drittel vorgelegt, doch Martin Gernát ist in der 30. Minute der abermalige Ausgleich gelungen. Es steht also auch in der Santagiulia Arena 2:2. Bei der schwedischen Führung zum 1:0 handelte es sich übrigens um einen Shorthander von Joel Eriksson Ek.

Ski Alpin (M): Finaldurchgang im Riesentorlauf In Bormio steht nun die Medaillenentscheidung im Riesenslalom der Männer an. 73 Sportler aus 59 Nationen sind noch dabei. Die ersten 30 des ersten Durchgangs eröffnen den Wettkampf in umgekehrter Reihenfolge und werden auch die Plaketten unter sich ausmachen. Der klar führende Lucas Pinheiro Braathen kann sich eigentlich nur noch selbst schlagen. Doch wenn der norwegische Brasilianer patzt, dann stehen die drei Schweizer um Marco Odermatt bereit. Fabian Gratz befindet sich als Zehnter allenfalls im Lauerstellung, für eine deutsche Medaille müsste schon einiges zusammenkommen.

Eishockey (M): Deutschland tut sich schwer Inzwischen läuft im Spiel Deutschland gegen Lettland der mittlere Spielabschnitt. In der 29. Minute hat die DEB-Auswahl den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen müssen, Dans Ločmelis traf zum zweiten Mal für die Balten, die auch in der Torschussbilanz mit 16:13 die Nase leicht vorn haben. Nun aber gibt es zum dritten Mal ein Powerplay für die Deutschen. Tim Stützle trifft dabei das Gestänge, doch ein Tor will in Überzahl nicht gelingen.

Ski Langlauf (F): Deutschlands Staffel auf Platz vier Nach einer hervorragenden Leistung stürmt Pia Fink als Vierte ins Ziel. Zur Medaille fehlen am Ende etwa 21 Sekunden. Für die Schweiz bleibt letztlich Rang sieben mit mehr als zwei Minuten Rückstand. Die österreichische Staffel kommt als Zehnte ins Ziel.

Ski Langlauf (F): Gold für Norwegen! Heidi Weng nimmt die letzte Abfahrt vorsichtig, damit da auch wirklich nichts mehr passiert. Kurz darauf hat es die 34-Jährige geschafft, krönt sich in ihrer langen Karriere erstmals zur Olympiasiegerin und feiert mit ihren norwegischen Staffelkolleginnen. Knapp 51 Sekunden später läuft Jonna Sundling ungefährdet zu Silber. Nach dem Drama um die gestürzte Ebba Andersson ist das Schadensbegrenzung für die eigentlich favorisierten Schwedinnen. Jasmi Joensuu jubelt mit den anderen Finninnen kurz darauf über Bronze.

Ski Langlauf (F): Sundling hängt Joensuu ab Pia Fink läuft ein starkes Rennen, setzt sich von Jessie Diggings ab und ist Vierte. Der Weg zu Bronze ist allerdings weit. Auf Platz drei läuft Jasmi Joensuu, die Jonna Sundling nicht halten kann.

Ski Langlauf (F): Weng auf dem Weg zum Olympiasieg Heidi Weng geht ihre letzte Runde an, da brennt nichts mehr an für Norwegen. Die beiden Verfolgerinnen konzentrieren sich auf den Kampf um Silber. Deutlich dahinter kämpft Jessie Diggings verbissen, liegt als Vierte aber 42 Sekunden vom Podium entfernt und hat drei Kontrahentinnen im Schlepptau – Pia Fink, Nadine Fähndrich und Federica Cassol.

Ski Langlauf (F): Alle Medaillen gehen wohl nach Skandinavien Norwegens Vorsprung wächst immer weiter, eine Minute ist das jetzt. Dahinter bahnt sich ein Duell um Silber an, denn Jonna Sundling – jetzt schon Dritte – arbeitet sich an Jasmi Joensuu heran. Alle anderen Staffeln kommen da nicht mehr mit, können ins Medaillenrennen nicht eingreifen.

Ski Langlauf (F): Letzter Wechsel Beim letzten Wechsel baut Norwegen auf ein Polster von 48 Sekunden. Jetzt muss das Heidi Weng nur noch nach Hause laufen. Dahinter bleibt uns die Spannung erhalten. Die Finninnen schicken Jasmi Joensuu ins Rennen um Silber. Für Italien geht es nun Federica Cassol mit 57 Sekunden Defizit an. Nur noch neun Sekunden dahinter übergibt Frida Karlsson an Jonna Sundling. Schweden liegt auf Position vier und hat Bronze im Blick. Helen Hoffmann übergibt als Fünfte an Pia Fink, die sich nun auf der Strecke mit Jessie Diggins messen muss. Die Schweizerinnen folgen kurz dahinter als Siebte – jetzt mit Nadine Fähndrich.

Ski Langlauf (F): Norwegen auf Siegkurs Karoline Simpson-Larsen stürmt unaufhaltsam vornweg, baut den norwegischen Vorsprung auf inzwischen 40 Sekunden aus. Dahinter behauptet die finnische Ersatzläuferin Vilma Ryytyy, die statt Krista Pärmäkoski aufgeboten wurde, den zweiten Platz. Die Schweizerin Marina Kälin kann nicht folgen, wird nun auch von Italien und Schweden überholt. Frida Karlsson hat das Messer zwischen den Zähnen, Schweden kann doch noch zumindest ins Medaillenrennen eingreifen. Helen Hoffmann läuft weiterhin auf Platz sieben.

Bob (F): Training im Monibob Am Vormittag gab es die letzten zwei Trainingsläufe der Monobobfahrerinnen von insgesamt sechs. Dabei haben sich die Favoritinnen heute weitestgehend rausgenommen. Also auch Laura Nolte sparte sich diesen Trainingstag in der Eisrinne. Gleiches galt für Kim Kalicki. Lisa Buckwitz trat zumindest im ersten Lauf an, fuhr dabei Bestzeit. Durch die zahlreichen fehlenden Athletinnen gab es auch gute Ergebnisse für die Schweizerinnen Melanie Hasler und Debora Annen, die im letzten Lauf sogar die Plätze eins und zwei belegten. Der Wettkampf beginnt übrigens am Sonntag. Nach vier Läufen gibt es tags darauf dann die Medaillen.

Eishockey (M): Deutsche Führung nach dem ersten Drittel In der 16. Minute haben Deutschlands Eishockeymänner den Ausgleich hinnehmen müssen. Für Lettland traf Dans Ločmelis. Doch die Antwort des DEB-Teams ließ nicht lange auf sich warten. Lukas Kälble sorgte für die erneute Führung. Mit diesem 2:1 geht es in diesem Moment in die erste Drittelpause. Im Parallelspiel steht es zwischen Schweden und der Slowakei nach wie vor 1:1.

Ski Langlauf (F): Norwegen jetzt vorn Somit läuft Norwegen jetzt wohl ungefährdet dem Sieg entgegen. Die Skandinavierinnen kommen mit 23 Sekunden Vorsprung zum zweiten Wechsel. Ab sofort wird geskatet. Finnland und die Schweiz folgen auf den weiteren Medaillenrängen. Die Italienerinnen sind neun Sekunden dahinter Vierte. Österreich liegt auf Platz fünf. Katharina Hennig Dotzler ist gut 52 Sekunden zurück, übergibt als Siebte auf Helen Hoffmann. Schweden wird nur noch an Position acht geführt – mit weit mehr als einer Minute Rückstand. Wie soll Frida Karlsson das noch retten?

Ski Langlauf (F): Drama in der Loipe Ebba Andersson erlebt einen völlig gebrauchten Tag. Die Schwedin stürzt ein zweites Mal – diesmal mit gravierenden Folgen. Die Bindung nimmt Schaden, der Ski geht verloren. Die 28-Jährige rappelt sich auf, klemmt sich die Latte unter den Arm und rennt auf der Suche nach einem Betreuer mit einem Ersatzski los. Die Sekunden verrinnen gnadenlos, ehe Andersson wieder richtig Skilaufen kann. Das sind unglaublich dramatische Bilder.

Ski Langlauf (F): Sturz von Andersson Alles deutete schon auf einen Sieg der Schwedinnen hin, doch Ebba Andersson stürzte, in Führung liegend. Die Konkurrenz zog vorbei. Und mehr noch – die 28-Jährige verlor ihren Rhythmus, tat sich fortan richtig schwer. Somit liegt jetzt Norwegen mit Astrid Øyre Slind vorn. Es folgen Italien, Schweden und Finnland. Nadja Kälin macht zwar zeitlich nichts gut, arbeitet die Schweiz aber auf Rang sechs vor. Deutschland liegt nach wie vor auf Platz zehn.

Eishockey (M): Deutschland führt schon In Mailand bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer das zweite Spiel bei diesem olympischen Turnier. Und wie schon zum Auftakt gegen Dänemark gelingt dem Team von Harold Kreis ein guter Start. Diesmal dauert es gut zwei Minuten, bis Lukas Reichel die DEB-Auswahl gegen Lettland mit 1:0 in Führung bringt. Parallel spielen übrigens Schweden und die Slowakei, dort steht es 1:1.

Ski Langlauf (F): Deutschland liegt zurück Laura Gimmler hat als Startläuferin 40 Sekunden eingebüßt, beim Wechsel heißt das nur Platz zehn. Nun muss Katharina Hennig Dotzler als zweite Klassikläuferin eine Aufholjagd starten. Die Schweiz liegt nach 7,5 Kilometern mit 21 Sekunden Rückstand auf Rang neun.

Ski Langlauf (F): Starke Schwedinnen vorn Zum schweren Profil der Strecken im Fleimstal kommen auch heute schwierige Schneebedingungen, es ist mitunter tief. In der Summe bereitet das Laura Gimmler massive Schwierigkeiten, es geht schnell viel Zeit verloren. An der Spitze suchen die favorisierten Schwedinnen eine frühe Vorentscheidung, Linn Svahn schlägt ein brutales Tempo an. Da hat auch die Norwegerin Kristin Fosnæs Mühe. Gut halten die Italienerinnen mit Iris de Martin Pinter mit. Österreich hat mit Teresa Stadlober die Stärkste gleich auf Position eins gesetzt, das führt beim ersten Wechsel zu Platz vier.

Ski Langlauf (F): Medaillenrennen für die Staffeln Eben haben sich im Langlaufzentrum am Lago di Tesero 19 Frauenstaffeln auf den Weg gemacht. Über 4 x 7,5 Kilometer geht es um die Medaillen. Für Deutschland eröffnet Laura Gimmler das Rennen. Zum DSV-Quartett gehören ferner Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann und Pia Fink. Für die Schweiz laufen Anja Weber, die Schwestern Nadja und Marina Kälin sowie Nadine Fähndrich.

Ski Freestyle (F): Golf für Australien! Nun geht es um Gold. Weltmeisterin Jaelin Kauf gerät zeitlich ins Hintertreffen, Jakara Anthony hat die Nase um gut eine halbe Sekunde vorn. Doch das allein zählt nicht. Die Wertungsrichter geben den Ausschlag und auch die sehen die Einzel-Olympiasiegerin von 2022 vorn. Jakara Anthony aus Australien gewinnt Gold. Die Silbermedaillengewinnerin vom Mittwoch muss sich also auch im Dual Moguls mit dem zweiten Platz begnügen.

Ski Freestyle (F): Lemley gewinnt Bronze Nun schauen wir auf das kleine Finale im Parallelwettbewerb auf der Buckelpiste. Hier erleben wir die dreimalige Weltmeisterin in dieser Disziplin. Perrine Laffont misst sich mit der Einzel-Olympiasiegerin bei diesen Spielen, das ist Elizabeth Lemley. Es sind hier also zwei der Besten dieses Sports am Werk. Die Französin ist eine Sekunde schneller unterwegs. Nun haben die Judges das Sagen. Und die sehen hinsichtlich der technischen Ausführung die US-Amerikanerin vorn. Knapp mit 18:17 gewinnt Lemley Bronze.

Curling (F): Schweiz verliert gegen Japan Im siebten End haben die Japanerinnen für die Wende gesorgt, gingen da mit 5:4 in Führung. Diese gaben die Asiatinnen in der Folge nicht mehr her, gewannen die Partie gegen die Schweiz schlussendlich mit 7:5 und holten ihren ersten Sieg bei diesen Olympischen Spielen. Für die Eidgenossinnen bedeutete das die erste Niederlage. In der dritten Begegnung zogen die Italienerinnen gegen China knapp mit 7:8 den Kürzeren, hatte nach dem achten End noch 7:5 geführt.

Ski Freestyle: Stürze im ersten Halbfinale Es wird ernst auf der Buckelpiste. Im ersten Halbfinale kommt Perrine Laffont zu Fall, gibt auch schon auf. So hat Jaelin Kauf freie Bahn, doch auch die US-Amerikanerin stürzt. Letztere aber bleibt auf der Piste, setzt sich am Ende durch, denn die Französin hat leichtfertig die Piste verlassen und wird sich ärgern. Anschließend duellieren sich Jakara Anthony und Elizabeth Lemley. Die erstgenannte Australierin hat zeitlich die Nase vorn, schlägt ein unglaubliches Tempo an. Das setzt die Einzel-Olympiasiegerin unter Druck. Lemley kommt zu Fall, das ist die Entscheidung.

Curling (F): Sieg für Großbritannien Kanada hat sich aufgebäumt, die letzten beiden Ends für sich entscheiden. Doch da die Weltmeisterinnen bereits 4:7 zurücklagen, gelang es letztlich nur noch auf 6:7 zu verkürzen. Großbritannien behält die Nase vorn, holt den ersten Sieg in dieser Round-Robin-Runde. Streng genommen sind das um Skipp Sophie Jackson übrigens alles Schottinnen, treten unter dieser Flagge auch bei Weltmeisterschaften an. Bei Olympia passiert das unter dem Union Jack.

Ski Freestyle (F): Halbfinalistinnen gefunden Acht Freestylerinnen sind also verblieben und wollen sich ihre Medaillenchancen erhalten. Dieser Parallelwettbewerb auf der Buckelpiste wird im Fachjargon Dual Moguls genannt. Wegen eines schweren Patzers von Anastassiya Gorodko kommt zu Beginn Jaelin Kauf problemlos durch. Danach liefern sich Perrine Laffont und Tess Johnson ein enges Rennen, die erstgenannte Französin setzt sich mit 18:17 durch. Jakara Anthony behauptet sich gegen Olivia Giaccio. Und im letzten Viertelfinale kommt Hinako Tomitaka zu Fall. So zieht Elizabeth Lemley in die Vorschlussrunde ein.

Ski Alpin (M): Klassement des ersten Laufes steht Noch längst sind nicht alle 81 Athleten im ersten Durchgang des Riesenslaloms gestartet. Allerdings kommen die Fahrer inzwischen allesamt mit zehn Sekunden und mehr Rückstand ins Ziel. In den vorderen Regionen des Klassements tut sich also nichts mehr. Die überragende Bestzeit von Lucas Pinheiro Braathen hat ohnehin Bestand. Eine knappe Sekunde dahinter führt Marco Odermatt ein schweizerisches Trio an, es bestehen glänzende Medaillenchancen für die Eidgenossen. Bester Deutscher ist Fabian Gratz als Zehnter. Darüber hinaus sind auch Anton Grammel (15.) und Alexander Schmid (20.) dabei, wenn der Finaldurchgang um 13:30 Uhr beginnt.

Ski Freestyle (F): Auslese auf der Buckelpiste In den weiteren Achtelfinalläufen setzen sich die zumeist stärker eingeschätzten Freestylerinnen durch. Tess Johnson aus den USA und Jakara Anthony aus Australien kommen weiter. Eng wird es zwischen der US-Amerikanerin Olivia Giaccio und Avital Carroll. Letztgenannte Österreicherin zieht den Kürzeren. Darüber hinaus erreichen die Japanerin Hinako Tomitaka und Elizabeth Lemley das Viertelfinale, welches sich jetzt gleich anschließen wird.

Skispringen (F): Training beendet Unterdessen sind die drei Trainingsdurchgänge im Skispringen zu Ende gegangen. Favoritin Nika Prevc war dabei stets vorn dabei, erwies sich im dritten Durchgang als die Beste. Zu gefallen wusste auch die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Der weiteste Satz wurde für Yuki Ito vermessen, die Japanerin kam auf 134,5 Meter. Beste Deutsche war bei allen Sprüngen Selina Freitag. Ihr weitester Sprung ging auf 126 Meter. In der zweiten Runde bedeutete das den fünften Platz. Die einzige Schweizerin Sina Arnet bewegte sich mit ihrer Bestweite von 115,5 Metern immer knapp außerhalb der Top 30.

Ski Freestyle (F): Spektakel auf der Buckelpiste Enge parallele Skiführung, Geschmeidigkeit in den Knien, flinke Bewegungen – neben einer sauberen Stilistik sollten die Athletinnen trotzdem noch schnell fahren und zudem zwei spektakuläre Sprünge zeigen. Die Anforderungen sind hoch. Jaelin Kauf aus den USA, Anastassiya Gorodko aus Kasachstan und die Französin Perrine Laffont meistern die Aufgaben stark, ziehen ins Viertelfinale ein.

Ski Freestyle (F): Achtelfinalistinnen gefunden Dichter Schneefall begleitet den Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste in Livigno. Dort sind 28 Sportlerinnen angetreten. Soeben geht das Sechzehntelfinale zu Ende. Das Achtelfinale schließt sich unmittelbar an. Dort greift nun auch die Olympiasiegerin im Einzel ein. Elizabeth Lemley aus den USA wird es mit der Kanadierin Ashley Koehler zu tun bekommen. Zuvor werden noch zerkleinerte Zweige von Nadelbäumen auf der Piste verteilt, um den Sportlerinnen optische Orientierung bieten zu können.

Ski Alpin (M): Schweiz knapp vorn Nach wie vor ist das ein zähes Ringen zwischen den Schweizerinnen und den Japanerinnen. Im fünften End konnte keiner anschreiben. Danach holen sich die Eidgenossinnen den siebten Durchgang und legen wieder vor, führen knapp mit 4:3. Eng geht es auch zwischen Italien und China zu (4:4). Einzig die Britinnen führen nach wir vor deutlich gegen Kanada (5:2). Die Weltmeisterinnen aus Nordamerika müssen sich etwas einfallen lassen.

Ski Alpin (M): Schmid fährt in die Top 20 Nach einem Haarriss im rechten Sprunggelenk musste Alexander Schmid zuletzt länger aussetzen, ist für Olympia gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Bis Mitte des Laufes schlägt sich der Deutsche gut, patzt dann aber grob. So wächst der Zeitverlust auf fast drei Sekunden an. Das bedeutet Platz 19.

Ski Alpin (M): Grammel Fünfzehnter Eben ist die italienische Riesenslalom-Hoffnung gescheitert. Luca de Aliprandini bekommt bei einem Rechtsschwung einen Schlag, der linke Ski löst sich. Der 35-Jährige kommt zu Fall und rutscht ewig die steile Piste hinab. Danach macht sich der zweite Deutsche auf den Weg. Bei einem Rechtsschwung, an der Stelle ist eben der Italiener gestürzt, verliert Anton Grammel kurz die Balance, verlässt die Ideallinie. Das kostet Zeit. Im Ziel sind es dann 2,6 Sekunden – Rang 15.

Ski Alpin (M): Guter Lauf von Gratz Nun ist der erste Deutsche im Riesentorlauf am Werk. Und Fabian Gratz macht das unter diesen Umständen gut, verliert an den Zwischenzeiten nicht ganz so viel. An Lucas Pinheiro Braathen dürfen wir auch ihn nicht messen. Der 28-Jährige büßt aber lediglich knapp 2,3 Sekunden ein, sieben Zehntel fehlen zum Podium. Für den Moment ist das Platz zehn.

Ski Alpin (M): Auch der Weltmeister ist chancenlos Luca Aerni bekommt drei Sekunden aufgebrummt und übernimmt die Rote Laterne. Mittlerweile gelingt es den Sportlern nicht mehr, auf unter zwei Sekunden an die Bestzeit heranzukommen. Das wäre aber nötig, um noch realistische Chancen auf Edelmetall zu besitzen. River Radamus kommt gerade als Elfter ins Ziel. Im Anschluss wird der Weltmeister deklassiert. Raphael Haaser bleibt auch nicht frei von Fehlern. Bei dreieinhalb Sekunden Rückstand frieren dem Tiroler im Ziel förmlich die Gesichtszüge ein.

Ski Freestyle (F): Neuer Wettbewerb auf der Buckelpiste Erstmals Teil des olympischen Programms ist der Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste. Natürlich geht es dabei nicht nur um die schnellste Zeit. Auch die Fahrtechnik und die Ausführung der Sprünge haben Einfluss. Um 10:30 Uhr beginnen die Sechzehntelfinals. In den 14 Paarungen treten jeweils zwei Sportlerinnen gegeneinander an. Elizabeth Lemley und Jaelin Kauf, Gold- und Silbermedaillengewinnerinnen des Einzelwettkampfs, sind bereits fürs Achtelfinale gesetzt.

Curling (F): Kopf-an-Kopf-Rennen für die Schweiz Japan lässt nicht locker. Im vierten End wird den Asiatinnen ein Zweier-Haus gutgeschrieben, sie gleichen zum 3:3 aus. Darüber hinaus führt China gegen Italien inzwischen mit 4:3. Und Großbritannien hat gegen Kanada auf 4:1 erhöht.

Ski Alpin (M): Tumler am Podium dran Es gab Zeiten, da ist Marco Odermatt der Konkurrenz um die Ohren gefahren. Heute ist der Gesamtweltcupsieger nur der Beste vom Rest. All seine Kollegen bekommen noch weit mehr Rückstand aufgebrummt. Davon bleibt auch Žan Kranjec, der Olympiazweite von 2022, nicht verschont. Unter diesen Umständen ist es für die Athleten schon gut, wenn sie den Zeitverlust auf unter zwei Sekunden begrenzen, so wie das Thomas Tumler jetzt tut. Damit reihen sich hinter Pinheiro Braathen drei Schweizer im Block ein und haben Medaillen im Blick.

Ski Alpin (M): Meillard auf Platz drei Als nächste schweizerische Hoffnung versucht sich Loïc Meillard an diesem ersten Lauf. An der Kurssetzung des Slowenen Miha Verdnik kann es nicht liegen, das ist nicht sonderlich schwierig gesteckt. Auch der zweite Eidgenosse gerät deutlich in Rückstand, schaut fragend auf gut anderthalb Sekunden Rückstand. Immerhin bedeutet das Rang drei, Edelmetall ist da noch drin. Doch Gold bleibt außer Reichweite – im Anschluss auch früh Stefan Brennsteiner. Wie hat das Lucas Pinheiro Braathen gemacht? Hat der eine Abkürzung genommen?

Ski Alpin (M): Auch Odermatt bekommt eine Sekunde Als nächster steht Marco Schwarz ungläubig im Zielraum, staunt über 2,7 Sekunden Zeitverlust und schüttelt nur den Kopf. Es stellt sich die Frage: Wie konnte Lucas Pinheiro Braathen so viel schneller fahren als alle anderen? Vielleicht gibt uns Maro Odermatt eine Antwort. Der Olympiasieger von 2022 kommt besser klar, aber nicht fehlerfrei durch. Unten gibt der Nidwaldner nochmals Gas und begrenzt den Zeitverlust auf unter eine Sekunde. Auch das ist eine Menge.

Ski Alpin (M): Erste Favoriten lassen Federn Im Riesentorlauf darf Lucas Pinheiro Braathen als erster Athlet auf die Piste. Der norwegische Brasilianer setzt die erste Zeit. Im Anschluss sind zwei Norweger an der Reihe. Und sowohl Atle Lie McGrath als auch Henrik Kristoffersen finden sich bei den Bedingungen überhaupt nicht zurecht, bekommen beide um die zwei Sekunden Rückstand aufgebrummt. Vor allem auch in diesem Ausmaß ist das überraschend.

Curling (F): Schweiz legt weiter vor Im dritten End nutzen die Schweizerinnen den letzten Stein. Alina Pätz gelingt damit ein Takeout und baut die Führung auf 3:1 aus. Genau dieses Ergebnis haben wir auch in den zwei parallel stattfinden Partien. Dort führt China gegen Italien. Und Großbritannien hat mit einer Dreier-Haus das Spiel gegen Kanada gedreht.

Ski Alpin (M): Erster Lauf im Riesenslalom Auf der Pista Stelvio wollen die schweizerischen Skiherren ihren Lauf fortsetzen. Bislang haben die Eidgenossen alle alpinen Wettbewerbe gewonnen. Doch der dreimalige Olympiasieger Franjo von Allmen hat all seine Startes absolviert, fortan sind andere gefordert – allen voran Marco Odermatt. Doch Loïc Meillard hat im Riesentorlauf auch zwei Saisonsiege eingefahren, rechnet sich also einiges aus. Zum Favoritenkreis gehören ferner die Österreicher Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner, die Norweger um Henrik Kristoffersen sowie der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Aus deutscher Sicht bringt Fabian Gratz die beste Vorleistung mit, war immerhin Fünfter in Alta Badia.

Curling (F): Japan bleibt dran Für die Schweizerinnen stellt sich die Situation günstig dar, also entschließt sich Alina Pätz, eine Guard zu spielen. Doch danach darf Sayaka Yoshimura antworten. Die japanische Skip curlt ihren Stein mithilfe der Teamkolleginnen perfekt, sichert ihrer Mannschaft dieses End und verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Asiatinnen. Zwischen Kanada und Großbritannien steht es nach wie vor 1:0.

Curling (F): Italien schlägt zurück Im zweiten End nutzen die Italienerinnen den letzten Stein. Skip Stefania Constantini spielt diesen. Es ist überaus eng im Haus, doch der rote Stein liegt einen Hauch näher am Zentrum. Das bedeutet den Ausgleich zum 1:1.

Curling (F): Schweiz holt erstes End Zehn Ends sind zu spielen. Das Recht des letzten Steins für den Beginn hat sich im Vorfeld der Partie die Schweiz gesichert. Diesen spielt jetzt Alina Pätz. Und die 35-Jährige macht das großartig. Per Double Takeout entfernt sie mit einem Schlag zwei japanische Steine aus dem Haus und sorgt für die 2:0-Führung der Eidgenossinnen. Parallel gehen China und Kanada jeweils 1:0 in Führung.

Curling (F): Neuauflage des Halbfinals von 2022 Beide Nationen trafen übrigens vor vier Jahren im Halbfinale aufeinander. Dabei setzten sich die Japanerinnen mit 8:6 durch, holten später Silber. Die Schweizerinnen gingen in Peking als Vierte letztlich leer aus. Von damals ist auf japanischer Seite keine Spielerin mehr dabei. Bei den Eidgenossinnen mischen Alina Pätz und Silvana Trinzoni immer noch mit.

Curling (F): Vierte Session im Frauenwettbewerb Das Wettkampfgeschehen des Tages eröffnen die Curlerinnen. Im Stadio Olimpico del Ghiaccio stehen am Morgen drei Partien auf dem Programm. Italien trifft auf China, Großbritannien spielt gegen Kanada. Und die ungeschlagenen Schweizerinnen bekommen es mit den noch sieglosen Japanerinnen zu tun. Derzeit sind die Eidgenossinnen in der Round-Robin-Tabelle der zehn Mannschaften Zweite, die Asiatinnen Vorletzte.

Skispringen (F): Zweiter Trainingstag auf der Großchance Früh am Morgen mussten die 50 Skispringerinnen aufstehen, um die Gelegenheit wahrnehmen zu können, nochmals auf der Großschanze trainieren zu können, ehe am Sonntag dort für sie die Medaillen auf dem Spiel stehen. Drei Durchgänge sind angesetzt. Nach deren Ende werden wir schauen, wer sich dabei besonders hervorgetan hat.

Was ist für die Schweiz drin? Für die Schweiz steht natürlich der Riesenslalom im Mittelpunkt des Interesses. Marco Odermatt möchte endlich das erste Gold bei diesen Spielen erringen, schließlich ist der Nidwaldner quasi Titelverteidiger, wurde in dieser Disziplin vor vier Jahren erstmals Olympiasieger. Medaillenchancen besitzt allerdings auch Loïc Meillard. Im Curling sind heute die eidgenössischen Frauen und die Männer gefordert. Beim Biathlon-Sprint wird sich ein Quartett um Amy Baserga versuchen. Zudem sind drei schweizerische Skispringer um Gregor Deschwanden am Start.

Deutsche Erwartungen Aus deutscher Sicht gibt es im Riesenslalom der Männer für das DSV-Trio lediglich Außenseiterchancen. Dagegen rechnen wir uns in der Lauglaufstaffel der Frauen durchaus etwas aus. Ab 10:00 Uhr geht es in Tesero um Edelmetall. Neben den Männern spielen heute auch die deutschen Eishockeyfrauen. Im Playoff-Viertelfinale wartet mit den Kanadierinnen aber eine schier unlösbare Aufgabe. Am späten Nachmittag mischen zwei deutsche Eisschnellläufer über 500 Meter mit. Auf die Plaketten dürfen heute die Skeletonfahrerinnen schielen, das deutsche Trio besitzt für die letzten beiden Läufe glänzende Ausgangspositionen. Biathlon und Skispringen wurde ja bereits thematisiert.