Olympia LIVE: USA im Eishockey-Kracher gefordert - der Tag im Liveticker

Eishockey (M): USA verdient vorne Das letzte Powerbreak im zweiten Drittel steht an. Die Schweden können sich seit dem Gegentreffer kaum noch befreien und die USA setzt sich immer häufiger fest. Noch sind 4:50 Minuten im Mittelabschnitt auf der Uhr.

Eishockey (M): Die USA drückt jetzt Nach dem Führungstor wollen die US-Amerikaner gleich ein Tor draufsetzen und Brady Tkachuk tankt sich auf der rechten Seite durch und zieht ins Zentrum und will mit der Rückhand Markstrom überwinden. Der Goalie ist aber da und macht das lange Eck zu. Der Spieler mit der Nummer sieben hackt noch zweimal nach, doch dann hat der schwedische Schlussmann die Scheibe sicher.

Eishockey (M): Die Führung für den Favoriten aus den USA Die US-Amerikaner gewinnen das Bully auf der linken Seite vor dem Tor von Markstrom. Hughes zieht von links per Schlagschuss aufs Tor. Larkin hält vor dem schwedischen Torhüter die Kelle rein und trifft zum 1:0 für die USA. Knapp neun Minuten bleiben den Europäern noch.

Eishockey (M): Erneut ist Markstrom da Noch neun Minuten sind im zweiten Drittel zu spielen. Erst probiert es Hughes mit einem Schlagschuss, Markstrom pariert mit der Schulter und McAvoy nimmt den Rebound, doch der schwedische Torhüter ist erneut da.

Eishockey (M): Nächste starke Chance der Schweden Die Partie nimmt Fahrt auf. Die Europäer kontern durch das Zentrum und Forsberg bekommt den Puck aus dem Zentrum und nimmt die Scheibe per Onetimer. Doch Hellebuyck ist da und verhindert die Führung für die Schweden.

Eishockey (M): Beste Chance von Guentzel Nun kontern die Nordamerikaner über die rechte Seite. Nach einem Pass von Boldy auf Matthews legt dieser den Puck an den zweiten Pfosten. Dort läuft Guentzel ein und hält die Kelle rein, doch Markstrom bekommt den Schoner dran und verhindert das 0:1.

Eishockey (M): Weiter ausgeglichen - Schweden mit der nächsten Chance Auch im zweiten Drittel ist das Spiel zwischen den USA und Schweden weiter umkämpft. Die Skandinavier setzen sich jetzt mal im letzten Drittel fest und Holmberg zieht nach einem Schuss von hinter dem Tor aus dem Zentrum ab - drüber.

Curling (F): Kanada holt sich den Sieg gegen Italien Im Extra-End haben die Kanadierinnen den letzten Stein und die Nordamerikanerinnen nutzen diesen und holen sich mit ihrem besser platzierten Stein am Haus den Punkt und siegen mit 8:7 gegen Italien. Durch den Sieg springen die Kanadierinnen mit fünf Punkten nach acht Spielen auf dem dritten Platz. Damit fällt am letzten Spieltag die Entscheidung zwischen Kanada, Südkorea und der USA. Wer holt sich die beiden letzten Halbfinaltickets? Die Nordamerikanerinnen spielen ihr letztes Spiel morgen um 14.05 Uhr gegen Südkorea. Gewinnen sie auch das Spiel, stehen sie im Halbfinale der Olympischen Spiele. Die USA trifft auf die Schweiz, die bereits für die Semifinals qualifiziert ist.

Eishockey (M): Das zweite Drittel läuft Schweden gewinnt das Eröffnungsbully gegen die USA und setzt sich gleich einmal im letzten Spielabschnitt fest, kommt dann aber nicht zum Abschluss.

Curling (F): Italien erzwingt das Extra-End Mit dem letzten Stein bringt Stefania Constantini, die vor vier Jahren im Mixed-Wettbewerb die Goldmedaille holte, die Italienerinnen gegen Kanada in das Extra-End und bringt den kanadischen Stein aus dem Haus. Somit sind drei Steine der Italienerinnen näher am Haus und es gibt das Extra-End.

Eishockey (M): Noch keine Tore zwischen der USA und Schweden Auch in den letzten Minuten des ersten Drittels bleibt das Spiel umkämpft, doch kein Team kann mehr einen Treffer erzielen. Die USA und Schweden sind von Beginn an gleich auf und haben nach 20 Minuten beide zehnmal aufs Tor geschossen. So steht es nach dem ersten Drittel noch 0:0.

Curling (F): Schweiz holt nächsten Sieg und steht im Halbfinale Im letzten End spielen die Schweizerinnen noch einmal stark auf und haben drei Steine näher am End als die Däninnen. Die versuchen es noch einmal mit ihrem letzten Stein, doch auch der bringt nichts ein und so müssen die Eidgenössinnen den letzten Stein gar nicht mehr spielen und gewinnen mit 6:4 gegen Dänemark. Durch den Sieg hat die Schweiz nun sechs Punkte und ist als zweites Team nach Schweden sicher im Halbfinale.

Shorttrack (M): Dubois gewinnt vor den van 't Wout-Brüdern Dubois setzt sich gleich nach dem Start an die Spitze und die drei Niederländer behindern sich dann gegenseitig und nur Melle van 't Wout kann dem Kanadier noch mit einem kleinen Abstand folgen. Auch für Dandjinou geht es nur noch um die Bronzemedaille. Vorne setzt sich im Zielsprint der Weltmeister von Peking, Dubois durch und holt vor Melle van 't Wout den Olympiasieg. Bronze geht an Jens van 't Wout. Damit stehen die beiden Brüder über die 500m auf dem Podest. Der 1500m Weltmeister Dandjinou wird nachträglich noch disqualifiziert, doch es ändert sich nichts mehr an den Olympiamedaillen.

Shortrack (M): Das Finale über die 500m steht Zwei Kanadier und drei Niederländer kämpfen nun gleich um die drei Olympia-Medaillen. Damit hat Jens van 't Wout die Chance nach seinen Olympiasiegen über die 1000m und 1500m auch über die 500m die Goldmedaille zu holen. Das will aber sein Bruder Melle verhindern, genauso wie der Weltmeister von Peking Dubois. Auch Dandjinou und Boer wollen ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitsprechen.

Eishockey (M): Fast die Führung für Schweden Nun probieren es mal die Europäer. Die Schweden kontern über die rechte Seite und Raymond zieht vom Kreis ab. Er visiert das lange Eck an, doch Torhüter Hellebuyck ist da.

Eishockey (M): Wieder eine gute Chance für die USA Weiter ist das Spiel zwischen der USA und Schweden sehr ausgleichen. Beide kreieren immer wieder Möglichkeiten. Matthews probiert es vom linken Bullykreis aufs kurze Eck, doch Markstrom macht das Eck zu. Es bleibt beim 0:0. Noch sind rund sieben Minuten im ersten Spielabschnitt auf der Uhr.

Curling (F): Schweden mit dem nächsten Sieg Die Schwedinnen setzen sich am Ende mehr als souverän mit 9:4 gegen die Chinesen nach acht Ends durch. Damit bleiben die Olympia-Dritten von 2022 in der Tabelle mit sieben Punkten an der Spitze und sind bereits für das Halbfinale qualifiziert. China rutscht mit zwei Punkten auf den neunten Rang ab.

Curling (F): Däninnen gehen wieder in Führung Vor dem letzten End haben die Dänen ihren Stein um Zentimeter näher am Haus platziert, als die Schweiz ihren. Die Schiedsrichter müssen sogar noch einmal mit dem Winkel nachmessen, doch die Dänen gehen nach neun Ends mit 4:3 in Führung. Die Schweiz hat jetzt aber den letzten Stein. Können sie das Spiel noch gewinnen oder das Extra-End erzwingen?

Eishockey (M): Weiter keine Tore Die Schweden überstehen das erste Powerplay der US-Amerikaner ohne Gegentor. Weiter haben die US-Boys mehr vom Spiel als die Europäer, doch Markstrom ist mehrfach da. Noch sind rund elf Minuten im ersten Drittel zu spielen.

Curling (F): Großbritannien setzt sich souverän gegen Japan durch Das erste Spiel im Curling ist bereits durch. Die Britinnen setzen sich souverän mit 9:3 gegen die Japanerinnen durch. Die Japanerinnen können nach acht Ends den Rückstand nicht mehr aufholen und beenden das Spiel vorzeitig. Damit ist Großbritannien nun auf dem sechsten Rang und kann vielleicht noch auf das Halbfinale hoffen.

Eishockey (M): Das letzte Viertelfinale läuft Das letzte Viertelfinale zwischen den USA und Schweden läuft. Die US-Amerikaner setzen sich gleich einmal fest, doch die Europäer machen es gut und verteidigen erst einmal stark gegen die Nordamerikaner.

Shorttrack (F): Südkorea holt überraschend Gold vor Italien und Kanada Die Südkoreanerinnen setzen sich gleich nach dem Start an die Spitze. Dahinter folgen die Kanadierinnen und die Niederländerinnen. Die Italienerinnen sind erstmal am Ende des Feldes. Zwischendurch schieben sich die Nordamerikanerinnen an die Führungsposition und die Niederländerinnen arbeiten sich auf Position zwei vor. Anschließend stürzten die Niederländerinnen bei einem Wechsel und Kanada und Italien setzen sich ab. Südkorea versucht sich wieder heranzuarbeiten und schafft es sieben Runden vor Schluss wieder an die Fußenden der Italienerinnen. Anschließend verlieren die Kanadierinnen fast das Gleichgewicht und die Gastgeberinnen gehen an den Nordamerikanerinnen vorbei. In der letzten Runde schiebt sich dann die Asiatin innen noch an den Italienerinnen vorbei und holt sich Gold. Silber geht an Italien und Kanada sichert sich die Bronzemedaille. Die Schiedsrichter schauen sich die Situation mit dem Sturz bei den Niederländerinnen noch einmal an, doch sie sehen kein Fehlvergehen und so steht der Olympiasieg für Südkorea fest.

Curling (F): Schweiz gleicht aus Weiter ist das Spiel zwischen der Schweiz und Dänemark im Curling umkämpft. Mittlerweile führt Dänemark mit 3:2 gegen die Eidgenössinnen. Im achten End haben nun die Schweizerinnen den letzten Stein und bringen ihren Stein näher zum Haus und sichern sich so das 3:3. Noch sind zwei Ends zu spielen.

Shortrack (F): Die Medaillenentscheidung über die 3000m in der Staffel Nun steht gleich die Medaillenentscheidung über die 3000m der Frauen in der Staffel im Shorttrack an. Die großen Favoritinnen auf die Goldmedaille sind die Niederländerinnen. Sie holten in Peking bei der letzten WM die Bronzemedaile. Auch die Kanadierinnen sollte wir nicht unterschätzen. In Peking sicherten sich die Nordamerikanerinnen den WM-Titel über diese Distanz. Die schnellste Zeit im Halbfinale hatten allerdings die Südkoreanerinnen. Auch die Gastgeberinnen hoffen im Finale noch auf eine Medaille.

Shorttrack (M): Titelverteidiger und Vizeweltmeister sind raus Im zweiten Halbfinale setzt sich der zweifache Olympiasieger Jens van 't Wout durch. Den zweiten Platz im Halbfinale holt sich der 500m-Weltmeister von Peking, Dubois. Auch der dritte Niederländer Boer zieht über die Zeit ins A-Finale ein. Damit ist der Vizeweltmeister Nikisha und Titelverteidiger Liu raus und können gleich noch um die Plätze sechs bis zehn laufen.

Shorttrack (M): Dandjinou und Melle van 't Wout stehen im Finale Der Weltmeister über die 1500m, William Dandjinou, bestimmt das erste Halbfinale von vorne. Dahinter setzt sich der Niederländer Melle van 't Wout durch und zieht als Zweiter ins Halbfinale ein. Dahinter schauen sich die Schiedsrichter noch einmal einen Sturz von Laoun und Sighel an. Bekommt der Italiener noch den Vorteil und zieht als Dritter ins Finale ein? Die Schiedsrichter sehen dafür keinen Vorteil und die Fans finden die Entscheidung gar nicht gut und fangen an zu pfeifen.

Eishockey (M): Lehkonen trifft und bringt Finnland ins Halbfinale Da ist die Entscheidung! Die Finnen erzwingen in der neutralen Zone den Puck und Lundell legt die Scheibe ins Zentrum und Lehkonen schießt den Puck aus dem Zentrum rechts über die Schulter von Genoni. Damit steht Finnland nach der Slowakei und Kanada im Halbfinale. Nach einem starken Spiel der Eidgenossen scheitern sie knapp in der Verlängerung und scheiden im Viertelfinale aus. Ab 21.10 Uhr wird dann noch zwischen der USA und Schweden der letzte Halbfinalist gesucht.

Eishockey (M): Fast der Treffer für die Schweiz Fast das Tor für die Schweiz. Die Eidgenossen kontern über die rechte Seite über Suter. Er legt die Scheibe scharf auf links in den Lauf von Andrighetto, doch er kann den Puck nicht am Goalie vorbeibringe.

Eishockey (M): Die Verlängerung läuft Wie schon seit dem zweiten Drittel kommen die Finnen besser rein in die Verlängerung und ziehen gleich einmal von der blauen Linie ab. Sein Schuss wird aber geblockt.

Eishockey (M): Es geht in die Overtime Beide Teams versuchen es in den letzten Sekunden noch einmal, doch beide Goalies sind da und so geht es zwischen Finnland und der Schweiz auch in die Verlängerung. Es gibt nun zehn Minuten obendrauf. Es geht im Drei-gegen-drei weiter und welches Team den nächsten Treffer erzielt, steht im Halbfinale.

Eishockey (M): Finnen schaffen den Ausgleich Auch im dritten Viertelfinale an diesem Tag sieht es nach einer Verlängerung aus. Die Finnen setzen sich noch einmal im letzten Drittel fest. Noch sind rund 90 Sekunden auf der Uhr und Heiskanen probiert es mit einem Handgelenkschuss vom linken Bullykreis. Im Slot hält Lehkonen die Kelle rein und trifft zum 2:2.

Shorttrack (M): Vizeweltmeister schafft es über die Zeit Das dritte Viertelfinale gewinnt nun der Kanadier Dandjinou vor dem Italiener Sighel. Auch der dritte Kanadier Laoun ist in diesem Lauf nun schneller als Nikisha und für den Kasachen bedeutet dies, das kein anderer Athlet im letzten Lauf nach den ersten beiden Athleten mehr schneller sein darf. Er hat Glück. Im letzten Viertelfinale setzt sich Melle van 't Wout souverän mit Pigeon durch. Der Italiener Previtali ist in 40,86 Sekunden genau drei Zehntel langsamer als der Kasache und so steht auch der Vizeweltmeister im Halbfinale über die 500m .

Eishockey (M): Finnen erhöen den Druck Die Skandinavier sind seit dem Anschlusstreffer am Drücker und wollen hier die Verlängerung erzwingen. Die Schweit kann sich kaum noch befreien. Genomi ist immer wieder mit dem Stock oder der Fanghand da. Noch sind rund drei Minuten auf der Uhr

Shorttrack (M): Auch der Titelverteidiger steht im Halbfinale Der zweifache Olympiasieger aus den Niederlanden van 't Wout setzt sich souverän mit dem Titelverteidiger Liu gegen seine Mitstreiter durch und steht im Halbfinale. Nikisha kann weiter auf die Zeit hoffen. Zwei Läufe folgen noch.

Eishockey (M): Anschlusstreffer der Finnen Und damit gibt es eine spannende Crunchtime zwischen Finnland und der Schweiz. Die Finnen erzwingen an der blauen Linie den Puck und Aho probiert es mit einem Schlagschuss von der rechten Seite und setzt die Scheibe sicher oben links zum 1:2 ins Tor.

Shorttrack (M): Vizeweltmeister von 2025 muss auf die Zeit hoffen - Weltmeister ist sicher weiter Schon bevor die Shortracker das erste Mal richtig auf der Bahn stehen, gibt es im ersten Lauf einen Fehlstart und der Ungar Moon wird wegen des Fehlstarts qualifiziert. Die besten Zwei jedes Laufes qualifizieren sich für die nächste Runde. Nun setzt sich der Kanadier gleich an die Spitze des Feldes und hält diesen Platz bis ins Ziel. Dahinter kommt etwas überraschend Boer als Zweiter weiter. Der Vizeweltmeister von 2025, Nikisha, muss als Dritter nun auf die Zeit hoffen.

Curling (F): Dänemark gleicht nach Hälfte des Spiels aus Die Däninnen gleich nach fünf Ends zum 2:2 gegen die Schweiz aus. Durch zwei Steine näher am Haus gibt es für die Skandinavierinnen den Ausgleich. Nur mit einem Sieg gegen die Schweiz gäbe es vielleicht noch die Chance auf das Halbfinale.

Eishockey (M): Doppelchance für Jäger Anschließend sind dann aber die Eidgenossen das bessere Team. Erst erzwingt Schmid die Scheibe und legt in Unterzahl den Puck scharf in den Slot, doch Saros macht sich breit und kann die Scheibe gerade noch vor dem Spieler mit der Nummer 17 klären. Danach ist das Powerplay der Finnen um. Noch sind zehn Minuten auf der Uhr.

Eishockey (M): Fast der Anschlusstreffer Und da ist die Chance für die Finnen zum Anschluss. Heiskanen läuft allein auf Genoni zu, doch er legt sich die Scheibe schließlich etwas zu weit nach rechts. Genoni macht sich breit und die Schweiz kann die Aktion bereinigen.

Eishockey (M): Spiel geht hin und her Weiter geht das Spiel hin und her zwischen Finnland und der Schweiz. Die Eidgenossen trauen sich im letzten Spielabschnitt nun auch immer häufiger nach vorne und kreieren Abschlüsse. Jedoch muss jetzt Moser wegen Behinderung gegen Granlund für zwei Minuten in die Eisbox. Kommen die Finnen noch einmal ran. Es ist erst das zweite Powerplay für die Skandinavier.

Eishockey (M): Schweizer mit Druck Nun mal wieder eine Druckphase der Schweizer. Schmid zieht von rechts aus der Drehung ab und legt die Scheibe knapp über das Tor. Anschließend erzwingt Meier im starken Forechecking den Puck und läuft über rechts aufs Tor der Finnen zu. Mit der Rückhand will er den Goalie überwinden, doch der Torhüter Saros hält die Scheibe fest.

Eishockey (M): Schweiz kann Powerplay nicht nutzen Die Schweizer kommen zu Beginn des Powerplays kaum ins letzte Drittel. Die Skandinavier gehen früh ins Forechecking und erzwingen sogar die Scheibe. Lindell kontert und zieht von links ab, doch Genoni ist mit der Fanghand da und verhindert das Tor zum 1:2.

Eishockey (M): Das letzte Drittel läuft Die Finnen gewinnen gleich einmal das Bully und setzen sich wieder einmal im letzten Drittel fest, die Schweiz kann sich mit einem Scheibengewinn erst einmal befreien. Anschließend bleibt Hirschier nach einem Check gegen die Bande liegen. Die Schiedsrichter schicken Luostarinen für zwei Minuten wegen Bandenchecks in die Eisbox.

Shorttrack (M): Bald starten die Viertelfinals über die 500m In rund einer halben Stunde stehen auch die Viertelfinal-Läufe über die 500m der Männer im Shorttrack an. Im ersten Viertelfinal-Lauf bekommt es der aktuelle Weltmeister über diese Strecke, Steven Dubois, gleich mit dem Vizeweltmeister Denis Nikisha zutun. Neben diesen beiden zählt auch der Niederländer Jens van 't Wout zu den Mitfavoriten. Der 24-Jährige gewann schon über die 1000 und 1500 Meter die Goldmedaille und holte bei den letzten Weltmeisterschaften in Peking über die 500m die Bronzemedaille. Der zweifache Olympiasieger startet im zweiten Viertelfinale und trifft dort auf den Titelverteidiger Shaoang Liu. Ein deutscher oder schweizer Starter hat sich nicht für die Viertelfinals qualifiziert.

Curling (F): Schweden auf Siegkurs Neben dem dritten Viertelfinal-Spiel beim Eishockey der Männer laufen aktuell noch vier Curling-Spiele der Frauen. Nach drei Ends liegt Großbritannien mit 3:0 gegen die Tabellenletzten aus Japan vorne. Außerdem führt die Schweiz mit 2:0 gegen Dänemark. Auch Kanada führt knapp mit 2:1 gegen die Italienerinnen und die Tabellenführerinnen aus Schweden, die bereits für das Halbfinale qualifiziert sind, führen mit 2:0 gegen China.

Eishockey (M): Schweiz führt, Finnen besser Nachdem die Schweiz nach dem ersten Drittel noch verdient führte, kamen nun die Finnen immer besser ins Spiel und haben nach dem zweiten Spielabschnitt mehr Schüsse aufs Tor abgegeben. Die Skandinavier scheitern aber immer wieder an Torhüter Genoni oder am Gestänge. Somit führen die Eidgenossen nach 40 Minuten etwas glücklich mit 2:0 gegen die Finnen. Wenn die Schweiz das 2:0 über die Zeit bringt, wäre es der erste Halbfinal-Einzug für die Vizeweltmeister von 2025 bei Olympischen Spielen.

Eishockey (M): Finnen werden gefährlicher, weiter 2:0 für die Schweiz Die Finnen überstehen das Powerplay ohne Gegentor und suchen selbst wieder den Abschluss und setzen sich im letzten Spielabschnitt fest. Heiskanens Schlagschuss von der linken Seite der blauen Linie fliegt an den Pfosten. Danach kann Genoni den Schuss von Granlund gerade noch auf der Linie parieren. Danach probieren es die Eidgenossen noch einmal, doch die Schweiz geht mit einer 2:0-Führung in die letzte Pause.

Eishockey (M): Starker Beginn im Powerplay Die Schweizer finden gleich in die Formation und setzen sich im letzten Drittel fest. Ein Schuss von Kurashev aus dem Slot geht knapp links am Tor vorbei. Auch Hischiers Schuss geht am Tor vorbei. Finnland kann sich dann erstmal befreien.

Eishockey (M): Powerplay für die Schweiz Auch rund vier Minuten vor dem Ende bleiben die Finnen die spielstärkere Mannschaft und setzen sich vermehrt im letzten Drittel fest, doch die Schweizer verteidigen leidenschaftlich und bringen den Puck immer wieder aus dem eigenen Drittel. Es wäre das erste Mal, dass die Eidgenossen in ein Halbfinale bei den Olympischen Spielen einziehen würden. Wegen Beinstellens muss nun Lehkonen für zwei Minuten in die Eisbox.

Eishockey (M): Wieder die Finnen Und erneut die Finnen. Die Skandinavier kommen mit Tempo ins letzte Drittel und erst verfehlt Rantanen das Tor um Zentimeter und dann kann Granlund im Slot die Scheibe nicht im Tor unterbringen und Genoni ist mit dem Fangarm da. Mittlerweile haben die Skandinavier allein 16 Schüsse aufs Tor gebracht, die Eidgenossen erst elf.

Eishockey (M): Druck der Finnen wird größer Die Finnen sind weiter am Drücker und setzen sich im letzten Drittel fest. Erneut versucht Heiskanen mit einem Schlagschuss, doch sein Schussversuch wird geblockt. Noch sind rund siebeneinhalb Minuten im zweiten Drittel auf der Uhr. Kommen die Skandinavier noch zum Anschlusstreffer vor der zweiten Drittelpause?

Eishockey (M): Finnen werden stärker Die Finnen werden nun ein wenig stärker und kreieren nun häufiger Chancen. Heiskanen probiert es aus dem Zentrum mit einem Onetimer, doch er setzt den Puck knapp über die Latte.

Eishockey (M): Marner schießt Kanada ins Halbfinale! Und da ist die Entscheidung! Die Kanadier erzwingen in der neutralen Zone den Puck und Marner zieht schnell auf links vors Tor und schießt die Scheibe mit der Rückhand an Dostal vorbei zum 4:3 für die Nordamerikaner. Damit ist der große Goldfavorit weiter im Spiel und Tschechien scheitert nach einem sehr starken Spiel mit 3:4 im Viertelfinale.

Eishockey (M): Besserer Start für die Tschechen In der Verlängerung geht es nun im Drei-gegen-Drei weiter. Die erste Chance haben die Tschechen durch Sedlak. Sein Handgelenkschuss hat der kanadische Goalie aber sicher. Anschließend scheitert aber McDavid am tschechischen Torhüter.

Eishockey (M): Schweiz weiter besser Auch das zweite Drittel zwischen den Finnen und den Schweizern läuft mittlerweile. Die Schweiz ist weiter das bessere Team und führt weiter verdient gegen die Skandinavier.

Eishockey (M): Es geht in die Verlängerung Die Kanadier probieren es noch einmal, doch Makars Handgelenkschuss von der linken Seiten hat der tschechische Goalie sicher. Somit geht es in die zehnminütige Verlängerung. Wer jetzt den nächsten Treffer erzielt, steht im Halbfinale.

Eishockey (M): Fast das 4:3 für die Tschechen Die letzten beiden Minuten in der regulären Spielzeit laufen. 70 Sekunden vor dem Ende haben die Tschechen die Chance auf das 4:2. Necas läuft allein aufs Tor zu, doch er will den Puck rechts am Goalie vorbei schieben, doch ein Kanadier kann ihn noch beim Schuss hindern.

Eishockey (M): Da ist der Ausgleich Die Kanadier wollen es jetzt erzwingen und erzwingen in der neutralen Zone den Puck. Toews probiert es aus dem Zentrum mit einem Schlagschuss und Suzuki hält die Kelle rein und trifft zum 3:3. Rund drei Minuten sind noch bis zum Drittelsirene oder gibt es hier die Overtime?

Eishockey (M): Kanada drückt - gibt es die Überraschung im Viertelfinale? Die Kanadier erhöhen jetzt das Forechecking und erzwingen so in der neutralen Scheibe immer wieder die Scheibe, doch die Tschechen verteidigen das erst einmal gut weg und bringen den Puck aus dem eigenen Drittel oder Dostal bekommt immer wieder den Schoner dran. Noch sind rund fünfeinhalb Minuten auf der Uhr

Eishockey (M): Ist das die Entscheidung? Die Europäer kontern nach einem Topangriff der Kanadier über die rechte Seite und Necas legt die Scheibe von rechts ins Zentrum, wo Palat einfährt und den Puck per One-timer unter die Latte nagelt. 3:2 für die Tschechen und knapp sieben Minuten haben die Nordamerikaner noch Zeit.

Eishockey (M): Tschechen übernehmen die Spielkontrolle Die Tschechen drücken im Spiel gegen die Kanadier und Sedlak zieht vom linken Bullykreis mit einem Handgelenkschuss ab - trifft aber nur das Außennetz. Danach bekommen die Nordamerikaner den Puck nicht aus dem letzten Drittel und können nicht wechseln. Die Kräfte bei den Kanadiern schwinden. Setzen sich die Weltmeister von 2024 gegen die Nordamerikaner durch. Sam Crosby ist weiter nicht auf dem Eis und wird behandelt.

Eishockey (M): Schweiz nutzt die Chancen besser Die Schweiz geht mit einer 2:0-Führung gegen Finnland in die erste Drittelpause. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie zeigen sich die Eidgenossen vor dem Tor deutlich effizienter als noch im gestrigen Spiel gegen Italien. Bei den Torschüssen liegt die Schweiz nur knapp mit 5:4 vorne, doch auf der Anzeigetafel steht ein klarer Vorsprung. Riat und Niederreiter nutzen ihre Chancen konsequent und bringen die Schweizer früh auf Kurs. Finnland hatte ebenfalls seine Möglichkeiten, ließ diese bislang jedoch ungenutzt. Zudem steht die Schweizer Defensive sehr kompakt, und Leonardo Genoni zeigt eine sichere Leistung im Tor und hält seinen Kasten weiter sauber.

Eishockey (M): Jeder Schuss kann entscheiden Im Spiel zwischen Tschechien und Kanada ist die Hälfte des Schlussdrittels erreicht. Jetzt kann jeder Schuss, jede kleine Unachtsamkeit den weiteren Turnierverlauf entscheiden. Vor allem Kanada spürt jetzt den Druck. Für das hochgehandelte Team wäre ein Ausscheiden zu diesem Zeitpunkt eine echte Blamage. Entsprechend energisch versuchen die Kanadier, noch einmal den entscheidenden Treffer zu erzwingen.

Eishockey (M): Die Nati legt nach! Die Schweizer legen direkt nach und auch der nächste Schuss sitzt! Nino Niederreiter trifft und stellt auf 2:0 für die Eidgenossen. Für die Finnen wird die Situation damit richtig schwierig. Die Schweiz verteidigt äußerst kompakt und diszipliniert, lässt kaum Räume zu. Dazu zeigt Leonardo Genoni weiterhin seine starke Turnierform.

Eishockey (M): Schweiz mit dem 1:0 In der Partie zwischen Finnland und der Schweiz fällt das erste Tor! Ken Jäger setzt energisch nach, erobert die Scheibe hinter dem finnischen Tor und behält die Übersicht. Am rechten Pfosten steht Riat völlig frei, wird perfekt bedient und hat keine Mühe, einzuschieben. Finnlands Goalie Saros ist in dieser Szene komplett auf dem falschen Fuß erwischt und kann nicht mehr eingreifen.

Eishockey (M): Ausgeglichen Start Ausgeglichen geht es in der Anfangsphase auch zwischen Finnland und der Schweiz zu. Beide Teams hatten ihre ersten Chancen auf das Tor, den Puck ins Netz bringen konnte aber noch niemand.

Eishockey (M): Spannung nach zwei Dritteln Nach dem zweiten Drittel steht es im Viertelfinale zwischen Kanada und Tschechien 2:2. Kanada hat den Druck im Mittelabschnitt deutlich erhöht und das Spielgeschehen klar bestimmt. Das zeigt auch die Statistik: 17:5 Torschüsse im zweiten Drittel zugunsten der Kanadier. Tschechien hält dennoch stark dagegen und fordert den Favoriten mit viel Einsatz. Es ist ein körperbetontes Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Besonders Sidney Crosby bekam einige Checks ab und musste im zweiten Drittel zur Behandlung in die Kabine.

Eishockey (M): Behauptet sich die Schweiz gegen Finnland? Die Schweiz hat sich in der Qualifikation souverän mit 3:0 gegen Italien durchgesetzt und bekommt es nun mit Finnland zu tun. Die Finnen waren mit Siegen gegen Italien und Schweden der beste Gruppenzweite der Vorrunde und gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Duell. Auf dem Papier bringt Finnland die deutlich gefährlichere Offensive mit. Die finnische Mannschaft hat einen Kader gefüllt mit NHL-Spielern. 16 Tore in drei Spielen sprechen eine klare Sprache, auch wenn die Statistik durch das 11:0 gegen Italien etwas verzerrt ist. Die Schweiz muss offensiv nun auf wichtige Kräfte verzichten. Denis Malgin und Topstürmer Kevin Fiala fehlen verletzungsbedingt, sodass viel Verantwortung auf den Schultern von Timo Meier und Nico Hischier lastet. Meier ist mit sieben Punkten, darunter drei Tore und vier Assists, der zweitbeste Scorer des gesamten Turniers. Klar ist: Will die Schweiz erstmals seit 1948 wieder um olympisches Edelmetall spielen, muss sie deutlich effizienter werden. Gegen den italienischen Goalie Damian Clara erzielte die Nati trotz 51 Schüssen nur drei Treffer.

Eishockey (M): Kanada gleicht aus Kanada jubelt über den Ausgleich! Nathan MacKinnon nutzt das Powerplay bei 32:16 Minuten und stellt auf 2:2. Der Kanadier zeigt sich einmal mehr clever, nimmt die Scheibe aus der Distanz und bringt sie gefährlich aufs Tor und der Schuss landet im Netz.

Eishockey (M): Tschechien hält Druck stand Kanada hat das Tempo deutlich angezogen und erspielt sich Chance um Chance. In der Torschussstatistik im zweiten Drittel führen die Kanadier bereits mit 9:4. Trotz des Drucks steht Tschechien defensiv sehr stabil, blockt viele Versuche und lässt nur wenige wirklich gefährliche Abschlüsse zu. Verzichten muss Kanada aktuell auf Sidney Crosby. Er ist in die Kabine gegangen, um sich behandeln zu lassen.

Eishockey (M): Das zweite Drittel hat begonnen Kanada kommt mit viel Tempo aus der Kabine und drückt sofort auf den Ausgleich. Die Nordamerikaner erhöhen den Druck deutlich, doch der Treffer will noch nicht fallen. Nach einem Pfostenschuss haben die Kanadier zwar Pech, doch es bleibt beim 2:1 für Tschechien.

Das bringt der Abend Aktuell ist es ruhig an den Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026. Nur das Viertelfinale zwischen Kanada und Tschechien läuft derzeit. Ab 18:10 Uhr folgt das nächste Viertelfinale zwischen der Schweiz und Finnland. Die nächsten Medaillenentscheidungen stehen dann am späteren Abend im Shorttrack an, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Den Abschluss des Tages im Eishockey bildet schließlich das Viertelfinale zwischen den USA und Schweden, das um 21:10 Uhr beginnt.

Eishockey (M): Tschechien führt nach 20 Minuten Das erste Drittel im Viertelfinale zwischen Kanada und Tschechien ist vorbei und das Zwischenergebnis überrascht. Nach der Vorrundenniederlage gegen Kanada und den Problemen gegen Dänemark hatten wohl nur wenige erwartet, dass die Tschechen den Favoriten so fordern würden. Doch Tschechien tritt mutig und offensiv auf, lässt sich vom hochkarätig besetzten NHL-Kader der Kanadier nicht beeindrucken und kommt zu den deutlich gefährlicheren Abschlüssen. Immer wieder setzen sie Nadelstiche und nutzen ihre Chancen konsequent. Nach den ersten 20 Minuten führt Tschechien verdient mit 2:1.

Eishockey (M): Tschechien mit der Führung Kanada lässt zunächst das eigene Powerplay ungenutzt, dann schlägt Tschechien auf der anderen Seite eiskalt zu. In Überzahl trifft David Pastrnak bei 14:49 Minuten zum 2:1 für die Tschechen. Zuvor knallt der erste Schuss noch an den Pfosten, doch danach geht alles ganz schnell: Die Tschechen bleiben dran, bringen die Scheibe erneut vors Tor und diesmal geht sie rein. Damit dreht Tschechien das Spiel.

Viele knappe Niederlagen für Deutschland Der olympische Nachmittag hat dem deutschen Team einige schwierige Stunden beschert. Gleich mehrfach fehlte am Ende nur ein kleiner Schritt zum ganz großen Wurf. Im Biathlon musste sich die Frauen-Staffel mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Auch im Snowboard-Slopestyle erlebte Annika Morgan ein bitteres Ende. Nach einem starken Wettkampf lag sie lange auf Bronzekurs, wurde aber noch von der letzten Starterin verdrängt und landete ebenfalls auf Rang vier. Und auch im Slalom sollte es nicht sein. Lena Dürr ging als vorletzte Starterin ins Finale und hatte als Medaillenanwärterin alle Chancen. Doch dann kam der Schock schon an der ersten Stange: Dürr fädelt ein und scheidet völlig überraschend aus. Einen versöhnlichen Abschluss erlebten dagegen die Langläuferinnen. Nachdem sie in den bisherigen Olympiaentscheidungen eher im Hintergrund geblieben waren, gelang im Teamsprint die große Überraschung. Coletta Rydzek und Laura Gimmler liefen ein starkes Rennen und sicherten sich die Bronzemedaille.

Eishockey (M): Tschechien bleibt dran Die Tschechen schlagen zurück und gleichen zum 1:1 aus. Nach einem Fehler der Kanadier nutzt Lukas Sedlak die Gelegenheit und trifft bei 8:34 Minuten bei gleicher Spielerzahl. Die Assists kommen von Roman Cervenka und Radko Gudas. Damit ist die Partie weiterhin völlig offen.

Eishockey (M): Der Favorit legt vor Blitzstart für Kanada! Connor McDavid leitet den Angriff ein, behält im richtigen Moment den Überblick und spielt einen starken Rückpass auf Macklin Celebrini. Der fackelt nicht lange, zieht direkt ab und versenkt die Scheibe eiskalt im Netz. Kanada führt mit 1:0.

Curling (M): Letzte Partie am Nachmittag endet Im Curling ist inzwischen auch die letzte Partie am heutigen Nachmittag beendet. Tschechien und China trennen sich schließlich mit 10:5. In der Tabelle haben beide keine Chance mehr, das Halbfinale zu erreichen. Die Schweiz führt mit acht Siegen in acht Spielen weiterhin souverän vor Kanada. Beide sind bereits in den Playoffs. Großbritannien sichert sich Platz drei. Dahinter folgen Italien und Norwegen. Deutschland, dessen Aus bereits besiegelt ist, liegt auf dem siebten Platz der Tabelle.

Eishockey (M): Kann Tschechien Kanada fordern? In wenigen Minuten beginnt das nächste Eishockey-Viertelfinale. Die Favoritenrolle ist darin klar vergeben und Tschechien braucht sicherlich das stärkste Spiel dieses Turniers, um gegen Kanada zu bestehen. Kanada ist eine Mannschaft ohne wirkliche Schwächen. Die Ahornblätter haben die meisten Tore, die wenigsten Gegentore und das beste Powerplay. Beide Teams trafen bereits in der Vorrunde aufeinander, dort mit einem 5:0 klar mit dem besseren Ende für die Kanadier.

Bob (F): Deutsche Teams führen Trainingsläufe an Im dritten und vierten Trainingslauf im Zweierbob der Frauen setzte sich jeweils Lisa Buckwitz an die Spitze und bestätigte damit ihre starke Form. Im dritten Trainingslauf fuhr die Deutsche mit 57,12 Sekunden die Bestzeit. Dahinter folgten Laura Nolte mit 0,11 Sekunden Rückstand und Kailie Armbruster Humphries aus den USA mit 0,14 Sekunden. Kim Kalicki komplettierte das starke deutsche Ergebnis auf Rang vier. Auch im vierten Trainingslauf lag Buckwitz vorne. In 57,32 Sekunden sicherte sie sich erneut Rang eins. Nolte wurde wieder Zweite, diesmal mit 0,10 Sekunden Rückstand. Dahinter folgten die US-Amerikanerinnen Kailie Armbruster Humphries und Elana Meyers Taylor, während Kalicki diesmal auf Platz fünf landete.

Curling (M): Schweiz mit dem klaren Sieg Die Schweizer Mannschaft bleibt im Curlingturnier weiterhin ungeschlagen und marschiert souverän durch die Round-Robin. Auch gegen Norwegen zeigt das Team eine abgeklärte Leistung und hält die Partie lange unter Kontrolle. Die Entscheidung fällt schließlich im achten End. Dort gelingt den Schweizern ein Viererhaus, mit dem sie den Spielstand auf 10:4 erhöhen. Damit steht fest: Die Schweiz holt den achten Sieg im achten Spiel der Round-Robin und bleibt das dominierende Team des Turniers.

Curling (M): Zwei Spiele sind beendet Im Curlingturnier der Männer sind zwei Partien vorzeitig entschieden worden. Kanada setzt sich gegen Italien durch, nach dem siebten End steht es bereits 8:3, sodass das Spiel früh beendet wird. Die Kanadier lassen dabei von Beginn an kaum Zweifel aufkommen und kontrollieren die Partie über weite Strecken. Noch deutlicher fällt das Ergebnis im Duell zwischen Großbritannien und den USA aus. Schon nach dem sechsten End ist beim Stand von 9:2 Schluss. Zwischen der Schweiz und Norwegen steht es im achten End 6:4.

Snowboard (F): Morgan verliert Bronze, Gold geht nach Japan Jetzt steht nur noch eine Athletin oben: Zoi Sadowski-Synnott. Die Neuseeländerin gehört zu den größten Namen im Snowboard-Zirkus und war nach Rang vier im vorherigen Run sichtlich enttäuscht. Nun will sie es noch einmal wissen und legt einen richtig starken Lauf hin. Saubere Rails, hohe Kicker, sichere Landungen. Das ist ein Toprun auf ganz hohem Niveau. Jetzt richtet sich alles auf die Judges. Wird dieser Lauf reichen, um Annika Morgan noch vom Podest zu stoßen? Die Spannung ist greifbar, denn der Run hatte absolutes Medaillenniveau. Dann kommt die Wertung und tatsächlich schiebt sich Zoi Sadowski-Synnott auf den Silberrang nach vorne! Damit steht auch die Siegerin fest: Mari Fukada aus Japan verteidigt hauchdünn die Goldposition und kann ihr Glück kaum fassen. Bronze geht an ihre Landsfrau Kokomo Murase. Die drei Medaillengewinnerinnen liegen sich im Zielraum in den Armen und feiern gemeinsam ihren großen Moment. Für Annika Morgan bleibt am Ende der undankbare vierte Platz, doch nach einem starken Wettkampf kann sie heute trotzdem stolz auf ihre Leistung bei diesen Olympischen Spielen sein.

Biathlon (F): Frankreich souverän zu Gold! Julia Simon genießt die letzten Meter sichtlich. Mit großem Vorsprung hat sie auf der Schlussrunde alle Zeit der Welt, sammelt sich eine französische Flagge ein und lässt sich schon vor der Ziellinie vom Publikum feiern. Unter lautem Jubel gleitet sie ins Ziel und fällt dort ihren Teamkolleginnen in die Arme. Die französische Staffel krönt damit eine beeindruckende Aufholjagd. Nach einer frühen Strafrunde sah es zunächst alles andere als nach Gold aus, doch das Team kämpfte sich Schritt für Schritt zurück an die Spitze. Dahinter gibt es keine Überraschungen mehr. Schweden darf Silber feiern, die Norwegerinnen liegen sich in den Armen und feiern Bronze. Deutschland bleibt wie bei den Männern nur der bittere vierte Platz. Die Schweizerinnen werden Achte.

Biathlon (F): Simon tütet Gold ein! Julia Simon liefert am Schießstand eine absolute Machtdemonstration ab. Auch im Stehendanschlag räumt die Französin Scheibe um Scheibe ab, ohne jede Unsicherheit. Mit einer perfekten Serie baut sie den Vorsprung weiter aus und geht mit großem Abstand auf die letzte Runde. Gold ist Frankreich sicher. Dahinter richtet sich der Blick auf den Kampf um Silber und Bronze zwischen Schweden und Norwegen. Hanna Öberg braucht zwar einen Nachlader, bleibt aber souverän und geht klar auf Rang zwei zurück auf die Strecke. Kurz dahinter folgt Kirkeeide für Norwegen, die als Dritte auf die Schlussrunde geht. Auch Vanessa Voigt zeigt am Schießstand erneut eine starke Leistung und arbeitet sauber. Doch auf Norwegen fehlen rund 14 Sekunden. Das dürfte auf den letzten Kilometern schwer aufzuholen sein.

Biathlon (F): Frankreich dominiert Julia Simon liegt zum Liegenschießen bereit. Sie vergrößert ihren Vorsprung bereits auf der Runde auf 52 Sekunden. Dann benötigt sie lediglich 20 Sekunden für fünf Treffer. Schweden und Norwegen folgen auf den Plätzen zwei und drei, während Vanessa Voigt mit einem Topschießen die Hoffnungen von Deutschland weiter hochhält. Wenn Norwegen beim letzten Schießen patzt, ist Bronze noch möglich.

Snowboard (F): Fukada verbessert ihren Score Mari Fukada legt im dritten Run noch einmal nach und zeigt einen technisch starken Durchgang. Auf dem ersten Rail bringt sie einen Switch Frontside Boardslide sauber über das Feature. Im zweiten Abschnitt kombiniert sie erneut mehrere Elemente. Auf den Kickern steigert sie den Schwierigkeitsgrad deutlich: Zunächst ein Switch Backside 1260 mit Mute Grab, ein großer Trick mit viel Rotation und sauberer Landung. Danach folgt ein Backside 720 mit Mute Grab. Zum Abschluss setzt sie noch einen Switch Frontside 720 mit Melon Grab in den Schnee. Ein starker dritter Run von Fukada, der mit 87,83 Punkten belohnt wird. War das der Run zur Goldmedaille?

Snowboard (F): Morgan muss zittern! Jetzt wird es richtig spannend für Annika Morgan. Die Deutsche legt zunächst einen starken Run hin, zeigt auf den Rails saubere Tricks und sammelt wichtige Punkte. Doch dann stürzt sie am Kicker, als die Höhe fehlt. Damit bleibt es bei den 78,78 Punkten und Rang drei. Es wird auf jeden Fall eng werden, denn im Starterfeld stehen noch einige Topathletinnen oben, die jederzeit an ihr vorbeiziehen können. Jetzt heißt es für Morgan warten, zittern und hoffen!

Biathlon (F): Der letzte Wechsel In Antholz steigt die Spannung, der letzte Wechsel in der Staffel der Frauen ist vollzogen. Frankreich geht mit einer komfortablen Ausgangsposition auf die Schlussrunde. Julia Simon wird mit einem großen Vorsprung auf die letzten sechs Kilometer geschickt und hat nun alle Trümpfe in der Hand. 47 Sekunden beträgt der Abstand auf die ersten Verfolgerinnen aus Schweden und Norwegen. Deutschland hat als Fünfter gewechselt, musste im vorherigen Abschnitt aber noch einmal Zeit auf den Bronzerang einbüßen. Die Schweiz liegt auf Platz sechs.

Biathlon (F): Frankreich wendet das Blatt Was für eine Vorstellung von Oceane Michelon! Die Französin hat das Staffelrennen komplett auf den Kopf gestellt. Schon im Liegendanschlag arbeitet sie konzentriert und schnell, und auch im Stehendanschlag bleibt sie erstaunlich ruhig. Michelon bringt Frankreich mit einer bärenstarken Serie in eine perfekte Ausgangsposition und geht mit einem riesigen Vorsprung zurück auf die Strecke. 44 Sekunden dahinter folgt Norwegen mit Knotten, die nun versuchen muss, den Rückstand zu begrenzen. Dahinter liegt Schweden auf Bronzekurs. Die deutsche Staffel ist aktuell auf Rang fünf zu finden. Mit Hettich-Walz auf der Strecke fehlen rund 24 Sekunden auf den Bronzerang. Für Italien dagegen ist das Rennen praktisch gelaufen. Eine weitere Strafrunde wirft das Team entscheidend zurück.

Snowboard (F): Morgan bleibt im Medaillenrennen Kleine Überraschung zum Ende des zweiten Runs. Zoi Sadowski-Synnott bekommt doch etwas überraschend relativ niedrige Noten für ihren Run, nachdem die Rails den Judges nicht gefallen haben. So kann sich dann Annika Morgan aus Deutschland in den Medaillenrängen halten. Sie ist nach zwei Runs Dritte. Die Führung übernommen hat Mari Fukada. Sie zeigte im zweiten Run eine starke Mischung aus technischen Railtricks und sauberen Sprüngen. 85,70 Punkte hat sie auf dem Konto. Noch nichts zusammenbekommen hat indes Anna Gasser, die sichtbar mit dem langsamen Kurs und dem Gegenwind zu hadern scheint.

Biathlon (F): Ungewohntes Bild Was für ein ungewohntes Bild zur Halbzeit im Staffelwettkampf der Frauen! Ganz vorne steht tatsächlich Lettland, das sich mit einem couragierten Auftritt an die Spitze gesetzt hat. Dahinter folgt Bulgarien, das ebenfalls für eine große Überraschung sorgt und sich mitten im Spitzenfeld behauptet. Doch im Hintergrund rollt bereits die große Aufholjagd an. Frankreich stürmt in die Wechselzone und macht genau dort weiter, wo das Team schon gestern im Männer-Rennen überzeugt hat. Auch diesmal arbeiten sich die Französinnen mit starken Runden wieder nach vorne. Norwegen hat zur Rennhälfte 16 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Deutschland liegt derzeit auf Rang elf und hat 47 Sekunden Rückstand. Auch die Schweiz findet sich aktuell auf Position 13 weiter hinten wieder.

Curling (M): Schweiz führt zur Halbzeit Die Schweizer Curler steuern auf den nächsten Sieg zu. Gegen Norwegen liegen sie zur Halbzeit mit zwei Punkten in Führung und haben damit eine gute Ausgangsposition für die zweite Spielhälfte. Großbritannien führt derweil souverän mit 6:2 gegen die USA. Zwischen Italien und Kanada steht es nach fünf Ends ausgeglichen 3:3. Auch das Duell zwischen Tschechien und China bleibt eng, dort führt Tschechien knapp mit 5:4.

Biathlon (F): Preuß muss in die Strafrunde! So schnell kann es im Biathlon gehen. Eben noch lag Franziska Preuß als große Heldin an der Spitze, doch im Stehendanschlag läuft plötzlich nichts mehr zusammen. Die Deutsche muss in die Strafrunde und fällt damit bis auf Platz zwölf zurück. Nach vorne fehlen nun 42 Sekunden. Die Schweiz liegt mit Aita Gasparin aktuell auf Rang neun. An der Spitze hat Norwegen das Kommando übernommen, während sich Frankreich bereits wieder bis auf Platz fünf nach vorne gearbeitet hat und nur noch elf Sekunden hinter Norwegen liegt.

Biathlon (F): Deutschland führt Staffel an Was für ein Schießen. Die Topnationen sammeln sich plötzlich in der Strafrunde. Zuerst muss Anna Magnusson abbiegen, kurz darauf erwischt es auch Dorothea Wierer für Italien. Lou Jeanmonnot will für Frankreich Schadensbegrenzung betreiben, doch auch sie braucht zwei Nachlader. Ganz anders Franziska Preuß. Die Deutsche bleibt ruhig, trifft sicher und setzt sich vor einer großen Verfolgergruppe an die Spitze. Jetzt führt Deutschland die Staffel an.

Snowboard (F): Morgan legt zu Noch hat sich keine Athletin in ihrem zweiten Run steigern können. Viele haben auch jetzt Schwierigkeiten, noch genug Speed für die Kicker zu haben. Wie geht es nun für Annika Morgan, die noch immer Platz zwei innehat. Kann sie sich noch einmal steigern? Auf den Rails läuft es wieder richtig gut, dann ist kurz mal die Hand im Schnee und am letzten Kicker fehlt auch ihr ein bisschen der Speed. Trotzdem kann Morgan ihren Score noch mal steigern! Sie bekommt 78,78 Punkte.

Biathlon (F): Preuß an der Reihe Es geht zum Wechsel und nun ist für Deutschland Franziska Preuß an der Reihe. Nachdem sie in den bisherigen Rennen immer beim letzten Schießen Probleme hat, möchte man heute Druck von ihr nehmen. Deutschland liegt mit Bulgarien nur fünf Sekunden hinter Schweden. Die Schweizerinnen sind in der zweiten Gruppe dabei, die knapp eine halbe Minute Rückstand hat.

Biathlon (F): Frankreich bucht die Strafrunde Frankreich kassiert gleich zu Beginn des zweiten Schießens einen Fehler. Was macht die Konkurrenz daraus? Lora Hristova aus Bulgarien zeigt eine starke Serie, bleibt fehlerfrei und verlässt als Erste die Matte. Die Schwedin Gestblom braucht zwei Nachlader, genauso wie Marthe Kråkstad Johansen für Norwegen und Julia Tannheimer für Deutschland. Sie nehmen die Verfolgung kurz hinter der Spitze wieder auf. Für Frankreich läuft es dagegen gar nicht. Camille Bened muss in die Strafrunde und das Team fällt bis auf Rang 16 zurück. Doch nach dem gestrigen Rennen der Männer, in dem sich die Franzosen trotz Strafrunde noch zu Gold kämpften, ist hier noch längst nichts entschieden.

Curling (M): Nur Großbritannien zieht deutlich weg Im Curling sind auf allen Sheets drei Ends gespielt. Nur zwischen Großbritannien und den USA fällt der Stand mit 6:0 deutlich aus. Ansonsten sind die Mannschaften noch dicht beisammen. Die Schweiz liegt mit 3:1 gegen Norwegen in Führung. Italien führt gegen Kanada mit 3:0. Zwischen Tschechien und China steht es 3:2.

Snowboard (F): Morgan nach erstem Run top dabei! Der erste Run im Slopestyle der Frauen ist absolviert und Annika Morgan aus Deutschland ist richtig gut dabei, auch wenn es ein paar Konkurrentinnen gab, die auf einen Sicherheitslauf gesetzt haben oder die gepatzt haben. Die Deutsche liegt nur knapp hinter der derzeitigen Spitzenreiterin Kokomo Murase auf Platz zwei. Murase zeigt einen starken Run mit viel Technik auf den Rails und großen Tricks auf den Kickern. Zoi Sadowski-Synnott ist Dritte.

Biathlon (F): Favoriten-Teams bleiben zusammen Nach dem ersten Schießen bleibt das Feld eng zusammen und von den Favoriten-Teams erlaubt sich niemand große Fehler im Liegendanschlag. Frankreich geht nur knapp vor Norwegen und Deutschland auf die Strecke. Tschechien liegt auf Platz vier. Die Schweiz hat Platz sieben inne.

Biathlon (F): Die ersten Starterinnen sind unterwegs Die Biathlon-Staffel ist eröffnet und die Startläuferinnen gehen auf die Strecke. Insgesamt sind 20 Nationen vertreten. Für Deutschland eröffnet Julia Tannheimer. Frankreich setzt auf Camille Bened, während die Norwegerinnen auf Marthe Kråkstad Johansen setzen.

Snowboard (F): Guter Run von Morgan Annika Morgan geht in ihren ersten Run und legt direkt einen soliden Run in den Kurs. Gleich auf dem ersten Rail sammelt sie mit einem Lipslide saubere Punkte. Auch im zweiten Abschnitt bleibt sie technisch und zeigt eine Kombination mit Nosepress auf Frontside 270 out, sauber über das Feature gezogen. Auf den Kickern liefert sie zunächst ein Cab Double 900 mit Mute Grab. Am nächsten Sprung zeigt sie einen Backside 1080 mit Melon Grab, mit guter Rotation und stabiler Landung. Zum Abschluss folgt noch ein Frontside 720 mit Melon Grab. Am Ende bringt ihr das 77,65 Punkte ein.

Eishockey (M): Deutschland scheitert im Viertelfinale Die Schlusssirene ertönt und am Ende fällt die Entscheidung im Viertelfinale deutlich zugunsten der Slowakei aus. Mit 6:2 wirft sie Deutschland aus dem olympischen Turnier. Vor allem im ersten Drittel unterliefen der DEB-Auswahl zu viele Fehler, die die Slowaken eiskalt bestraften. Die deutsche Mannschaft wirkte müde vom zusätzlichen Spiel in der Viertelfinal-Qualifikation und fand erst spät wirklich ins Spiel. Über alle drei Drittel hinweg blieb die Slowakei jedoch das effizientere Team und zieht verdient ins Halbfinale ein.

Biathlon (F): Preuß‘ letztes Staffelrennen Für Franziska Preuß geht es in ihrem letzten Olympischen Staffelrennen im Biathlon an der Seite von Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt um eine Medaille. Die deutsche Biathlon-Bilanz bei diesen Spielen ist bislang überschaubar. Zum Auftakt gab es Bronze in der Mixed-Staffel, danach blieb das Edelmetall aus. Die Frauen-Staffel bietet nun die nächste große Chance, diese Bilanz aufzubessern. In der Staffel laufen vier Athletinnen pro Nation, jede läuft sechs Kilometer und muss zweimal an den Schießstand. Pro Einlage stehen drei Nachladepatronen zur Verfügung. Als Topfavorit gilt einmal mehr Frankreich. Dahinter zählen Norwegen, Italien, Deutschland und Schweden zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten. Die Schweiz ist mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lea Meier und Lena Häcki-Groß am Anlauf. Um 14:45 Uhr geht es los.

Eishockey (M): Slowaken erhöhen wieder Abermals können sich die Slowaken befreien und den Puck in den deutschen Kasten knallen. Auf der rechten Seite gelangt Juraj Slafkovský in die neutrale Zone. Es ergibt sich ein Drei auf Eins. Das ist natürlich leichtes Spiel. Nach dem Pass von Slafkovský schießt Tomáš Tatar ins verwaiste Tor. Zuvor war Philipp Grubauer zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis geholt worden.

Snowboard (F): Der Kampf um die Slopestyle-Medaillen Mit einem Tag Verspätung geht es für die Snowboarderinnen heute endlich um den Olympiatitel im Slopestyle. Heftiger Schneefall hatte das Finale zunächst verhindert, nun ist die Bühne frei für spektakuläre Tricks und große Emotionen. Im Slopestyle fahren die Athletinnen einen Kurs mit verschiedenen Elementen wie Kickern und Rails hinunter. Bewertet werden Schwierigkeit, Ausführung und Kreativität der Tricks. Wer hier ganz nach vorne will, braucht nicht nur Mut, sondern auch perfekte Landungen. Es gibt drei Läufe, der beste Lauf zählt für die Endwertung. Als Topfavoritin geht Zoi Sadowski-Synnott an den Start. Die Olympiasiegerin von 2022 will ihren Titel verteidigen und unterstrich ihre Ambitionen bereits in der Qualifikation mit der höchsten Punktzahl. Doch die Konkurrenz ist hochklassig. Big-Air-Olympiasiegerin Murase Kokomo qualifizierte sich nur hauchdünn hinter Sadowski-Synnott auf Rang zwei. Die Japanerin führt aktuell den Slopestyle-Weltcup an und kommt mit dem Sieg von Laax im Rücken. Für eine Überraschung könnte erneut Yu Seungeun sorgen. Die junge Südkoreanerin gewann zuletzt sensationell WM-Bronze im Slopestyle und reist mit viel Selbstvertrauen an. Und dann ist da noch Anna Gasser aus Österreich. Für Deutschland ist Annika Morgan dabei.

Ski Alpin (F): Shiffrin souverän zu Gold! Mikaela Shiffrin weiß nur zu gut, wie sich bittere Olympiamomente anfühlen. In ihrer Karriere musste sie schon einige Rückschläge auf der größten Bühne des Wintersports verkraften. Doch heute steht sie ganz oben. Die US-Amerikanerin zeigt einen atemberaubenden Lauf, wirkt eins mit dem Stangenwald und setzt sich am Ende völlig überlegen durch. Im Ziel kann sie ihr Glück kaum fassen, während die Konkurrenz sie beglückwünscht. Mit 1,50 Sekunden Vorsprung sichert sich Shiffrin souverän die Goldmedaille. Silber geht an Camille Rast aus der Schweiz. Bronze holt sich Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener verpasst als Vierte knapp das Podest. Für Mélanie Meillard reicht es zu Rang sieben, Emma Aicher beendet den Tag auf Platz neun. Bitter endet der Wettkampf für Lena Dürr. Ihr Olympiatraum platzt bereits am ersten Tor.

Ski Alpin (F): Rast hat Medaille sicher, Dürrs Medaillenträume platzen bitter! Bitterer Finallauf für Cornelia Öhlund. Die junge Schwedin verliert ihren Stock, gerät aus dem Rhythmus und leistet sich im unteren Abschnitt einen dicken Fehler. Kurz darauf ist Schluss. Damit steht fest: Camille Rast hat eine Medaille sicher. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach der Farbe. Als nächste Athletin stürzt sich Lena Dürr aus Deutschland in den Stangenwald. Und auch sie erlebt den olympischen Albtraum im Slalom-Finale! Sie fädelt direkt am ersten Tor ein.

Ski Alpin (F): Erneuter Führungswechsel Die Athletinnen geben sich nichts und es gibt wieder den Wechsel an der Spitze! Vor den letzten drei setzt sich Camille Rast nach einem richtig starken Schlussabschnitt an die Eins. Reicht das, um der alpinen Mannschaft aus der Schweiz die nächste Medaille zu sichern?

Ski Alpin (F): Die Spannung steigt Im Slalom der Frauen steigt die Spannungskurve weiter an und nur noch vier Athletinnen stehen noch oben. Auf eine Medaille hoffen darf nach einem starken zweiten Run Anna Swenn Larsson aus Schweden, die sich vor Wendy Holdener aus der Schweiz in Führung gesetzt hat. Holdener hatte erst kurz davor die Führung eingenommen.

Eishockey (M): Zweites Tor der deutschen Mannschaft Das deutsche Team kann im Spiel gegen die Slowakei einen weiteren Treffer bejubeln. Im Powerplay kann die Mannschaft verkürzen. Lukas Reichel spielt von der linken Seite einen starken Diagonalpass nach rechts vors Tor zu Frederik Tiffels. Der legt den Puck geschickt ins lange Eck und trifft damit bereits zum zweiten Mal bei diesen Winterspielen. Trotz des Treffers bleibt der Rückstand deutlich. Deutschland liegt weiterhin mit 2:5 hinten.

Ski Freestyle (F): Scott lässt sich Olympia-Gold nicht nehmen! Mengtao Xu setzt sich durch und das am Ende sogar deutlich. Danielle Scott aus Australien, die Xu im ersten Finale noch hinter sich gelassen hatte, bekommt diesmal geringere Punktzahlen bei der Landung und kann nicht mehr vorbeiziehen. Xu kann ihr Glück kaum fassen, die Emotionen brechen aus ihr heraus. Sie umarmt ihre Konkurrentin, die sich Silber sichert, und stürmt anschließend mit der chinesischen Flagge ins Stadion. Bronze geht mit Qi Shao ebenfalls an eine Chinesin. Damit unterstreicht China einmal mehr seine Dominanz in den Aerials. Für Xu ist es das zweite Olympiagold nach Peking 2022.

Ski Alpin (F): Aicher bleibt ohne Medaille Jetzt ist Emma Aicher an der Reihe. Kann die DSV-Athletin noch einmal angreifen und sich in den Kampf um die Medaillen schieben? Oben beginnt Aicher deutlich entschlossener als noch im ersten Lauf, doch ab der Hangmitte schleicht sich Rückstand ein. Im unteren Abschnitt fehlt dann plötzlich der letzte Zug nach vorne. Aicher fällt auf Rang fünf zurück und muss ihre Medaillenträume im Slalom begraben. In Führung liegen die Österreicherinnen Katharina Truppe und Katharina Huber. Sieben Athletinnen kommen nach Aicher noch.

Ski Freestyle (F): Entscheidung um die Medaillen In den Aerials steigt die Spannungskurve auch immer weiter an und die Medaillen werden in den nächsten Minuten vergeben. Mengtao Xu führt nach einem gut gesetzten Back Full-Full-Full das Feld an. Drei Athletinnen folgen nun noch und die waren vorhin im ersten Finale richtig stark unterwegs.

Ski Alpin (F): Meillard geht in Führung Mélanie Meillard sorgt dafür, dass Paula Moltzan ihren Platz an der Spitze räumen muss. Die Schweizerin nimmt oben schon acht Zehntel Vorsprung mit, fährt sehr aktiv, setzt die Kanten sauber und bleibt lange klar vorne. Erst im unteren Abschnitt wird es noch einmal eng, doch Meillard bringt den Lauf ins Ziel und rettet den Vorsprung. Vier Hundertstel bleibt sie vor Moltzan und übernimmt die Führung. Lange dauert es dann auch nicht mehr und wir sind in den Top Ten aus dem ersten Durchgang angekommen.

Eishockey (M): Nächster Treffer für die Slowakei Wenn noch kleine Hoffnungen auf ein Eishockey-Wunder geglüht haben, wurde diese jetzt endgültig gelöscht. In der ersten Minute nach Wiederanpfiff war es erneut Pavol Regenda, der einen abgeblockten Puck sofort annimmt und im rechten Eck platziert.

Curling (M): Blick auf die Nachmittagssession Im Curling steht die Nachmittagssession an, und dabei sorgt vor allem das kanadische Team für Schlagzeilen – allerdings weniger wegen der sportlichen Leistungen. Die Kanadier sind zwar bereits für die Playoffs qualifiziert, doch die Betrugsvorwürfe rund um den Wettbewerb haben deutliche Spuren hinterlassen. "Der Geist des Curlings ist tot", sagte Marc Kennedy nach dem Eklat im Duell mit Olympiasieger Schweden. Dort hatte er seinem Gegner Oskar Eriksson ein deutliches „Verpiss dich!“ zugerufen. Die Schweden warfen den Kanadiern eine Doppelberührung und damit einen Regelverstoß vor. Der Streit hat inzwischen größere Kreise gezogen, nachdem auch die kanadischen Frauen bei den Spielen in Cortina für ein ähnliches Vergehen bestraft worden waren. Aus Schweden heißt es sogar, Kanada würde die Regeln schon länger systematisch ausreizen.Sportlich geht es am Nachmittag natürlich trotzdem weiter. Italien trifft auf Kanada. Norwegen, das gestern mit den legendären „The Pants“ als Hommage an Curling-Ikone Thomas Ulsrud für Aufsehen sorgte, bekommt es mit der bislang ungeschlagenen Schweiz zu tun, die bereits sicher im Halbfinale steht. Außerdem spielen China und Tschechien gegeneinander. Besonders spannend dürfte das Duell zwischen den USA und Großbritannien werden, denn beide Teams haben noch realistische Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Eishockey (M): Weiter geht's Die zweite Pause des Spiels ist beendet. Das deutsche Team hat im zweiten Drittel immer wieder mitgespielt, konnte gegen die starken Slowaken aber nicht gegenhalten. Es kann auch eine Sache der Kraft sein, die das Spiel hier heute entscheiden wird oder entschieden hat. Auf geht es in das letzte Drittel.

Ski Alpin (F): Aufholjagd von Moltzan geht weiter Paula Moltzan hat in ihrem zweiten Run so richtig abgeliefert und niemand kann der US-Amerikanerin bisher das Wasser reichen. Inzwischen hat Moltzan schon zwölf Plätze gutgemacht und sitzt souverän auf dem Führungsstuhl. Noch 15 Athletinnen stehen oben, dann fällt die Entscheidung um die Medaillen.

Ski Freestyle (F): Weiss bleibt hinten In Livigno ist der zweite Sprung auch erledigt und damit das erste Finale absolviert. Emma Weiss hat einen schönen zweiten Sprung gezeigt, kann mit 75.28 Punkten aber nicht mit den vorderen Plätzen mithalten. Sie wird am Ende zwölfte. Für die Top Sechs geht es gleich mit dem Superfinale weiter. Dort sehen wir dann auch die bisher Führende Danielle Scott (117.19 Punkte). Sie wird verfolgt von Fanyu Kong und Kaila Kuhn. Weiter geht es für die besten sechs in wenigen Minuten mit dem Kampf um die Medaillen.

Ski Alpin (F): Moltzan führt nach zehn Athletinnen Zehn Athletinnen sind im Slalom inzwischen im Ziel. An der Spitze steht aktuell die US-Amerikanerin Paula Moltzan, die mit einem starken Lauf schon sieben Plätze gutmachen konnte. Für die erste Schweizer Starterin endet das Rennen dagegen bitter. Eliane Christen fädelt ein und scheidet damit aus.

Eishockey (M): Tor für Deutschland! Das dürfte eine erste, kleine Erleichterung sein. In der neutralen Zone hatte sich Leon Draisaitl den Puck geschnappt, spielt den Pass auf Lukas Reichel und der zieht direkt ab. So geht es mit dem 1:4-Rückstand in die Drittelpause.

Ski Freestyle (F): Das war der erste Durchgang Nach ihrem Sturz bei der Landung wird Emma Weiss nach dem ersten Sprung auf dem letzten Platz geführt. Aber sie hat ja noch eine Chance. Denn in kürze startet die zweite Runde. Die hoch gehandelte Mengtao Xu liegt im Moment mit zehn Punkten Rückstand auf Danielle Scott auf dem dritten Platz.

Eishockey (M): Die Slowakei zieht davon Es läuft noch immer das zweite Drittel, die Slowaken kommen immer wieder gut in das schnelle Spiel und nutzen ihre Chancen. So auch jetzt, als sie nach einem schönen Abschluss von Dvorsky zum 4:0 einnetzen.

Ski Alpin (F): Auf in die Medaillenentscheidung In Cortina ist die Pause auf dem Slalomhang fast vorbei. In etwa zehn Minuten startet dort der zweite und entscheidende Durchgang. Im ersten Lauf haben sich 19 Sportlerinnen nicht bis ins Ziel durchgeschlagen. Das ist fast ein Viertel des Feldes. Besonders schnell im Ziel angekommen ist aber Mikaela Shiffrin, die jetzt mit einem Vorsprung von etwas über acht Zehntel in den zweiten Durchgang geht. Wenn sie diesen Lauf nach unten bringt, ist ihr Gold schwer zu nehmen. Auf dem zweiten Rang aber wartet Lena Dürr, die mit einer ganz starken Fahrt die Medaillenchancen hat. Und auch Cornelia Öhlund (3.) und Camille Rast (4.) wollen auf jeden Fall im Kampf um das Podest mitspielen. Weil die Abstände teilweise eng sind, werden wir auf jeden Fall einen spannenden zweiten Durchgang erleben.

Eishockey (M): Deutschland kassiert den Doppelschlag! Kaum geschrieben, schon passiert genau das Gegenteil. Das deutsche Team wird praktisch überrannt und die Slowakei platziert den Puck gleich zwei Mal im Abstand von einer halben Minute im Tor. Damit rückt der Einzug ins Halbfinale zumindest für den Moment in weite Ferne. Aber es ist auch noch genug Zeit, um das Spiel noch zu drehen.

Eishockey (M): Das zweite Drittel läuft Im ersten Drittel habe man noch etwas Probleme mit dem körperbetonten Spiel der Slowaken gehabt, wie Deutschlands JJ Peterka in der Pause erklärte. Mittlerweile läuft das zweite Drittel, in den ersten Minuten hat sich toremäßig aber noch nichts getan. Deutschland muss allerdings aufpassen, nicht den Anschluss zu verlieren.

Ski Freestyle (F): Finalzeit bei den Aerials! In Livigno geht es weiter mit der Entscheidung bei den Aerials. Mit Emma Weiss ist auch eine deutsche Starterin dabei. Sie wird gleich an zweiter Stelle starten. In diesem Finale haben alle Starterinnen zwei Versuche. Die sechs, die dabei die besten Punkte bekommen haben, dürfen im Superfinale um die Medaillen kämpfen.

Snowboard (M): Die Medaillen im Slopestyle sind vergeben Über drei Durchgänge jedes Athleten hat sich die Entscheidung gezogen. Jetzt steht alles fest. Der Chinese Yiming Su hat gleich mit seinem ersten Run die Bestmarke des Tages gesetzt und darf sich Olympiasieger nennen. 82,41 Punkte brachten ihm Gold ein. Über Silber freut sich der Japaner Taiga Hasegawa, Jake Canter aus Neuseeland gewinnt Bronze. Der als einer der Favoriten gehandelte Mark McMorris hat es nur auf den achten Platz geschafft.

Eishockey (M): Deutschland gerät in Rückstand! Lange war es ausgeglichen, aber jetzt ist das erste Tor gefallen! In der 19. Minute kassiert das deutsche Eishockey-Team den ersten Treffer der Slowaken. Martin Fehérváry war es, der den Puck im Tor versenkt.

Langlauf (M): Gold für Norwegen! Und dann ist es die letzte Runde, in der sich alles entscheidet. Zwar haben die Männer aus den USA und Italien noch versucht es zu verhindern, aber Johannes Høsflot Klæbo macht, was er immer macht und sichert Norwegen die nächste Goldmedaille! Dahinter landen die USA und Italien auf Silber und Bronze. Auch hier beginnt die Party natürlich schon im Zielraum! Die Schweizer Riebli und Grond verpassen die Medaille im Zielsprint knapp und werden vierte. Das deutsche Team landet am Ende auf dem guten neunten Platz.

Langlauf (M): Das Tempo steigt An der Spitze wurde jetzt aber richtig Tempo gemacht. Norwegen, die USA und Italien haben das Feld etwas auseinander gezogen. Die Schweizer Männer können noch mithalten, vor dem deutschen Duo ist jetzt aber schon eine kleine Lücke aufgegangen.

Curling (F): Schweden schwächelt zum ersten Mal Beim Curling sind alle Entscheidungen des Vormittags gefallen! Im Spiel zwischen Schweden und Korea hat es sich bewahrheitet. Die bisher so dominanten Schwedinnen fanden lange überhaupt kein Mittel gegen ihre Gegnerinnen und lagenzwischenzeitlich sogar mit 0:8 hinten. Zum Ende hin konnten sie noch etwas rankommen, strichen dann aber die Segel. So steht das Endergebnis von 8:3 nach sieben Ends für Korea.

Deutlich enger ging es in der Partie zwischen China und Dänemark zu. Zum Ende hin glich sich der Spielstand aus. Und so war es der Sieg im letzten End, der den Däninnen den knappen 8:7-Sieg einbrachte.

Und auch im Spiel zwischen den USA und Großbritannien fiel die Entscheidung erst im letzten End. Am Ende steht ein 8:7 zu Gunsten Großbritanniens.

Langlauf (M): Wenig Hektik im Feld Anders als bei den Frauen bleibt es bei den Männern viel länger eng. Nach der Hälfte des Rennens hat sich noch kein Team absetzen können. Das Feld ist komplett zusammen und es ist nicht absehbar, was hier in den nächsten Minuten passiert.

Langlauf (M): Die ersten Runden sind absolviert Beim ersten Wechsel ist noch alles sehr eng zusammen. Italien hat als erstes übergeben, direkt dahinter folgten Frankreich und Norwegen. Auch das deutsche Duo ist mit Platz sechs und zwei Sekunden Rückstand mittendrin.

Langlauf (M): Die Entscheidung bei den Männer wartet Kaum sind die Frauen im Ziel, fällt der Startschuss für die Männer. Das deutsche Duo aus Jakob Moch und Jan Stölben wird alles dafür tun, sich so gut wie möglich zu platzieren. Und einer wird ein ganz großes Ziel haben: Johannes Høsflot Klæbo will hier heute seine zehnte olympische Goldmedaille einsammeln.

Langlauf (F): Das ist das Podest Und da laufen jetzt Tränen im Ziel! Die Schwedinnen Sundling und Dahlqvist feiern ihren Olmypiasieg und auch die Schweizerinnen jubeln riesig über Silber. Am Ende hätten Nadine Fähndrich nur wenige Meter gefehlt, um die Schwedin sogar noch abzufangen. Und das deutsche Duo? Das liegt sich weinend in den Armen, denn das war ein ganz starkes Rennen. Mit dem Schlusssprint ging es auf den dritten Platz. Für die Finnin Kahara endete die Runde bitter. Sie war lange gut dabei, stürzte dann aber.

Langlauf (F): Bronze für Deutschland! Während das schwedische Duo schon längst vorne weg ist und Gold sehr sicher hat, macht sich die Schweiz auf den Weg nach vorne. Nadine Fähndrich schiebt sich auf den zweiten Platz und Coletta Rydzek saugt sich an die Finnin ran. Dann schiebt sich Rydzek noch auf der Zielgeraden an der Norwegerin vorbei und sichert sich und ihrer Teamkollegin Gimmler die Bronzemedaille!

Langlauf (F): Schweden macht das Rennen Es ist ziemlich deutlich, dass die Schwedinnen hier Gold wollen. Jonna Sundling springt die Anstiege nur so hoch und macht den Vorsprung größer und größer. Dahinter entbrennt der Kampf um die weiteren Positionen. Und auch Laura Gimmler schiebt sich engagiert nach vorne auf den vierten Platz. Jetzt also der letzte Wechsel!

Eishockey (M): Team D vor dem Viertelfinale Für die deutschen Eishockey-Männer steht das Viertelfinalspiel gegen die Slowakei an. Um 12:10 Uhr geht es um den Einzug ins Halbfinale. Können Draisaitl und Co. den Schritt schaffen? Wir werden das in der nächsten Zeit verfolgen.

Langlauf (F): Tempoverschärfung vorne Jetzt geht es aber langsam ab! Die Athletinnen sind in ihrer zweiten Runde unterwegs und dort haben zuerst Jessica Diggins (USA) und dann Jonna Sundling (Schweden) das Tempo angezogen. Vor allem Sundling hat dabei das Feld ordentlich gesprengt. Schweiz und Deutschland wechseln jetzt an fünfter und sechste Stelle. Die Hälfte des Rennens ist schon um.

Langlauf (F): Deutsches Duo im Mittelfeld Nach einem recht flotten Start haben die vorderen Läuferinnen schon die ein oder andere Lücke im Feld gerissen. Nach dem ersten Wechsel aber ist das Tempo etwas gesunken. Das deutsche Duo ist so im Moment im Mittelfeld platziert, Schweden und Kanada sind ganz vorne dabei.

Langlauf (F): Es wird ernst für Gimmler/Rydzek Es sind jetzt nur noch wenige Minuten, bis Laura Gimmler und Coletta Rydzek auf die Strecke in Tesero gehen. Das Finale im Teamsprint in der freien Technik steht an. Und wenn das deutsche Team noch eine Langlauf-Medaille einfahren will, dann heute. Aber die Konkurrenz ist groß. Neun Kilometer stehen insgesamt an, bis wir wissen, wer Olympiasieger wird.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss im Finale! Das ist schon der erste große Erfolg von Emma Weiss! Bei den Aerials der Frauen sind alle Athletinnen durch und Weiss beendet die Qualifikation auf Platz elf. Damit steht sie im Finale, das ab 13 Uhr ausgetragen wird. Gewonnen hat diese Quali die Kanadierin Marion Thenault, die mit knapp neun Punkten Vorsprung deutlich vor Danielle Scott aus Australien und Qi Shao aus China liegt.

Ski Freestyle (F): Weiss steht ein zweites Mal Anhelina Brykina, die direkte Konkurrentin von Emma Weiss, hat eben alles in ihren zweiten Sprung gelegt, diesen aber nicht gestanden. Das ist jetzt die Chance für Weiss, an ihr vorbei zu ziehen. Die wählt einen etwas schwierigeren Sprung als noch vorhin und steht auch den! Damit zeigt die Deutsche zwei starke Sprünge und lässt sich dafür auch ordentlich feiern. Mit 75,40 Punkten bleibt sie aber etwas unter dem ersten Sprung. So sortiert sie sich auf dem aktuell elften Platz ein. Zwölfte muss sie mindestens werden, um im Finale starten zu dürfen.

Snowboard Slopestyle (M): Es geht in die Finalläufe Wetterbedingt wurden die Snowboard-Finals im Slobestyle auf heute verschoben. Und da geht es um 11:20 Uhr los. Dabei sollten wir vor allem ein Auge auf Mark McMorris aus Kanada und auf den Neuseeländer Dane Menzies werfen. Menzies hatte überraschend die Qualifikation gewonnen und will daran natürlich anknüpfen.

Drei Sprünge und drei Jibbings, also Hindernisse wie zum Beispiel Rails, warten auf die Männer.

Ski Alpin (F): Dürr mit Medaillenchancen Zwar stehen in Cortina noch viele Fahrerinnen im Starthaus, diejenigen, die vorne eingreifen können, sind aber schon durch. Damit ist also klar, dass Lena Dürr mit 82 Hundertsteln hinter Mikaela Shiffrin auf Platz zwei in den zweiten Lauf geht. Nach hinten sind es nur zwölf Hundertstel auf die drittplatzierte Cornelia Öhlung. Camille Rast und Wendy Holdener haben mit den Plätzen vier und fünf noch genauso viele Chancen, wie Emma Aicher. Die war mit ihrem achten Platz absolut nicht zufrieden.

Langlauf (M): Auch deutsche Männer qualifiziert Die Qualifikation für den Teamsprint der Männer ist durch. Die USA hatten die schnellste Zeit zu bieten, nicht allzu weit dahinter aber folgten Norwegen, Italien und dann die Schweiz. Das deutsche Duo hat es mit Platz zehn ebenfalls in den Wettbewerb geschafft. Jakob Moch war mit Platz 32 noch weit hinten, weil Jan Stölben aber die fünfte Zeit in den Schnee von Tesero brachte, steht am Ende eine Gesamtzeit von 5:54 Minuten.

Curling (F): Korea baut den Vorsprung aus Und dann ist es auch schon wieder Zeit, mal wieder nach den Curlerinnen zu schauen. Und da zeichnen sich völlig unterschiedliche Ausgänge ab. Das Duell zwischen China und Dänemark ist aktuell im sechsten End. Dabei führt Dänemark mit 6:3. Deutlich weniger Steine wurden im Spiel zwischen den USA und Großbritannien gewertet. Ebenfalls im sechsten End steht es 3:2. Und Schweden gegen Korea? Das scheint die Messe schon gelesen. Gerade mit dem sechsten End gestartet führt Korea mit 8:1.

Ski Freestyle (F): Emma Weiss mit starkem ersten Sprung Die einzige Deutsche im Feld hat sich jetzt auf den Weg gemacht. Einige Sportlerinnen vor ihr konnten ihre Sprünge nicht stehen. Schafft sie das jetzt? Ja! Emma Weiss steht ihren Sprung und feiert sich gleich mal selbst! Da steht sie strahlend im Auslauf! Platz neun ist es für den Moment für Emma Weiss. Mal sehen, was sie später für einen zweiten Sprung auspackt.

Ski Freestyle (F): Favoritin patzt! Bei der Qualifikation bei den Aerials hat die Favoritin Mengtao Xu bei der Landung wichtige Punkte verloren. Ihr Sprung wurde ähnlich bewertet wie die ihrer direkten Konkurrentinnen. Aber bei der Landung sitzt sie weit nach hinten ab und kassiert dicke Abzüge. So geht es erstmal "nur" auf den dritten Platz.

Ski Alpin (F): Los geht es für Aicher! Michaela Shiffrin hat eben Shiffrin-Dinge getan und führt mehr als deutlich vor Lena Dürr. Das will jetzt aber Emma Aicher angreifen, die sehr gut und sicher beginnt und zeitlich gut dabei ist. Im Mittelteil wählt auch sie die wohl schnellere Linie, kommt aber nicht wirklich vorne ran. Mit einem Rückstand von über eineinhalb Sekunden geht es für Aicher aber nur auf den sechsten Platz.

Langlauf (F): Deutschland im Mittelfeld Die Qualifikation für den Teamsprint ist durch und das deutsche Duo hat sich auf Rang sechs platziert. Laura Gimmler war mit Rang sieben noch gut dabei, Coletta Rydzek aber bringt die 19. Zeit ins Ziel. Das Gesamtergebnis aus beiden Frauen reicht aber locker, um sich für das Finale zu qualifizieren. Der Sieg in der Quali geht mit großem Vorsprung an die Schwedinnnen. Jonna Sundling und Maja Dahlqvist waren rund 15 Sekunden schneller als die Konkurrenz.

Ski Alpin (F): Dürr startet in den Slalom In Cortina ist Lena Dürr in ihren Lauf gestartet. Bei der ersten Zwischenzeit hat sie schon einen kleinen Rückstand auf die Führende Camille Rast. Sie wählt eine andere Linie und holt so einiges auf. Reicht das für einen Platz weit vorne? Ja! Lena Dürr belohnt sich mit der Führung und hat so alles gegeben, um nachher um die Medaillen mitzufahren!

Langlauf (M): Es geht in die Qualifikation Für die Männer geht es gleich ebenfalls in die Qualifikation um den Teamsprint im Langlauf. Jakob Moch und Jan Stölben stellen sich für Deutschland der ebenfalls 1,5 Kilometer langen Strecke. Für die Schweiz sind Janik Riebli und Valerio Grond dabei.

Ski Freestyle (F): Auf geht es in die Qualifikation Und auch beim Ski-Freestyle geht es jetzt los. Beim Aerial zeigen die Frauen spektakuläre Drehungen, Salti und sonstige Tricks. Jetzt steht zuerst die erste Qualifikation an. Die besten sechs Athletinnen qualifizieren sich direkt für das Finale, alle anderen müssen in einer weiteren Quali ein zweites Mal ran. Eine der großen Favoritinnen ist dabei sicher die Chinesin Mengtao Xu, die in der aktuellen Weltcup-Wertung deutlich führt.

Ski Alpin (F): Wer holt Slalom-Gold? Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Die Langläuferinnen sind gestartet und das werden auch gleich die Slalom-Profis tun. Um zehn Uhr wird der erste Durchgang der Damen beginnen. Gleichzeitig ist das der letzte Wettbewerb der Alpinen bei diesen Spielen. Und dabei gibt es auch Medaillenchancen für Deutschland. Emma Aicher ist in guter Slalom-Form und konnte schon in der Team-Kombination mit der schnellsten Slalom-Zeit überzeugen. Und auch Lena Dürr kann wirklich schnell durch die Stangen fahren. Bei den Schweizerinnen hat wohl Camille Rast die besten Aussichten. Aber auch Wendy Holdener ist immer für eine Platzierung weit vorne gut. Wir sind sehr gespannt, was bereits jetzt im ersten Durchgang passieren wird. Und dann ist da noch die große Frage: Kann die große Michaela Shiffrin ihren Olympia-Fluch knacken?

Curling (F): Korea hat die Nase vorn Das Spiel zwischen den USA und Großbritannien läuft gerade das dritte End und bisher sieht es ziemlich ausgeglichen aus. Insgesamt steht es 1:1. Im Duell zwischen China und Dänemark haben die Däninnen gerade die Nase vorn. Recht deutlich sieht es dagegen bei Schweden gegen Korea aus. Letztere führen mit 4:0. Es ist aber noch absolut nichts entschieden, denn von maximal zehn zu spielenden Ends läuft gerade erst das dritte.

Langlauf (F): Der Blick auf die Qualifikation Während die Curlerinnen gerade Stein um Stein im Haus platzieren, können wir schon mal einen Blick auf die Qualifikationsrunde des Team-Sprints im Langlauf werfen. Denn dort starten die Frauen in etwa 15 Minuten. Für Team Deutschland gehen Laura Gimmler und Coletta Rydzek ins Rennen. Die Schweiz ist mit Nadja Kälin und Nadine Fähndrich dabei. Insgesamt geht die Strecke über 1,5 Kilometer. Die schnellsten 15 Teams werden dann später im Finale an den Start gehen.

Curling (F): Die Morgensession startet Pünklich um 9:05 Uhr wird im Curling die erste Session des Tages eröffnet. Die Chinesinnen spielen gegen Dänemark, die USA treffen auf Großbritanien und Schweden ist gegen Korea gefordert.

Abendprogramm in den Eishallen Aber danach ist noch lange nicht Schluss, denn am Abend geht es aufs Eis. Im Eishockey der Männer geht es in die Play-offs für die Halbfinals, beim Curling platzieren die Frauen ihre Steine und danach wird es schnell. Männer und Frauen gehen im Short Track an den Start. Die Männer müssen 500 Meter absolvieren und wissen nach 21:32 Uhr, wer Olympiasieger wird. Die Frauen laufen in der 3000 Meter Staffel um Edelmetall.

Am Mittag wartet der Slalom Und dann ist auch schon Mittag und weitere Medaillenentscheidungen warten. Nachdem bei den Langläufern das Edelmetall vergeben wurde, geht es bei den Freestylerinnen um Gold, Silber und Bronze. Ab 13:30 Uhr fällt die Entscheidung im Slalom der Frauen und auch die Curler greifen wieder ins Geschehen ein. Mit der Entscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen und der Damenstaffel im Biathlon endet dann auch schon das Mittagsprogramm.

So geht es in den Vormittag In den ersten Stunden des Wettkampftages gibt es zwar noch keine Medaillenentscheidungen zu verfolgen, spannend wird es aber allemal. Neben drei Curling-Partien der Frauen stehen auch die Team-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer auf dem Plan. Zuerst geht es in die Qualifikation, ehe am frühen Mittag die Medaillenentscheidungen warten. Um zehn Uhr werden die Alpin-Frauen in Cortina in ihren ersten Slalom-Durchgang starten. Diejenigen, die gerne Sprünge oder Tricks sehen, kommen ebenfalls auch ihre Kosten. Beim Ski Freesyle gehen die Frauen in die Qualifikation für die Aerials und die Männer messen sich auf dem Snowboard beim Slopestyle. Hier geht es dann auch schon um die Medaillen.