ran-Moderator Matthias Killing ist mittendrin im Deutschen Haus und schildert die emotionalen Momente, wenn Medaillen und Rekorde lautstark gefeiert werden. Von Matthias Killing Der Holzboden im Deutschen Haus vibriert, die Stimmung ist gespannt und gleichzeitig ausgelassen. Die Musik ist laut – ich rufe: "Coooooooortinaaaaa, seid Ihr bereit?" Es ist 22:30 Uhr und rund 250 Gäste sind in dem urgemütlichen Haus mit Deutschland-Fahnen, Team D-Klamotten oder einfach nur bester Laune ausgestattet und warten auf den nächsten Medal-Walk. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Für mich als Moderator ist es die größte Ehre, alle Medal Walks im Deutschen Haus zu präsentieren, bzw. um ehrlich zu sein – auch die Fans richtig anzuheizen. Denn unser Ziel der Medal Walks ist nur eins: für die Athletinnen und Athleten einen unvergesslichen Moment zu schaffen. Das Deutsche Haus ist aber noch viel mehr. Seit den 80er Jahren ist es bei jeden Olympischen Spielen der Treffpunkt für Team Deutschland, Fans, Funktionäre und Promis. Seit 2010 auch bei den Paralympischen Spielen. Auch ehemalige Athleten sind oft zu Gast. Alleine in diesem Jahr in Cortina konnten wir schon u.a. Lena Gercke, Fabian Hambüchen, Lukas Dauser, Svenja Brunckhorst und viele mehr begrüßen. Das Deutsche Haus ist ein Kult-Ort – und Treffpunkt. Malerisch gelegen oberhalb von Cortina ist nicht die nur die kostenlose Fan Zone für alle deutschen Fans ein super schöner Public-Viewing-Spot, sondern eben auch das Vereinshaus des örtlichen Golfclubs – während der Spiele umgebaut zum Deutschen Haus.

Und genau dieser Ort verwandelt sich abends zum Party-Hotspot – alleine das ist so wichtig für die Athletinnen und Athleten. Die Spiele finden nur alle vier Jahre statt, die Sportler bereiten sich jahrelang auf diesen Höhepunkt vor. Und wenn es dann für eine Medaille reicht, dann wird diese ausgelassen gefeiert – und genau das soll auch so sein. Episch war der Donnerstagabend, denn zuerst bekam das Gold-Rodelteam mit Julia Taubitz, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina, Max Langenhan, Tobias Wendl und Tobias Arlt einen emotionalen Medal-Walk. Über 250 Gäste singen "Bella Napoli", klatschen, schwenken Deutschland-Fahnen und alle sechs bahnen sich den Weg durch die Masse, durch das Spalier, das ich immer vor dem Walk rund um das Haus bilden lasse. Und alle machen mit. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und auch der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke. Gold für Deutschland!! Alle strahlen, am meisten natürlich die Rodler. Auf der Bühne fallen wir uns in die Arme, Tränen fließen und es herrscht einfach nur Freude. Wir setzen uns auf den Boden, ich stimme die Humba an, 250 Leute hüpfen mit, das Haus wackelt gefühlt. Die Emotionen kochen.

Im Interview erzählen Tobi und Tobi dann nochmal von allen Höhen und Tiefen dieser Woche an der Rodelbahn in Cortina, um schließlich gemeinsam mit mir im Kreis nochmal zu tanzen. Verrückt, mittendrin und hoch die Tassen. Auf der Terrasse entsteht im Laufe des Abends die Tanzfläche – DJ Patti gibt alles und bringt die feiernde Masse mit Songs wie "Gute Laune" "Major Tom" und "Summer of 69" auf Hochtouren. Olympiasieger, Ex-Sportler, Promis und Gäste, alle liegen sich in den Armen und feiern das Leben und die Olympischen Spiele. Ich tanze Arm in Arm mit den Tobis, die beiden sind nun die erfolgreichsten olympischen Wintersportler der Geschichte. Siebenmal Gold und einmal Bronze – ein Erfolg für die Ewigkeit. Aber was wir vor allem im Deutschen Haus zu später Stunde feststellen: Das sind bodenständige, fleißige Jungs und sie haben das Herz am rechten Fleck. Auch das ist besonders im Deutschen Haus, die Nahbarkeit der Athletinnen und Athleten, nirgendwo sonst erlebe ich Sporthelden so nah, so nett und so freundschaftlich. Sport hat die Kraft die Welt zu verändern – das hat Nelson Mandela mal gesagt – das Deutsche Haus verändert zwar nicht die Welt, aber es verändert die Welt der Einzelnen, der Sportler und der Gäste – denn wir erleben hier unvergessliche Abende.

