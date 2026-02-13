- Anzeige -
Eishockey

Olympia 2026: Dieser Start des deutschen Eishockey-Teams macht Hoffnung - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 13.02.2026
  • 12:37 Uhr
  • Chris Lugert

Das deutsche Eishockey-Team startet perfekt in das olympische Turnier und weckt so Hoffnungen auf mehr. Vor allem die Angriffsreihe zeigt ihr ganzes Potenzial. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Müsste man den Begriff "Traumstart" bebildern, so wären die ersten 30 Sekunden des Spiels zwischen Deutschland und Dänemark (3:1) beim olympischen Eishockey-Turnier 2026 perfekt dafür geeignet.

Und das lag nicht nur daran, dass das deutsche Team nach exakt 23 Sekunden mit 1:0 in Führung ging. Es war auch die Art und Weise. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Freddy Tiffels und Leon Draisaitl, die schon als Kinder gemeinsam Eishockey zockten.

Und die Vollendung von Draisaitl selbst, der ohnehin der große Hoffnungsträger des deutschen Teams ist. Schon nach wenigen Sekunden im Turnier unterstrich er eindrucksvoll, warum er der vielleicht größte Unterschiedsspieler ist, den das deutsche Team seit vielen Jahren hatte.

"Einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben. Das ist schon sehr speziell", sagte Draisaitl: "Wir haben sogar auf der Straße in Köln schon zusammengespielt als kleine Kids. Natürlich war das Tor dann irgendwie emotional, gar keine Frage."

Stützle blüht neben Draisaitl auf

Da huschte sogar dem oftmals eher mürrischen Superstar ein Lächeln über das Gesicht. Ein fröhlicher Draisaitl ist ein besonders gefährlicher Draisaitl - für die Gegner.

Und sofort zeigte sich, was das deutsche Team hat, worauf es bei der WM im vergangenen Jahr nicht zurückgreifen konnte. Damals war Tim Stützle der größte Star, machte sich aber zu viel Druck und ging beim enttäuschenden Vorrunden-Aus mit unter.

Olympia 2026: So feiert das Deutsche Haus nach historischem Rodel-Gold

In Mailand schlug dann sofort die Stunde des 24-Jährigen, der im Schatten und im Zusammenspiel mit Draisaitl so richtig aufblühte und einen Doppelpack erzielte. Dass dieser ausgerechnet gegen die Dänen gelang, gegen die das deutsche Team bei der WM 2025 das entscheidende Gruppenspiel verlor, tat besonders gut.

Und doch war es nur der Auftakt ins Turnier. Es folgen Spiele gegen Lettland und gegen die überragend aufgestellten US-Amerikaner. Zu früh sollten die Sektkorken noch nicht knallen.

Allerdings dürfte auch Bundestrainer Harold Kreis mehr als aufgeatmet haben, dass etwaige Diskussionen um seine Superstars gar nicht erst aufkommen. Eine Mannschaft ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile, aber das deutsche Team präsentierte sich sowohl individuell als auch als Einheit bereits eindrucksvoll.

Grubauer bestätigt herausragende Form

Und wenn es in der Abwehr dann doch einmal wackelt, steht immer noch einer der aktuell besten Torhüter der Welt im Kasten. Philipp Grubauer spielt bei den Seattle Kraken eine großartige Saison und knüpfte zum Olympia-Auftakt direkt daran an.

Herausragende 37 Schüsse wehrte der Rosenheimer ab und trug damit mindestens ebenso viel zum Sieg bei wie seine prominenten Vorderleute in der Angriffsreihe. "Grubi war außergewöhnlich, hat ein sehr starkes Spiel gemacht und einfach mit dem Selbstvertrauen, das er auch in der NHL diese Saison hatte, weitergespielt", lobte Stützle.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Ein Team wie die USA oder andere große Nationen aus dem Favoritenkreis wird aus 38 Schüssen mehr als einen Treffer machen. Da wird auch Grubauer nicht immer helfen können. Insofern wird es darum gehen, die latenten Abwehrschwächen in den Griff zu bekommen.

Gelingt das, könnte das deutsche Team bei diesen Winterspielen eine besondere Reise erleben, die gegen Dänemark womöglich ihren Anfang genommen hat. Dieses Spiel macht definitiv Hoffnung auf mehr.

