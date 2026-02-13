Das deutsche Eishockey-Team startet perfekt in das olympische Turnier und weckt so Hoffnungen auf mehr. Vor allem die Angriffsreihe zeigt ihr ganzes Potenzial. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Müsste man den Begriff "Traumstart" bebildern, so wären die ersten 30 Sekunden des Spiels zwischen Deutschland und Dänemark (3:1) beim olympischen Eishockey-Turnier 2026 perfekt dafür geeignet. Und das lag nicht nur daran, dass das deutsche Team nach exakt 23 Sekunden mit 1:0 in Führung ging. Es war auch die Art und Weise. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Freddy Tiffels und Leon Draisaitl, die schon als Kinder gemeinsam Eishockey zockten. Olympische Winterspiele im Livestream auf Joyn Und die Vollendung von Draisaitl selbst, der ohnehin der große Hoffnungsträger des deutschen Teams ist. Schon nach wenigen Sekunden im Turnier unterstrich er eindrucksvoll, warum er der vielleicht größte Unterschiedsspieler ist, den das deutsche Team seit vielen Jahren hatte. "Einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben. Das ist schon sehr speziell", sagte Draisaitl: "Wir haben sogar auf der Straße in Köln schon zusammengespielt als kleine Kids. Natürlich war das Tor dann irgendwie emotional, gar keine Frage."

Stützle blüht neben Draisaitl auf Da huschte sogar dem oftmals eher mürrischen Superstar ein Lächeln über das Gesicht. Ein fröhlicher Draisaitl ist ein besonders gefährlicher Draisaitl - für die Gegner. Und sofort zeigte sich, was das deutsche Team hat, worauf es bei der WM im vergangenen Jahr nicht zurückgreifen konnte. Damals war Tim Stützle der größte Star, machte sich aber zu viel Druck und ging beim enttäuschenden Vorrunden-Aus mit unter.

In Mailand schlug dann sofort die Stunde des 24-Jährigen, der im Schatten und im Zusammenspiel mit Draisaitl so richtig aufblühte und einen Doppelpack erzielte. Dass dieser ausgerechnet gegen die Dänen gelang, gegen die das deutsche Team bei der WM 2025 das entscheidende Gruppenspiel verlor, tat besonders gut. Und doch war es nur der Auftakt ins Turnier. Es folgen Spiele gegen Lettland und gegen die überragend aufgestellten US-Amerikaner. Zu früh sollten die Sektkorken noch nicht knallen. Pasta-Ärger im Olympiadorf: "Magen dreht sich um" Allerdings dürfte auch Bundestrainer Harold Kreis mehr als aufgeatmet haben, dass etwaige Diskussionen um seine Superstars gar nicht erst aufkommen. Eine Mannschaft ist mehr als die Summe ihrer Einzelteile, aber das deutsche Team präsentierte sich sowohl individuell als auch als Einheit bereits eindrucksvoll.

