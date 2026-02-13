Nachdem Biathlon-Star Sturla Holm Laegreid im Fernsehen einen Seitensprung gestand, hat er sich nun erneut entschuldigt. Auch der Nationaltrainer meldet sich zu Wort.

Biathlon-Star Sturla Holm Laegreid sorgte für viele Schlagzeilen, als er nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei Olympia im Live-TV einen Seitensprung gestand.

Die Fremdgeh-Beichte war danach das große Thema. Kaum jemand sprach noch über den Olympiasieg seines Teamkollegen Johan-Olav Botn. Sturla Holm Laegreid hat sich dafür nun bei seinem Team entschuldigt.

"Ich wollte vor allen sprechen und mich entschuldigen. Ich sagte, dass es eine harte Woche gewesen war und ich nicht ich selbst gewesen bin. Was ich getan habe, habe ich nicht gut genug durchdacht. Ich habe mich bei allen entschuldigt, die hineingezogen wurden. Besonders bei Johan-Olav (Botn, d. Redaktion), der diesen Moment verdient hatte, ihn zu genießen, ohne dass ich mit dem komme, was ich gesagt habe", sagte er in der Zeitung “VG".