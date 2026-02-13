Rebecca Passler darf doch an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ein positiver Dopingbefund sei laut Berufungsgericht das Ergebnis einer Kontamination.

Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete Biathletin Rebecca Passler darf nun doch bei den Olympischen Winterspielen starten. Das Nationale Berufungsgericht der italienischen Anti-Doping-Agentur NADO gab der Berufung Passlers gegen die vorläufige Suspendierung statt und erkannte die "offensichtliche Begründetheit der unbeabsichtigten Einnahme oder der unwissentlichen Kontamination mit der betreffenden Substanz" an.

Passler (24) war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol getestet worden war, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. In der Folge hatte sie argumentiert, dass es sich bei dem Befund "um einen Fall von Kontamination handelt, für den die Athletin keine Schuld trifft".

Am Mittwoch hatte Passler noch vor der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs CAS eine Niederlage kassiert, da sich dieser "nicht zuständig fühlte" und an die NADO verwies - die nun grünes Licht gab.