Wann startet die 16. Etappe der Tour de France heute? Die 16. Etappe der Tour de France 2025 startet in Montpellier und führt über 171,5km Kilometer nach Mont Ventoux. Los geht's ca. um 12:40 Uhr. Es gibt bei der Tour de France wohl keinen Berg, den ein vergleichbarer Mythos umgibt wie den Mont Ventoux. 1967 erlebte die Frankreich-Rundfahrt mit dem Tod Tom Simpsons hier ihren schwärzesten Tag, Eddy Merckx war im Ziel fast ohnmächtig, Marco Pantani und Lance Armstrong lieferten sich ein denkwürdiges Duell, Chris Froome spurtete ihn im Gelben Trikot nach einem Sturz zu Fuß hinauf. Reich an Radsport-Historie ist der Ventoux also. Bei der Rückkehr am Dienstag haben die Top-Stars um Tadej Pogacar und Florian Lipowitz die Chance, sich auf dem "kahlen Riesen der Provence" selbst in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Der Großteil der 171,5 km langen 16. Etappe verläuft nach dem Start in Montpellier unspektakulär. Die Schlusswoche wird mit einem stundenlangen Einrollen auf das große Finale am Ventoux eingeläutet. 15,7 km lang ist die Anfahrt hinauf in die Mondlandschaft im Ziel. Die durchschnittliche Steigung beträgt 8,8 Prozent. Der Kampf um den Tagessieg wird aller Voraussicht nach unter den Klassementfahrern ausgetragen. Weltmeister Pogacar ist nach bisher vier Etappenerfolgen bei der 112. Tour der klare Favorit, kann mit einer gelungenen Attacke seine bereits komfortable Gesamtführung ausbauen. Für den deutschen Hoffnungsträger Lipowitz geht es darum, den dritten Platz sowie das Weiße Trikot des besten Jungprofis zu verteidigen.

Tour de France 2025 heute live: Wo läuft die Rundfahrt im TV und Live-Stream? Die Tour de France wird im Free-TV auf Eurosport und in der ARD live übertragen. Beide Sender zeigen alle 21 Etappen. Eurosport ist in aller Regel von Beginn an auf Sendung, während die ARD in etwa die letzten drei Stunden jeder Etappe einfängt. Tour de France 2025: Live und kostenlos auf Joyn streamen Alle Etappen der Tour werden auch im kostenlosen Livestream auf Joyn gezeigt. Hier können sowohl die Übertragungen der ARD als auch die von Eurosport gestreamt werden. Zudem läuft der Stream unter "sportschau.de" und in der ARD-Mediathek.

Tour de France 2025: Etappen 1. Etappe: Samstag, 5. Juli 2025, Lille - Lille (185 km)

2. Etappe: Sonntag, 6. Juli, Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer (209 km)

3. Etappe: Montag, 7. Juli, Valenciennes - Dünkirchen (178 km)

4. Etappe: Dienstag, 8. Juli, Amiens - Rouen (174 km)

5. Etappe: Mittwoch, 9. Juli, Caen - Caen (33 km/Einzelzeitfahren)

6. Etappe: Donnerstag, 10. Juli, Bayeux - Vire Normandie (201 km)

7. Etappe: Freitag, 11. Juli, Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne (197 km)

8. Etappe: Samstag, 12. Juli, Saint-Meen Le-Grand - Laval (171 km)

9. Etappe: Sonntag, 13. Juli, Chinon - Chateauroux (174 km)

10. Etappe: Montag, 14. Juli, Ennezat - Le Mont-Dore (165 km)

1. Ruhetag in Toulouse (Dienstag, 15. Juli)

11. Etappe: Mittwoch, 16. Juli, Toulouse - Toulouse (157 km)

12. Etappe: Donnerstag, 17. Juli, Auch - Hautacam (181 km/Bergankunft)

13. Etappe: Freitag, 18. Juli, Loudenvielle - Peyragudes (10,9 km/Einzelzeitfahren)

14. Etappe: Samstag, 19. Juli, Pau - Luchon-Superbagnères (183 km/Bergankunft)

15. Etappe: Sonntag, 20. Juli, Muret - Carcassonne (169 km)

2. Ruhetag in Montpellier (Montag, 21. Juli)

16. Etappe: Dienstag, 22. Juli, Montpellier - Mont Ventoux (172 km/Bergankunft)

17. Etappe: Mittwoch, 23. Juli, Bollene - Valence (160 km)

18. Etappe: Donnerstag, 24. Juli, Vif - Courchevel Col de la Loze (171 km/Bergankunft)

19. Etappe: Freitag, 25. Juli, Albertville - La Plagne (130 km/Bergankunft)

20. Etappe: Samstag, 26. Juli, Nantua - Pontarlier (184 km)

21. Etappe: Sonntag, 27. Juli, Mantes-la-Ville - Paris/Champs Elysees (132 km)

Tour de France 2025 heute live: Alle Teams und Fahrer UAE-Emirates-XRG: Tadej Pogacar (Slowenien), Joao Almeida (Portugal), Jhonatan Narváez (Ecuador), Pavel Sivakov (Frankreich), Nils Politt (Deutschland), Marc Soler (Spanien), Tim Wellens (Belgien) und Adam Yates (Großbritannien) Visma-Lease a Bike: Jonas Vingegaard (Dänemark), Edoardo Affini (Italien), Tiesj Benoot (Belgien), Victor Campenaerts (Belgien), Matteo Jorgenson (USA), Sepp Kuss (USA), Wout van Aert (Belgien), Simon Yates (Großbritannien) Team Jayco-AlUla: Ben O'Connor (Australien), Dylan Groenewegen (Niederlande), Luke Plapp (Australien), Mauro Schmid (Schweiz), Eddie Dunbar (Irland), Luka Mezgec (Slowenien), Luke Durbridge (Australien), Elmar Reinders (Niederlande) Ineos Grenadiers: Michael Kwiatkowski (Polen), Carlos Rodriguez (Spanien), Filippo Ganna (Italien), Geraint Thomas (Großbritannien), Thyman Arensman (Niederlande), Laurens de Plus (Belgien), Tobias Foss (Norwegen) Lidl-Trek: Mattias Skjelmose (Dänemark), Jonathan Milan (Italien), Edward Theuns (Belgien), Thibau Nys (Belgien), Jasper Stuyven (Belgien), Toms Skujins (Lettland), Quinn Simmons (USA) Décathlon-AG2R-La Mondiale: Felix Gall (Österreich), Bruno Armirail (Frankreich), Stefan Bissegger (Schweiz), Clemént Berthet (Frankreich), Oliver Naesen (Belgien), Aurélien Maret-Peintre (Frankreich), Callum Scotson (Österreich), Bastien Tronchon (Frankreich) Bahrain Victorious: Santiago Buitrago (Kolumbien), Phil Bauhaus (Deutschland), Lenny Martinez (Frankreich), Matej Mohoric (Slowenien), Fred Wright (Großbritannien), Kamil Gradek (Polen), Jack Haig und Robert Stannard (Australien) Soudal Quick-Step: Mattia Cattaneo (Italien), Pascal Eenkhoorn (Niederlande), Remco Evenepoel (Belgien), Tim Merlier (Belgien), Valentin Paret-Peintre (Frankreich), Maximilian Schachmann (Deutschland), Bert Van Lerberghe (Belgien), Ilan Van Wilder (Belgien) Red Bull-Bora-hansgrohe: Primoz Roglic (Slowenien), Florian Lipowitz (Deutschland), Jordi Meeus (Belgien), Gianni Moscon (Italien), Laurence Pithie (Neuseeland), Danny van Poppel (Belgien), Mick van Dijke (Niederlande), Alexander Vlasov (-)

Groupama-FDJ: Lewis Askey (Großbritannien), Cyril Barthé (Frankreich), Romain Gregoire (Frankreich), Valentin Madouas (Frankreich), Guillaume Martin-Guyonnet (Frankreich), Quentin Pacher (Frankreich), Paul Penhoet (Frankreich),Clément Russo (Frankreich) Alpecin-Deceuninck: Mathieu van der Poel (Niederlande), Jasper Philipsen (Belgien), Kaden Groves (Australien), Jonas Rickaert (Belgien), Emiel Verstrynge (Belgien), Xandro Meurisse (Belgien), Silvan Dillier (Schweiz), Gianni Vermeersch (Belgien) EF Education-EasyPost: Kasper Asgreen (Dänemark), Marijn van den Berg (Niederlande), Ben Healy (Irland), Alex Baudin (Frankreich), Michael Valgren (Dänemark), Neilson Powless (USA), Harry Sweeney (Australien), Vincenzo Albanese (Italien) Lotto: Arnaud De Lie (Belgien), Brent Van Moer (Belgien), Jarrad Drizners (Australien), Eduardo Sepúlveda (Argentinien), Lennert Van Eetvelt (Belgien), Jenno Berckmoes (Belgien), Jasper De Buyst (Belgien), Sébastien Grignard (Belgien) Israel-Premier Tech: Pascal Ackermann (Deutschland), Joseph Blackmore (Großbritannien), Michael Woods (Kanada), Alexey Lutsenko (Kasachstan), Jake Stewart (Großbritannien), Guillaume Boivin (Kanada), Matis Louvel (Frankreich), Krists Neilands (Lettland) Cofidis: Alex Aranburu (Spanien), Emanuel Buchmann (Deutschland), Bryan Coquard (Frankreich), Ion Izagirre (Spanien), Alexis Renard (Frankreich), Benjamin Thomas (Frankreich), Damien Touzé (Frankreich), Dylan Teuns (Belgien) Movistar Team: Enric Mas (Spanien), Iván Romeo (Spanien), Pablo Castrillo (Spanien), Einer Rubio (Kolumbien), Will Barta (USA), Gregor Mühlberger (Österreich), Iván Garcia Cortina (Spanien), Nelson Oliveira (Portugal) Arkéa-B&B Hotels: Kévin Vauquelin (Frankreich), Raúl García Pierna (Spanien), Arnaud Démarre (Frankreich), Amaury Capiot (Belgien), Cristian Rodríguez (Spanien), Ewen Costiou (Frankreich), Mathis Le Berre (Frankreich), Clément Venturini (Frankreich) Intermarché-Wanty: Louis Barré (Frankreich), Vito Braet (Belgien), Biniam Girmay (Eritrea), Hugo Page (Frankreich), Laurenz Rex (Belgien), Jonas Rutsch (Deutschland), Roel van Sintmaartensdijk (Niederlande), Georg Zimmermann (Deutschland) Team Picnic-PostNL: Tobias Lund Andresen (Norwegen), Frank van den Broeck (Niederlande), Tim Naberman (Niederlande), Warren Barguil (Frankreich), Sean Flynn (Großbritannien), Oscar Onley (Großbritannien), Pavel Bittner (Tschechien), Niklas Märkl (Deutschland) XDS-Astana: Simone Velasco (Italien), Harold Tejada (Kolumbien), Clément Champoussin (Frankreich), Sergio Higuita (Kolumbien), Mike Teunissen (Niederlande), Yevgeniy Fedorov (Kasachstan), Davide Ballerini (Italien), Cees Bol (Niederlande) Uno-X Pro Cycling Team: Magnus Cort (Dänemark), Jonas Abrahamsen, Stian Fredheim, Markus Hoelgaard, Anders Johannessen, Tobias Johannessen, Andreas Leknessund, Sören Waerenskjold (alle Norwegen) TotalEnergies: Steff Cras (Belgien), Emilien Jeannière, Anthony Turgis, Jordan Jegat, Alexandre Delettre, Mathieu Burgaudeau, Mattéo Vercher, Thomas Gachignard (alle Frankreich) Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe (Frankreich), Matteo Trentin, Alberto Dainese (beide Italien), Marco Haller (Österreich), Marc Hirschi, Fabian Lienhard (beide Schweiz) Marius Mayrhofer (Deutschland), Michael Storer (Australien)

Tour de France: Favoriten-Check - überrascht ein Deutscher-Youngster?

Tour de France 2025 heute live: Alle Wertungen Gesamtwertung (Gelbes Trikot) - Vorjahres-Sieger: Tadej Pogacar

Sprintwertung (Grünes Trikot) - Vorjahres-Sieger: Biniam Girmay

Bergwertung (Gepunktetes Trikot) - Vorjahres-Sieger: Richard Carapaz

Nachwuchswertung (Weißes Trikot) - Vorjahres-Sieger: Remco Evenepoel

Teamwertung (Gelbe Rückennummer) - Vorjahres-Sieger: UAE Team Emirates

Tour de France 2025 heute live: Die Favoriten Nach seinem sensationellen Auftritt bei der Dauphiné geht Tadej Pogacar als Top-Favorit in die 112. Auflage der Tour de France. Der Vorjahres-Sieger hat in diesem Jahr praktisch keine Schwäche gezeigt und dürfte kaum zu schlagen sein. Wenn einer dem Slowenen gefährlich werden kann, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Jonas Vingegaard. Der Däne konnte 2022 und 2023 die Tour gewinnen und gilt als Spezialist für dreiwöchige Rundfahrten. Vingegaard gehört am Berg und im Zeitfahren zur Elite, ist aber nicht ganz so schnellkräftig wie sein Dauer-Rivale. Ebenfalls als Mitfavorit gehandelt wird der belgische Olympiasieger Remco Evenepoel, der wohl der beste Zeitfahrer im Feld ist, auf Bergetappen aber dem Tempo von Pogacar und Vingegaard nicht immer folgen kann. Tour-Chef Prudhomme hofft auf offenen Kampf um das Gelbe Trikot Red Bull-Bora-hansgrohe schickt Primoz Roglic ins Rennen, der immer noch von seinem ersten Tour-de-France-Sieg träumt. Doch selbst wenn beim früheren Skispringer alles glatt läuft, scheint ein Podiumsplatz das Maximum zu sein. Carlos Rodriguez, Enric Mas und Felix Gall dürften sich ebenfalls Chancen aufs Podium ausrechnen.

Tour de France: Die Chancen der deutschen Rad-Stars Die deutschen Hoffnungen trägt insbesondere Florian Lipowitz. Der 24-Jährige hat bereits im Vorjahr mit Platz sieben beim Giro auf sich aufmerksam gemacht und konnte sein Niveau nochmals verbessern. Bei der Dauphiné wurde Lipowitz in einem Top-Feld Lipowitz lediglich von Pogacar und Vingegaard geschlagen. Zwar ist Roglic Kapitän von Red Bull-Bora-hansgrohe, jedoch ist für Lipowitz eine freie Rolle vorgesehen. Der deutsche Rising Star gilt als einer der Top-Kandidaten für die Nachwuchswertung. Aldag: Lipowitz mit Jokerrolle zur Tour

Schachmann im Team von Olympiasieger Evenepoel

Lennard Kämna nicht bei der Tour de France 2025 Neben Lipowitz sind auf welligen/bergigen Etappen lediglich Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann und Georg Zimmermann punktuelle Erfolge zuzutrauen. Mit Pascal Ackermann und Phil Bauhaus sind allerdings noch zwei starke Sprinter mit von der Partie, die auf Etappensiege und eine gute Platzierung in der Sprintwertung hoffen dürfen.

