Die legendäre Lions Tour ist bereits in vollem Gange. Das "Dreamteam" aus Großbritannien und Irland tourt durch Australien. Nun wartet das sehnsüchtig erwartete Aufeinandertreffen mit den "Wallabies".

Alle vier Jahre vereinen die besten Rugby-Spieler aus England, Wales, Schottland und Irland ihre Kräfte und fahren als British & Irish Lions auf Tour. In diesem Jahr geht es im Rahmen der prestigeträchtigen Lions Tour erstmals nach 2013 wieder nach Australien.

Mit besonders großer Spannung werden dabei die Duelle mit der australischen Nationalmannschaft erwartet. Vor zwölf Jahren gewannen die Lions alle drei Partien.

Nun ist für den zweimaligen Weltmeister (1991 und 1999) die Zeit der Revanche gekommen. Die erste Chance wartet am Samstag (ab 11:40 Uhr live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn). Die ersten fünf Partien der diesjährigen Lions Tour haben die Männer aus Großbritannien und Irland allerdings allesamt gewonnen.