Rugby Union: Die Positionen im 15er Rugby

Auf dieser Position ist in der Regel ein besonders starker und schwerer Spieler zu finden. Der linke Prop ist bei den Standardsituationen (Gedränge und Gasse) von zentraler Bedeutung. Zusammen mit der zweiten Reihe muss er das Pulk bei einem Gedränge in Vorwärtsbewegung bringen. Props brauchen eine spezielle Ausbildung, nur sie dürfen diese Position bekleiden.

Rückennummer 2: Hakler

Seinen Namen hat der Hakler, da er bei einem Gedränge seine Füße einsetzt, um den Ball im Gedränge nach hinten "zu hakeln", also zu bewegen. In der Regel bekleidet diese Position der kleinste Spieler der Sturmreihe. Der Spieler verfügt in der Regel aber über eine sehr gute Technik, weswegen er bei der Gasse den Ball auch ins Spielfeld wirft.

Rückennummer 3: Rechter Prop

Das Pendant zum linken Prop (Rückennummer 1). Die Aufgaben sind somit quasi identisch – nur eben auf der anderen Seite.