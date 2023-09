Anzeige Im Interview mit ran spricht Rugby-Legende Sean Fitzpatrick über die WM in Frankreich (ab 8. September live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf joyn, ran.de und in der ran-App), die Begeisterung im Austragungsland, seine Favoriten und ein deutsches Ausnahmetalent. Von Martin Volkmar Sean Fitzpatrick ist eine Ikone im Rugby. Der 60-Jährige gilt als einer der besten unter den vielen Weltklassespielern in der Geschichte Neuseelands. ran traf den Vorsitzenden der Laureus-Akademie in Paris zum Gespräch über die Titelkämpfe in Frankreich. ran: Mr. Fitzpatrick, die ersten vier Nationen in der Weltrangliste - Irland, Neuseeland, Frankreich und Südafrika - liegen sehr eng beieinander. Haben Sie trotzdem einen WM-Favoriten? Sean Fitzpatrick: Weil die WM-Vorrundengruppen schon vor drei Jahren ausgelost wurden, als die Rangliste eine komplett andere war, haben wir jetzt vier der besten fünf Teams der Welt auf einer Hälfte des Tableaus. Das macht eine Prognose sehr schwierig, denn im Viertelfinale werden zwei der besten Mannschaften der Welt ausscheiden. Aber die zwei Favoriten sind ganz klar Frankreich und Irland. Die Rugby-WM 2023 ab 8. September live auf ProSieben MAXX, im Livestream auf joyn, ran.de und in der ran-App ran: Was ist mit den All Blacks, mit denen Sie 1987 als Spieler Weltmeister wurden? Sean Fitzpatrick: Neuseeland läuft etwas unter dem Radar, was ziemlich ungewohnt für uns ist. Aber ich glaube, es wird sehr schwer werden, Frankreich zu Hause zu schlagen. Sie haben viel Qualität und hatten in letzter Zeit riesengroßen Erfolg. Das Gleiche gilt für Irland, die sind Weltranglistenerster und haben letztes Jahr eine Serie in Neuseeland gewonnen, was es davor noch nie gegeben hatte. Hinzu kommt, dass Frankreich und Irland sehr gute Nationaltrainer, zahlreiche Weltklassespieler, eine gute Kadertiefe haben. Alles entscheidende Voraussetzungen, um Weltmeister zu werden.

ran: Kann der Heimvorteil für Frankreich eine entscheidende Rolle spielen? Sean Fitzpatrick: Ich glaube schon. Frankreich spielt gerne zu Hause. Sie sind als Mannschaft wirklich gereift, Nationaltrainer Fabien Galthié hat einen sehr guten Job gemacht. Sie sind fit, sie sind groß, sie sind gut organisiert. Zudem ist ihre nationale Liga sehr stark. ran: Hat Sie der Erfolg Irlands über die letzten Monate beziehungswiese Jahre etwas überrascht? Sean Fitzpatrick: Sie haben sich stark entwickelt, seit mein Landsmann Joe Schmidt vor einigen Jahren dort Nationalcoach war. Dann hat Andy Farrell übernommen und das Team nochmal weiterentwickelt. Sie haben ein ähnliches Leistungssystem wie in Neuseeland, in dem sie die Spieler kontrolliert einsetzen oder ihnen Pausen geben. Das führt dazu, dass die Spieler fitter, stärker und frischer sind. ran: Es überrascht, dass Sie ausgerechnet Neuseeland nur als Außenseiter sehen ... Sean Fitzpatrick: Ja, aber wir haben letztes Jahr gegen Frankreich verloren, und das hat für echte Unruhe gesorgt. Es wurde abseits des Platzes viel darüber geredet, wer für was verantwortlich ist. Aber wir werden schon klarkommen, wir haben genug Erfahrung. Wir wurden 2019 im WM-Halbfinale klar geschlagen und es gibt einige aktive Spieler, die damals dabei waren und es jetzt wieder gutmachen wollen. Unsere Gruppe ist machbar. Das Viertelfinale wird dann eine riesige Herausforderung, da werden wir auf Südafrika, Irland, Schottland oder Tonga treffen. Wir wissen also, was auf uns zukommt.

Rugby-WM: Das sind die bisherigen Sieger

Am 8. September beginnt die Rugby-WM 2023 ran zeigt die bisherigen Titelträger der Rugby-WM-Geschichte, die 1987 mit der ersten Endrunde begann. Am 8. September beginnt die Rugby-WM 2023 (live auf ProSieben MAXX und ran.de) zeigt die bisherigen Titelträger der Rugby-WM-Geschichte, die 1987 mit der ersten Endrunde begann. © 2019 Getty Images Neuseeland 1987

Gastgeber: Australien/Neuseeland; Finale: Neuseeland - Frankreich 29:9 © imago/Colorsport Australien 1991

Gastgeber: England; Finale: Australien - England 12:6 © 2007 Getty Images Südafrika 1995

Gastgeber: Südafrika; Finale: Südafrika - Neuseeland 15:12 n.V. © 2018 Getty Images Australien 1999

Gastgeber: Wales; Finale: Australien - Frankreich 35:12 © 1999 Getty Images England 2003

Gastgeber: Australien; Finale: England - Australien 20:17 n.V. © 2003 Getty Images Südafrika 2007

Gastgeber: Frankreich; Finale: Südafrika - England 15:6 © 2007 Getty Images Neuseeland 2011

Gastgeber: Neuseeland; Finale: Neuseeland - Frankreich 8:7 © 2011 Getty Images Neuseeland 2015

Gastgeber: England; Finale: Neuseeland - Australien 34:17 © 2015 Getty Images Südafrika 2019

Gastgeber: Japan; Finale: Südafrika - England 32:12 © 2019 Getty Images