Alexander Zverev startet mit überlegenem Sieg in Hamburg

Alexander Zverev hat seine Auftaktpartie beim ATP-Turnier in Hamburg gegen den Slowenen Alex Molcan souverän gewonnen.

Alexander Zverev ist mit einem überlegenen Sieg in sein Heim-Turnier am Hamburger Rothenbaum gestartet. Der 26 Jahre alte Olympiasieger aus der Hansestadt präsentierte sich beim 6:0, 6:3-Erfolg gegen den überforderten Slowenen Alex Molcan zielstrebig und konzentriert.

Weiter geht es für Zverev mit einem Duell mit Maximilian Marterer (Nürnberg). Der 28 Jahre alte Nürnberger bezwang in seinem Erstrundenduell den Berliner Rudolf Molleker 7:6 (7:2), 6:2.

Gegen Molcan war Zverev von Beginn an der klar bessere Spieler. Bereits in Paris und im schwedischen Bastad hatte er den Weltranglisten-118. bezwungen und ließ in Hamburg keinen Zweifel daran, dass ein weiterer Sieg folgen würde.

Zverev schlägt erstmals seit 2019 wieder am Rothenbaum auf. Vor vier Jahren hatte er ebenso wie bei seinem Debüt als 17-Jähriger 2014 das Halbfinale erreicht. "Dieses Turnier wird immer ein Stück Heimat bleiben", sagte er vor seinem Auftakt, "schließlich bin ich quasi um die Ecke aufgewachsen."