Tennis-Legende Boris Becker zeigt großes Unverständnis gegenüber Alexander Zverev.

Nach dem Achtelfinal-Aus des angeschlagenen Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Hamburg hat sich Deutschlands Tennis-Idol Boris Becker verständnislos gezeigt.

"Er hat danach gesagt, dass er Fieber hatte und dass er sich in der Nacht übergeben hat. Da stellt sich für mich die Frage: Warum spielst du dann?", sagte der dreimalige Wimbledonsieger bei einem "Eurosport"-Termin am Donnerstag.

Gerade im Hinblick auf die am Sonntag beginnenden French Open in Paris hält Becker den kurzfristigen Start Zverevs in seiner Heimatstadt für wenig zielführend.

"Er ist Hamburger, es ist vielleicht sogar sein Lieblingsturnier. Deswegen verstehe ich diese emotionale Entscheidung, die Wildcard genommen zu haben", sagte der 57-Jährige: "Wenn du aber körperlich so angeschlagen bist, auch jetzt mit dem Ziel, in Paris erfolgreich zu spielen, muss auch Sascha Zverev erkennen, dass ein paar Tage Pause wichtig sind."