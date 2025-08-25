Anzeige
Sport Allgemein Tennis

Becker geehrt: "Freut mich, dass ich respektiert werde"

Boris Becker lief mit einem Lächeln über den Roten Teppich und nahm die Glückwünsche entgegen. "Es fühlt sich gut an, es freut mich, hier in Hamburg zu sein und diesen Ehrenpreis zu bekommen", sagte die Tennis-Ikone bei der Verleihung der Sport-Bild-Awards am Montag in der Hansestadt.

Becker wurde 40 Jahre nach seinem Premierentriumph beim Klassiker in Wimbledon in der Kategorie "Legende" ausgezeichnet.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Er habe mit den deutschen Sportmedien in den vergangenen Jahren "gute und schlechte Erlebnisse" gehabt, sagte Becker: "Mich freut es, dass ich heute Abend respektiert werde." An seinen Durchbruch in der Tennis-Weltspitze erinnert sich der Leimener gerne zurück. Er habe immer noch gelegentlich "emotionale Momente" beim Gedanken an den Wimbledon-Sieg, sagte Becker.

Überreicht wurde ihm der Award von Laudator Jürgen Klopp. "Es war für mich das Allergrößte. Wir hatten damals alle das Gefühl, wir hätten gewonnen", sagte der 58-Jährige auf dem Roten Teppich mit Blick auf Beckers Coup. "Ich weiß, wo ich ungefähr 10 Minuten nach dem letzten Punkt war. Ich bin selber auf den Tennisplatz und habe versucht, mir die Seele aus dem Leib zu spielen, weil es einfach das großartigste Erlebnis war, das ich bis dahin hatte, aus der Zuschauerperspektive", schwärmte Klopp.

Der 57 Jahre alte Becker hatte 1985 erstmals in Wimbledon triumphiert und ist bis heute der jüngste Sieger des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, das er insgesamt dreimal gewinnen konnte. "Sein Erfolg machte Tennis in Deutschland populär und ihn zu einer weltweiten Sport-Legende", begründet die Bild-Gruppe die Entscheidung für Becker in einer Pressemitteilung.

Tennis News auf ran
Überraschend gescheitert: Madison Key aus den USA
News

US Open: Keys und Shootingstar Mboko bereits ausgeschieden

  • 25.08.2025
  • 21:08 Uhr
Letztes Shakehands: Petra Kvitova (l.) und Diane Parry
News

US Open: Kvitova verliert ihr 930. und letztes Match

  • 25.08.2025
  • 18:29 Uhr
2025 US Open - Previews
News

US Open 2025 heute live: Spielplan, Übertragung im TV und Stream, Termine, Deutsche, Preisgeld, Favoriten - wann spielt Alexander Zverev?

  • 25.08.2025
  • 16:24 Uhr
Medvedev
News

Verrückter Zwischenfall bei Medwedew-Aus - Fans feiern Russen

  • 25.08.2025
  • 15:00 Uhr
Novak Djokovic kämpft sich weiter
News

Trotz körperlicher Probleme: Djokovic in Runde zwei

  • 25.08.2025
  • 03:59 Uhr
Janice Tjen überrascht in New York
News

Gesetzte Kudermetowa bezwungen: Nummer 149 der Welt überrascht

  • 25.08.2025
  • 03:01 Uhr
Gute Laune vor dem US-Open-Start: Alexander Zverev
News

US Open: Zverev zum Auftakt im Arthur Ashe Stadium

  • 25.08.2025
  • 02:26 Uhr
Will ihren Titel verteidigen: Aryna Sabalenka
News

US Open: Titelverteidigerin Sabalenka startet erfolgreich

  • 24.08.2025
  • 22:17 Uhr
Locker in Runde zwei: Taylor Fritz
News

US Open: Vorjahresfinalist Fritz in Runde zwei

  • 24.08.2025
  • 21:12 Uhr
Will seinen Titel verteidigen: Jannik Sinner
News

Sportwetten: Sinner und Swiatek bei US Open favorisiert

  • 23.08.2025
  • 11:56 Uhr