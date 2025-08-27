Matchball weit nach Mitternacht: Zverev souverän in Runde zwei

Nach einer knackigen Nachtschicht in Runde zwei: Alexander Zverev ist insgesamt souverän in die US Open gestartet. Der Weltranglistendritte gewann in New York sein tückisches Auftaktmatch gegen den Chilenen Alejandro Tabilo mit nur kleineren Problemen 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 und zeigte sich gerüstet für größere Aufgaben.

Zverev, der nach 2:08 Stunden um 0.48 Uhr Ortszeit seinen ersten Matchball verwandelte, trifft nun auf den Briten Jacob Fearnley. Diesen hatte er in der laufenden Saison in der dritten Runde der Australian Open und in der zweiten Runde von Miami ohne Satzverlust bezwungen.

Im riesigen Arthur Ashe Stadium, dessen 23.711 Sitzplätze angesichts des späten Spielbeginns (22.40 Uhr Ortszeit) nur mäßig gefüllt warten, startete Zverev, Finalist von 2020, stark und holte sich nach nur 31 Minuten den ersten Satz. Im zweiten Durchgang gelang Tabilo mehr, Zverev wurde zu passiv und musste bei 5:6 einen Satzball abwehren.

Doch der deutsche Topspieler, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde ausgeschieden war und dort über mentale Probleme berichtet hatte, blieb in den heiklen Momenten ruhig und überstand bei seinen zehnten US Open zum neunten Mal die erste Runde. Nur bei seinem New-York-Debüt 2015 war der damals 18-Jährige in der ersten Runde gescheitert - damals in fünf Sätzen an Philipp Kohlschreiber.