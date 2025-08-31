Für Alexander Zverev ist bei den US Open in der dritten Runde Endstation. Wieder einmal platzt der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel. Alexander Zverev winkte ein letztes Mal sparsam ins Publikum und schlich tieftraurig vom Platz: Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist für Deutschlands Tennisstar einmal mehr geräuschvoll geplatzt. Der Weltranglistendritte unterlag in der dritten Runde der US Open dem an Position 25 gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime nach einer passiven Vorstellung mit 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6 - und reist ratlos aus New York ab. Der "unglückliche zweite Satz" habe "das ganze Spiel verändert", sagte Zverev. Er selbst habe allerdings auch "kein Ballgefühl" gehabt im gesamten Turnier: "Ich habe zu passiv gespielt, weil ich nichts im Schläger hatte." Wie er das im nächsten Jahr besser machen will? "Ich muss mir etwas einfallen lassen." Nach starkem Start: Altmaier gibt gegen de Minaur auf

US Open: Siegemund in Runde drei chancenlos Seine Rückenschmerzen jedenfalls seien "nicht der Grund" für das frühe Aus, betonte der 28-Jährige, der sich immer wieder an die Körperrückseite fasste. Vielmehr habe er "verloren, weil ich wirklich schlecht gespielt habe". Nach 3:48 Stunden verwandelte Auger-Aliassime, der sich selbstbewusst und spielerisch in Hochform präsentierte, seinen zweiten Matchball. Das Achtelfinale bei den US Open hatte Zverev, der von den vorherigen acht Vergleichen mit dem Kanadier sechs gewonnen hatte, zuletzt 2018 verpasst.

Nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon, nach dem der Hamburger von mentalen Problemen gesprochen hatte, ist dies der nächste schwere Nackenschlag für den dreimaligen Grand-Slam-Finalisten. Aus Sicht des deutschen Tennis war es generell ein ganz bitterer Tag: Neben Zverev schieden auch Laura Siegemund und Daniel Altmaier aus. Qualifikant Jan-Lennard Struff ist der letzte DTB-Starter im Turnier.

Zverev mit gutem Start in die Partie Nach seinem Zweitrundensieg in drei Sätzen gegen den Briten Jacob Fearnley hatte Zverev noch getönt, "die Party" der seit zwei Jahren dominierenden Jannik Sinner und Carlos Alcaraz "aufmischen" zu wollen. Die Wahrheit aber ist: Weiter weg von der absoluten Spitze war der Olympiasieger von Tokio lange nicht. Dabei begann das Match in der Night Session aus Zverevs Sicht optimal. Die deutsche Nummer eins startete mit einem Break und brachte den ersten Satz nach 50 Minuten nach Hause - weil er konsequent auf die schwächere Rückhandseite seines Gegners spielte. Doch mit Beginn des zweiten Durchgangs kam Auger-Aliassime auf, der Weltranglisten-27. servierte deutlich stärker als sein Gegner, der allerdings dreimal nach 0:30 sein Aufschlagspiel noch gewinnen konnte. So kam es unvermeidlich zum Tiebreak, in dem Auger-Aliassime seinen zweiten Satzball mit Glück nutzte: Die Kugel wurde von der Netzkante unerreichbar für Zverev abgefälscht und fiel ins Feld.

