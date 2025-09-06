US Open: Jannik Sinner macht Traumfinale gegen Carlos Alcaraz klar

Wieder Giganten-Endspiel in einem Grand-Slam-Turnier: Bei den US Open zieht nach Carlos Alcaraz auch Dauerrivale Jannik Sinner in das Finale ein.

Jannik Sinner hat das nächste Giganten-Endspiel gegen Carlos Alcaraz perfekt gemacht. Der Titelverteidiger besiegte im Halbfinale der US Open Alexander Zverevs Bezwinger Félix Auger-Aliassime unerwartet mühsam mit 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 und trifft nach den French Open und Wimbledon zum dritten Mal in diesem Jahr in einem Major-Finale auf den Spanier Alcaraz - eine solche Häufung gab es noch nie in der Open Era.

"Es ist eine großartige Saison für mich. Wieder in einem großen Finale zu stehen - besser geht's nicht", sagte Sinner, der als erst vierter Spieler nach Rod Laver, Roger Federer und Novak Djokovic dieses Kunststück viermal in einem Jahr vollbrachte: "Sonntag wird ein besonderer Tag, ein weiteres tolles Finale."

Das Match am Sonntag (ab 20 Uhr im Liveticker), für das sich US-Präsident Donald Trump angesagt hat, wird zugleich zum Duell um Platz eins der Weltrangliste. Trotz dreimonatiger Dopingsperre im Frühjahr hat Sinner die Spitzenposition seit April 2024 ununterbrochen inne; auch, weil er nun schon beim fünften Grand-Slam-Turnier nacheinander im Endspiel steht.

Vor einem Jahr siegte er in New York, es folgten die Titelverteidigung in Melbourne gegen Zverev, die dramatische Niederlage bei den French Open gegen Alcaraz und der Wimbledon-Finaltriumph über den Spanier - der im direkten Vergleich allerdings mit 9:5 führt. Sinner könnte nach Roger Federer 2006 und 2007 der zweite Mann werden, der die Australian Open und die US Open in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnt.