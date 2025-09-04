Tennis
US Open: Drake setzt auf Jannik Sinner - Kann er den Fluch besiegen?
- Aktualisiert: 04.09.2025
- 15:33 Uhr
Rapper Drake ist für seine Musik bekannt, in der Sportwelt macht er dagegen mit spektakulären Wetten Schlagzeilen und dem damit verbundenen berühmten "Drake Fluch". Neuester Sportstar, der zittern muss: Jannik Sinners bei den US Open.
von Julian Erbs
Der kanadische Rapper Drake arbeitet eng mit einer internationalen Online-Plattform für Sportwetten und Online-Casino zusammen und teilt deshalb regelmäßig in seinen sozialen Medien, auf welche Sportereignisse er Geld gesetzt hat.
Besonders gerne setzt er auf Kämpfe in der UFC, auf Spiele der NFL und der NBA. Über die Jahre wurde ihm sogenannte "Drake Curse" nachgesagt: Dieser beschreibt den weit verbreiteten Aberglauben, dass Sportler oder Mannschaften Pech haben und ihre Spiele verlieren, sobald Drake öffentlich auf sie wettet oder sich an ihrer Seite zeigt. Und dieser macht mittlerweile auch nicht vor Tennis halt.
In New York laufen derzeit die US Open. Im ersten Halbfinale stehen sich dabei Novak Djokovic (Weltranglistenplatz 7) und Carlos Alcaraz (Platz 2) gegenüber, im zweiten trifft die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, auf Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime (Platz 25).
Drake hatte im vergangenen Jahr angefangen, auch im Tennis seine Wetten zu platzieren. Einmal lag er bereits richtig: Beim Australian-Open-Finale setzte er erfolgreich auf Jannik Sinner gegen Alexander Zverev und gewann rund 95.000 Dollar.
Weniger Glück hatte er hingegen beim vergangenen US-Open-Finale, als er auf Taylor Fritz setzte, der jedoch gegen Sinner verlor – und ihm ein Minus von 210.000 Dollar einbrachte.
Das Wichtigste in Kürze
Drake sagt Sinner als Sieger der US Open voraus
Jetzt hat Drake verraten, auf wen er in diesem Jahr setzt: 300.000 Dollar auf einen Sieg von Jannik Sinner. Im Erfolgsfall würde ihm das 207.000 Dollar Gewinn einbringen.
Eine Website führt Buch über alle von Drake öffentlich gemachten Sportwetten. Demnach hat er insgesamt wahnsinnige 35,2 Millionen Dollar gesetzt und 36,17 Millionen Dollar gewonnen - immerhin eine knappe Million Dollar Gewinn.
Seinen größten Verlust erlitt er beim UFC-Kampf zwischen Israel Adesanya und Alex Pereira, als er auf Adesanya setzte und dabei rund 1,6 Millionen Dollar verlor.
Den bislang größten Gewinn feierte er mit einer Kombiwette aus einem NBA-Spiel und zwei NHL-Partien: Die Dallas Mavericks besiegten die Phoenix Suns, die New York Rangers setzten sich gegen die Pittsburgh Penguins durch und die Calgary Flames schlugen die Dallas Stars. Aus einem Einsatz von 309.000 Dollar wurden so 2,67 Millionen Dollar.
Für Sinner bleibt zu hoffen, dass er beim laufenden Grand Slam immun gegen den "Drake-Fluch" ist.