Rapper Drake ist für seine Musik bekannt, in der Sportwelt macht er dagegen mit spektakulären Wetten Schlagzeilen und dem damit verbundenen berühmten "Drake Fluch". Neuester Sportstar, der zittern muss: Jannik Sinners bei den US Open.

von Julian Erbs

Der kanadische Rapper Drake arbeitet eng mit einer internationalen Online-Plattform für Sportwetten und Online-Casino zusammen und teilt deshalb regelmäßig in seinen sozialen Medien, auf welche Sportereignisse er Geld gesetzt hat.

Besonders gerne setzt er auf Kämpfe in der UFC, auf Spiele der NFL und der NBA. Über die Jahre wurde ihm sogenannte "Drake Curse" nachgesagt: Dieser beschreibt den weit verbreiteten Aberglauben, dass Sportler oder Mannschaften Pech haben und ihre Spiele verlieren, sobald Drake öffentlich auf sie wettet oder sich an ihrer Seite zeigt. Und dieser macht mittlerweile auch nicht vor Tennis halt.

In New York laufen derzeit die US Open. Im ersten Halbfinale stehen sich dabei Novak Djokovic (Weltranglistenplatz 7) und Carlos Alcaraz (Platz 2) gegenüber, im zweiten trifft die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, auf Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime (Platz 25).

Drake hatte im vergangenen Jahr angefangen, auch im Tennis seine Wetten zu platzieren. Einmal lag er bereits richtig: Beim Australian-Open-Finale setzte er erfolgreich auf Jannik Sinner gegen Alexander Zverev und gewann rund 95.000 Dollar.

Weniger Glück hatte er hingegen beim vergangenen US-Open-Finale, als er auf Taylor Fritz setzte, der jedoch gegen Sinner verlor – und ihm ein Minus von 210.000 Dollar einbrachte.