In New York läuft das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird und wann die einzelnen Runden stattfinden.

In New York läuft das vierte und abschließende Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die US Open.

Seit dem 24. August treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt im Flushing-Meadows-Park in New York gegeneinander an.

Inzwischen ist das Turnier in seiner Endphase angekommen. Während bei den Frauen die Final-Paarung bereits feststeht, kämpfen bei den Herren noch vier Teilnehmer in den Halbfinals um das Endspiel.

Wann steigen die einzelnen Spiele? Wer überträgt live? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu den US Open 2025.