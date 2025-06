Wimbledon heute live: Finale der Frauen - Übertragung im TV, Spiele, Favoriten

Die Tennis-Elite trifft sich in England, Wimbledon steht auf dem Programm. Wo das prestigeträchtigste Turnier des Jahres live übertragen wird, wann die einzelnen Runden sind und welche Deutschen dabei sind.

Nur wenige Wochen nach dem Ende der French Open steht bereits der dritte Grand Slam des Jahres an.

Ab dem 1. Juli treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt in Wimbledon gegeneinander an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, der in Paris erst im Finale an Carlos Alcaraz scheiterte.

Bei dem Rasenturnier zählt "Sascha", anders als noch auf Sandplatz, aber nicht zu den größten Favoriten. Und tatsächlich war für den Hamburger auch in diesem Jahr erneut früh Schluss. Trotz einer 2:0-Satzführung verlor der 27-Jährige im Achtelfinale gegen Taylor Fritz, war dabei allerdings auch angeschlagen.

Im vergangenen Jahr setzte sich bei den Männern Alcaraz durch, der im Finale Novak Djokovic in fünf Sätzen bezwang. Auch in diesem Jahr ist der Serbe wieder dabei, seine Teilnahme war nach einer in Paris erlittenen Knieverletzung und anschließender OP fraglich.

Bei den Frauen ging Marketa Vondrousova als Titelverteidigerin ins Rennen, die sich 2023 im Endspiel gegen Ons Jabeur durchsetzte.

Aber wann geht’s los in London? Wann steht welche Runde an? Wer überträgt live? Gegen wen spielen die Deutschen? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu Wimbledon 2024.