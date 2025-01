Der österreichische Skispringer Stefan Kraft hat mit Enttäuschung und Kritik an der Jury auf seinen verpassten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee reagiert.

Das Wichtigste in Kürze

Skispringer Stefan Kraft: "Es ist nicht lustig"

"Es ist nicht lustig, 15 Minuten in den Schuhen und Skistiefeln oben zu warten. Das ist schlecht für die Beine, die explosiv sein müssen - und diese Explosivität geht dann verloren", sagte er verärgert. Im zweiten Durchgang sprang er auf 137,5 Meter.

"Die Jury macht immer dasselbe: Sie starten zu hoch und geraten dann in Schwierigkeiten", fuhr Kraft fort: Die Topspringer "springen immer aus Gate 10 oder 11, und dann starten die anderen aus Gate 13 oder 14." Auf die Frage, ob die Bedingungen fair gewesen seien, antwortete Kraft: "Nein."

Der Gesamtsieger von 2014/15 erhielt gar Mitleid von Sieger Tschofenig. "Er tut mir wirklich leid. Ich hätte es gehasst, dort oben zu stehen und so lange warten zu müssen. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung gewesen wäre", sagte der 22-Jährige und fügte an: "Er hätte den Goldadler verdient gehabt. Er war einer der Besten hier."