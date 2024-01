College Football: Georgia Bulldogs trauern um ihr Maskottchen

Dies gab das College-Team selber per "X" bekannt. "Er wird immer als ein verdammt guter Hund in Erinnerung bleiben", heißt es darin.

Eine traurige Nachricht aus dem College Football: Uga X, das tierische Maskottchen der University of Georgia, ist im Schlaf verstorben. Er wurde zehn Jahre alt.

Der Hund war bei den Spielen stets vor Ort und erlebte somit die erfolgreichste Ära der Football-Mannschaft mit. In den Spielzeiten 2021 und 2022 gewann Georgia zweimal in Folge die College-Meisterschaft. Danach verabschiedete er sich in den "Ruhestand".