College Football

Deutscher Touchdown am College: Marlin Klein glänzt für Michigan Wolverines

  • Veröffentlicht: 31.08.2025
  • 13:15 Uhr
  • ran.de

Der deutsche Tight End Marlin Klein feiert mit den Michigan Wolverines einen erfolgreichen Start in die neue Saison - und das auch persönlich.

Äußerst erfolgreicher Tag für Marlin Klein! Der 22-jährige Deutsche, der am College für die Michigan Wolverines aktiv ist, trug mit seiner starken Leistung zum Erfolg seines Teams bei. Die Wolverines gewannen ihr erstes Spiel der neuen Saison gegen die New Mexico Lobos mit 34:17.

Klein fing dabei sechs Pässe für 93 Yards und war damit der beste Receiver seines Teams. Das Highlight seiner Performance ereignete sich dabei knapp eine halbe Minute vor Ablauf des zweiten Viertels, als Klein einen 15-Yard-Touchdown-Pass seines Quarterbacks Bryce Underwood fing. Für beide war es der erste Touchdown in einem College-Spiel.

Klein von Mitspielern zum Kapitän gewählt

Klein, der einst bei den Cologne Crocodiles gespielt hatte, wurde jüngst von seinen Mitspielern zu einem der Team-Kapitäne gewählt. 2024 wurde ihm zudem die Auszeichnung zum "Most Improved Player" zuteil. Also jene Auszeichnung, welche Spieler ehrt, die sich am meisten verbessert haben.

Es war das erste Mal, dass ein Deutscher am College eine derartige Trophäe erhielt.

