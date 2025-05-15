Die ELF-Saison 2025 ist in der heißen Phase! Wer kann Rhein Fire vom Thron stoßen oder schafft die Mannschaft den "Threepeat"? Alle Informationen zur neuen Spielzeit im Überblick.

Nach dem Erfolg der vergangenen Spielzeiten verspricht auch die neue Saison der European League of Football wieder Spannung, Action und Football auf Topniveau – und das quer durch Europa.

Mit 17 Mannschaften aus ganz Europa ist die ELF so international wie nie zuvor. Neben etablierten Namen wie Rhein Fire und den Vienna Vikings mischt mit Nordic Storm auch eine neue Franchise mit.