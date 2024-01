Lionel Messi kassiert ordentlich ab für Super-Bowl-Werbespot

Anzeige

Lionel Messi wird in einem Werbespot während des Super Bowls in den USA zu sehen sein. Diese Spots sind bekanntermaßen die teuersten im Jahr. Doch auch Messi kassiert dafür so richtig ab.

von Paul Wehler

Allein dafür hat sich der Wechsel von Lionel Messi in die USA zu Inter Miami wohl schon gelohnt haben. Denn der Argentinier wird das Gesicht einer Werbekampagne der amerikanischen Biermarke "Michelob Ultra" sein, die auch Werbespots beim Super Bowl zeigen wird.

Laut "New York Times" wird Messi dafür ungefähr 14 Millionen US-Dollar kassieren. Nicht dass Messi darauf angewiesen wäre, aber das ist auch für den Weltmeister eine ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass der Spot eine Länge von 16 Sekunden hat.

Ricardo Marques, Vizepräsident für Marketing bei "Michelob Ultra", in einem Interview mit "The Associated Press": "Lionel Messi, den GOAT höchstpersönlich, und den Super Bowl als Bühne zu haben, um das Jahr mit einem Paukenschlag zu beginnen, das spornt uns ungemein an. Messi muss man nicht vorstellen. Die Macht, die er hat, den Einfluss, den er bei seiner Ankunft in Miami hatte, in der Welt des Fußballs und darüber hinaus – er ist eindeutig eine kulturelle Ikone."

Doch die hohe Summe passt zu den exorbitanten Summen, die Unternehmen beim Super Bowl für Werbungen bezahlen müssen. Denn alleine ein 30 Sekunden Spot kann bis zu zehn Millionen US-Dollar kosten. Da fallen die 14 Millionen für Messi fast nicht ins Gewicht.

Der 36-Jährige ist im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain zu Inter Miami gewechselt. Ein mit Sicherheit sportlicher Abschied, aber in den USA hat der Stürmer seitdem nochmal große Popularitäts-Sprünge machen können, was solche Deals deutlich machen.