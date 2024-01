Anzeige

Bereits im September verkünden XFL und USFL ihre anstehende Fusion. Nun ist der Name der neuen Liga bekannt. Und auch die Teams stehen fest.

Im vergangenen September hatten XFL und USFL bekanntgegeben, fusionieren zu wollen. "Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und falls die Transaktion vollzogen wird, wird die neue Liga einen erstklassigen Betrieb auf der Grundlage der letzten Spielzeiten beider Ligen aufbauen", hieß es seinerzeit in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Ligen.

Nun wurde bekannt, dass die Spring Football League, die 2024 starten soll, unter dem Namen "United Football League" an den Start gehen wird. Präsident der UFL wird der bisherige XFL-Präsident und CEO Russ Brandon. Daryl Johnston, bei der USFL President of Football Operations, wird diese Rolle auch in der neu geschaffenen Liga ausfüllen.

Das Eröffnungsspiel soll am 30. März 2024 stattfinden. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen der Meister beider Ligen – Arlington Renegades (XFL) und Birmingham Stallions (USFL). Auch die übrigen Teams stehen inzwischen fest.

So wird es insgesamt acht Franchises geben, die sich auf zwei Conferences verteilen, die wiederum nach den bisher eigenständigen Ligen benannt sind. Es gibt also künftig eine "USFL Conference" und eine "XFL Conference", die sich jeweils aus Teams zusammensetzen, die bislang Teil der entsprechenden Liga waren.

Zur "USFL Conference" gehören neben den Birmingham Stallions die Houston Roughnecks, die Memphis Showboats und die Michigan Panthers. Die "XFL Conference" besteht neben den Arlington Renegades aus den D.C. Defenders, den San Antonio Brahmas sowie den St. Louis Battlehawks.