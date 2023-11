49ers-Quarterback Brock Purdy: NFL sendet im Umgang mit Concussions fatales Signal - ein Kommentar

Purdy landete daraufhin am Dienstag im Concussion Protocol der Liga, erhielt durch einen unabhängigen Arzt aber bereits am Samstag wieder die Freigabe für die kommende Begegnung.

Brock Purdy bleibt trotz erneutem Kopftreffer auf dem Feld

Zwei Minuten vor Spielende gab es dann erneut eine Schrecksekunde um den jungen Quarterback.

Purdy warf einen Pass, der von Bengals Safety Dax Hill intercepted wurde. Die 49ers bekamen das Ei aber zurück, da Defensive Tackle D. J. Reader für Roughing the Passer bestraft wurde.

Das Fatale an der Szene: San Franciscos Hoffnungsträger knallte in Folge des Tackles mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Boden. Nach dem Aufprall griff sich der Youngster im Liegen reflexartig sofort mit beiden Händen seitlich an den Helm, die Szene wurde deutlich ersichtlich auch von den TV-Kameras in den Wiederholungen eingefangen.