49ers-Star George Kittle für Schmäh-T-Shirt gegen die Dallas Cowboys bestraft

49ers Head Coach Kyle Shanahan tat das Shirt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel als "WWE Zeug, Entertainment" ab, doch Cowboys-Superstar Micah Parsons nahm die Aktion von Kittle als Provokation auf und konterte in seinem Podcast "The Edge": "Er macht es einfach viel persönlicher, als es sein müsste."

"Ich werde wohl eine Strafe bekommen", ahnte Kittle. "Ich habe wahrscheinlich ein T-Shirt mit einem unangemessenen Wort getragen. Wenn ich dafür bestraft werde, ist es okay für mich", sagte er und fügte trotzig an: "Ich würde es wieder tun."

Auch Kittles' Teamkamerade Deebo Samuel mischte sich in den Zoff ein: "Es war schon vor dem Spiel persönlich. 42:10 - ich glaube nicht, dass sie uns wiedersehen wollen. Es könnte noch schlimmer kommen", sagte er in einem Interview mit NFL-Reporterin Kay Adams.

Dallas-Safety Jayron Kearse fühlte sich hingegen nicht provoziert: "Wir haben ihn in die Endzone gelassen. Er hat sich dafür entschieden, so zu jubeln. Der einzige Weg, das zu verhindern, ist, ihn von der Endzone fernzuhalten. Ich habe kein Problem mit dem, was er getan hat", kommentierte Kearse bei "The Athletic".

Der Streit um das Shirt hat dennoch eine der großen historischen Rivalitäten der NFL wieder aufflammen lassen.

Ein erneutes Aufeinandertreffen der 49ers und Cowboys in den Playoffs wäre nicht nur für die Spieler und Fans der Teams, sondern auch für alle Außenstehenden ein absolutes Highlight. Und evtl. würden dann wieder Strafen ausgesprochen.