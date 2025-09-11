Aaron Rodgers berichtet von Rückenproblemen

Sein Debüt bei den Pittsburgh Steelers hätte kaum besser laufen können. Aaron Rodgers warf beim 34:32-Sieg gegen die New York Jets am vergangenen Sonntag vier Touchdownpässe.

Die einzige Kehrseite war, dass er vier Mal gesackt wurde. Der 41-Jährige gab sich eine Mitschuld daran.

"Ich glaube nicht, dass ich mich so gut bewegt habe", sagte Rodgers in einer Pressekonferenz.

"Ich glaube, ich bin in mindestens ein oder zwei Sacks gelaufen, also müsste ich meine Beine besser einsetzen. Ich bin zwar alt, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich ziemlich gut bewegen kann. Und ich habe mich nicht so bewegt, wie ich mich normalerweise gerne bewege."

Grund dafür sei, dass sein "Rücken ein wenig steif war". Mehr Aussagen machte er dazu nicht. Allerdings taucht Rodgers nicht im Injury Report der Steelers auf. Ein Verletzungsausfall ist also nicht zu befürchten.