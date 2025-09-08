Nach dem Fan-Eklat im Duell zwischen den Ravens und den Bills entschuldigt sich Quarterback Lamar Jackson. Er findet aber auch mahnende Worte. Baltimore-Ravens-Quarterback Lamar Jackson hat sich bei dem Fan entschuldigt, den er bei der Pleite gegen die Buffalo Bills im Sunday Night Game des ersten NFL-Spieltags weggestoßen hatte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ich entschuldige mich bei dieser Person - wer auch immer das war - ich weiß nicht, wer es war", sagte der Spielmacher vor US-Journalisten. "Ihm gilt meine Entschuldigung. Aber: Bleib das nächste Mal einfach cool. Man kann Trash Talk betreiben, aber lass deine Hände bei dir. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Anzeige

Drastische Strafe für den Fan Die entsprechende Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen