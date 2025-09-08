Anzeige
American Football

NFL - Baltimore Ravens: Lamar Jackson entschuldigt sich nach Stadion-Eklat bei gesperrtem Fan

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 07:42 Uhr
  • ran.de
Nach dem Fan-Eklat im Duell zwischen den Ravens und den Bills entschuldigt sich Quarterback Lamar Jackson. Er findet aber auch mahnende Worte.

Baltimore-Ravens-Quarterback Lamar Jackson hat sich bei dem Fan entschuldigt, den er bei der Pleite gegen die Buffalo Bills im Sunday Night Game des ersten NFL-Spieltags weggestoßen hatte.

Alle Highlights der NFL live auf Joyn

Die wichtigsten Szenen aller Spiele hier zum Nachschauen.

"Ich entschuldige mich bei dieser Person - wer auch immer das war - ich weiß nicht, wer es war", sagte der Spielmacher vor US-Journalisten.

"Ihm gilt meine Entschuldigung. Aber: Bleib das nächste Mal einfach cool. Man kann Trash Talk betreiben, aber lass deine Hände bei dir. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Drastische Strafe für den Fan

Die entsprechende Szene ereignete sich nach einem Touchdown im dritten Viertel durch Ravens-Receiver DeAndre Hopkins. Dieser stand - wie Jackson und andere Ravens-Stars - nahe der ersten Reihe der Tribüne, wo der Anhänger in einem roten Bills-Trikot saß.

Der Anhänger stieß zunächst Hopkins und im Anschluss auch noch Jackson gegen den Helm.

Während Hopkins nicht reagierte, stieß Jackson den Bills-Fan mit beiden Händen weg. Im Normalfall dürfen NFL-Zuschauer nicht angefasst werden, Konsequenzen hat die Aktion für den Sportler aber wohl keine. Die Szene wurde schließlich vom Fan initiiert und die Reaktion des Quarterbacks war nicht allzu heftig.

Für den Anhänger hat sein Verhalten übrigens drastische Konsequenzen. Laut "ESPN" bestätigte ein Offizieller der Buffalo Bills, dass der entsprechende Anhänger in allen Stadien lebenslang gesperrt wird. Also nicht nur im Highmark Stadium, der Heimspielstätte der Bills.

Jackson und Co. dürften sich aber letztlich mehr über das Resultat ärgern. Mit einem 22:6 im finalen Viertel konnten die Bills ein verloren geglaubtes Match mit 41:40 gewinnen.

