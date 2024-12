Bill Belichick spricht über seine Pläne im College-Football

Bill Belichick hat bestätigt, dass er im College-Football als Trainer aktiv werden könnte. Dabei hat er schon konkrete Pläne. Die Teams aus der NFL scheinen hingegen kein Interesse an ihm zu haben.

von Oliver Jensen,

Seitdem die Zusammenarbeit zwischen Bill Belichick und den New England Patriots nach der Saison 2023 endete, gibt es immer wieder Gerüchte um eine neue Funktion als Coach.

Nun bestätigte der 72-Jährige, der als Head Coach sechs Mal den Super Bowl gewann, dass ein Wechsel zum College-Football zu den North Carolina Tar Heels eine denkbare Option ist.

In der "Pat McAfee Show" berichtete er, dass er "ein paar gute Gespräche" mit Lee Roberts, dem Vorsitzenden der University of North Carolina at Chapel Hill, geführt habe. "Wir werden sehen, wie es weiterläuft", so Belichick.