Immerhin in einem Punkt folgt der inzwischen 22-Jährige auf Lucks Pfaden: Als erster Quarterback seit dessen Abgang wird er am ersten Spieltag gegen die Houston Texans in zwei aufeinanderfolgenden Saisonauftaktspielen als Starter auf dem Feld stehen.

Ein Blick zurück: Richardsons Rookie-Saison 2023 begann mit sieben Touchdowns in vier Spielen bei nur einer Interception furios, ehe ihn eine Schulterverletzung in Woche 5 auf den OP-Tisch und für die restliche Spielzeit zum Zuschauen zwang.

Bedenken, die der Quarterback mit einem Verweis auf seine Nebenleute in der Offensive wegwischt. "Ich habe das Gefühl, dass es keine Chance gibt, diese Offensive zu stoppen. Ich selbst habe zwei Möglichkeiten: den Ball zu werfen und den Ball zu laufen. Und dann haben wir noch JT (Jonathan Taylor) im Rücken. Und dann haben wir all diese Waffen, die den Ball fangen."

Doch wie sehr ist auf Richardsons Wurfarm Verlass? In der vergangenen Saison unterlief ihm zwar nur eine Interception, doch schon auf dem College in Florida attestierten ihm Beobachter eine viel zu große Streuung gerade bei kurzen und mittellangen Pässen. Auch das Lesen der Deckung galt eher als Schwäche Richardsons.

Richardson selbst weiß, dass zu seiner Rolle mehr als flinke Beine gehören: "Er (Steichen) wird nicht 15 QB-Läufe im Spiel callen, und ich weiß, dass er nicht will, dass ich versuche, jeden Spieler zu überlaufen. Es ist also ein gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Vertrauen - wir verlassen uns einfach aufeinander."

Danach wurde es besorgniserregend: Im zweiten Ballbesitz warf Richardson eine Interception, die zum Bengals-Touchdown führte. Die beiden anschließenden Drives endeten jeweils in Three-and-Outs und im fünften und letzten Drive unterlief im ein Fumble für so viel Raumverlust, dass die Colts punten mussten.

Doch so sehr Steichen und Richardson zuletzt mit ihren Aussagen Euphorie verbreiteten, so ernüchternd verlief nun die Generalprobe für Richardson auf dem Feld.

Tennessee Titans Die Schulterverletzung, die sich Will Levis beim 31:12-Erfolg der Titans bei den Miami Dolphins in Woche 4 zugezogen hatte, ist gravierender als bislang angenommen. Für das Spiel bei den Buffalo Bills (10:34) in Week 7 wurde er durch seinen Backup Mason Rudolph ersetzt. Die Titans schauen nun von Woche zu Woche, ob Levis wieder fit wird. • Starter: Mason Rudolph (im Bild) • Verletzt: Will Levis

Cleveland Browns Saisonaus für den umstrittenen Star-Quarterback Deshaun Watson, er hat sich in Week 7 einen Achillessehnenriss zugezogen und wird in dieser Spielzeit nicht mehr für die Browns auflaufen. Head Coach Kevin Stefanski ernannte zumindest vorübergehend Jameis Winston zum Starter. • Starter: Jameis Winston • Backups: Dorian Thompson-Robinson • Verletzt: Deshaun Watson (Saisonaus; im Bild)

Carolina Panthers Die Carolina Panthers haben mal wieder einen neuen Starter. Wie Head Coach Dave Canales bekannt gab, wurde Andy Dalton in einen Autounfall verwickelt. Dabei verletzte er sich am Daumen, fiel gegen die Denver Broncos aus. Bryce Young hat übernommen. • Starter: Bryce Young (im Bild) • Backup: Jake Plummer • Verletzt: Andy Dalton

Indianapolis Colts Für das Spiel gegen die Minnesota Vikings übernimmt Routinier Joe Flacco vom bisherigen Starter Anthony Richardson, so NFL-Insider Ian Rapoport. Colts-Trainer Shane Steichen erklärte zuletzt, das Team würde "alles analysieren". Für Richardson, der in puncto Passquote mit 44,4 Prozent ligaweit das Schlusslicht ist, bedeutet diese Analyse nun die Bank. • Starter: Joe Flacco • Backups: Anthony Richardson, Sam Ehlinger

Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams Die NFL-Saison 2024 läuft, die Hierarchien in der Quarterback-Frage sind bei den Teams geklärt. Dennoch kann es vereinzelt immer zu Verletzungen oder leistungsbezogenen Wechseln kommen. ran zeigt die Quarterback-Situationen aller 32 Teams in der Übersicht. (Stand: 29. Oktober 2024)

Fans lästern im Netz - Richardson mit Galgenhumor

Das Echo im Netz: Ernüchterung. Zahlreiche Colts-Fans machten ihrem Frust in den sozialen Medien Luft. "Anthony Richardson sieht wirklich schlecht aus", schrieb ein User auf "X". Ein anderer attestierte ihm, "immer noch etwas unfertig" zu sein, ein weiterer User sprach von einer "peinlichen Offenbarung von Anthony Richardson".

Und der Youngster selbst? Flüchtet sich in Galgenhumor: "War gut. Ich hab zwei Touchdowns", verbuchte Richardson den Pick-Six für sich, ehe er die Zweifler zur Beruhigung aufrief: "Es läuft nicht immer so, wie wir wollen. Es wird Incompletions geben, ich werde ein paar Pässe nicht anbringen, der Receiver wird ein paar fallen lassen, wir werden den Ball manchmal verlieren, aber das ist in Ordnung. So etwas wird passieren."

Der Pick-Six sei nach einem Missverständnis zwischen Tight End Kylen Granson und Richardson entstanden. "Granson hat etwas gesehen und ich habe etwas anderes gesehen", sagte Richardson: "Wir müssen da einfach auf einer Wellenlänge sein."

Sein Fumble sei einem Anfängerfehler geschuldet gewesen. "Im QB-Raum wird fast jeden Tag gepredigt, den Ball mit beiden Händen in der Pocket zu halten", sagte Richardson, der den Football in der Szene allerdings nur einer Hand hielt: "Ich weiß, dass sie mir das in den nächsten Tagen in den Meetings auch sagen werden."