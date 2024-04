Baltimore Ravens: John Harbaugh befürwortet NFL-Verbot von Hip Drop Tackle

Anzeige

Das Verbot des sogenannten Hip Drop Tackles schlug hohe Wellen. John Harbaugh befürwortet das Verbot deutlich - und sieht das Wohl seiner Spieler gefährdet.

Beim alljährlichen Treffen der NFL-Teambesitzer werden traditionell neue Regeln besprochen, die vorgeschlagen werden.

In diesem Jahr war das sogenannte Hip Drop Tackle an der Tagesordnung der Owner. Sich an die Hüfte des Ballträgers zu heften und ihn so zu Fall bringen, soll künftig mit einer 15-Yard-Strafe geahndet werden. Das Ergebnis war nicht nur deutlich, sondern einstimmig. 32 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme.

Bei den Fans wird diese Änderung kritisch gesehen. "Wie soll man denn dann noch tacklen, ohne eine Strafe zu riskieren?", ist der allgemeine Tenor.

John Harbaugh, langjähriger Head Coach der Baltimore Ravens, sprach sich jedoch klar für das Verbot aus. "Es musste einfach aus dem Spiel genommen werden", argumentiert er. Bei einem solchen Hip Drop Tackle verletzte sich unter anderem sein Star-Tight-End Mark Andrews in der vergangenen Saison schwer.