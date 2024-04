NFL - "Habe mich geschämt": Bill Belichick bringt Matt Rhule in Verlegenheit

Der sechsmalige Super-Bowl-Gewinner nahm zuletzt als Gast an der "Coaches Clinic" beim Spring Training der University of Washington teil.

Bill Belichick hat am Wochenende an der "Coaches Clinic" teilgenommen und sich mit Trainern ausgetauscht. Matt Rhule war hin und weg.

Dabei unterhielt er sich auch mit Rhule, dem ehemaligen Cheftrainer der Carolina Panthers und jetzigen Head Coach der Nebraska Cornhuskers, sowie dessen Trainerteam. Und das hinterließ Eindruck.

"Er ist so klug [und] hat so viel gesehen, dass er das Komplexe so einfach machen kann, dass es dich demütig macht und in Verlegenheit bringt", sagte Rhule. "Ich habe mich geschämt, ihm zuzuhören und zu sehen, wie klug er ist und wie einfach es war. Er hat viereinhalb Stunden nur mit den Trainern gesprochen."

Rhule fügte hinzu: "Er saß einfach da und redete und erinnerte sich an die Zeit vor 15 Jahren. Der einzige Grund, warum wir nicht mehr Informationen erhalten haben ist, dass er langsamer werden musste, um sicherzustellen, dass man versteht, was er sagt."