Berlin Game 2025: Björn Werner über NFL-Premiere – "Gehört einfach in die Hauptstadt"

Björn Werner freut sich auf das erste Spiel der NFL im Olympiastadion in Berlin. Der frühere Colts-Profi ist überzeugt, dass Deutschland zum nächsten großen Football-Hotspot wird.

Der frühere Football-Profi Björn Werner blickt voller Vorfreude auf das Gastspiel der NFL in Berlin. "Als Berliner muss ich sagen: Ein Germany Game dieser Größe gehört einfach in die Hauptstadt", sagte der 35-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Duell der Indianapolis Colts und Atlanta Falcons am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) im Olympiastadion.

Nach dem NFL-Spielen in München und Frankfurt in den Vorjahren gastiert die Hochglanz-Liga erstmals für ein Saisonspiel in Berlin - und verstetigt damit ihre Bemühungen in der Bundesrepublik.

Deutschland sei, so Werner, "momentan der größte Wachstumsmarkt außerhalb der USA." Dies liege "auch an der wirtschaftlichen Stärke bzw. Kaufkraft der Fans." Diese Begeisterung für Football hierzulande gehe "auch an den Amerikanern nicht vorbei."