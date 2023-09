Anzeige Baker Mayfield übernahm bei den Buccaneers für Tom Brady. Beim Auftaktsieg gegen die Vikings hat er eine besondere Rolle inne. von Daniel Kugler Quarterback Baker Mayfield führte die Tampa Bay Buccaneers bei seiner Premiere als Nachfolger von Legende Tom Brady zu einem 20:17-Erfolg über die Minnesota Vikings. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich der 28-Jährige dabei deutlich verbessert. Dies lag auch daran, dass der Playmaker dazu in der Lage war, die Pass Coverage der Vikings Defense anhand ihrer Handzeichen zu entschlüsseln. "Ich erinnere mich nur daran, dass Baker buchstäblich in der Halbzeitpause in die Umkleidekabine kam und sagte: 'Ich hab's. Wir haben all ihre Signale", wird Running Back Rachaad White im Interview mit "Bucs Total Access" auf der Website des Teams zitiert. "Wir haben drinnen als Offense gesprochen und er sagte: 'Ich kenne alle Signale. Wenn sie dies tun, gehen sie in Cover 2. Wenn sie das tun, gehen sie in Cover 3. Jedes Mal, wenn ich dieses Signal gebe und sie dieses Zeichen machen, wechseln sie auf das andere zurück'", führte White weiter aus: "Ich sagte zu ihm: 'Wow, das ist erstaunlich.' Wir haben ihm nur zugehört und es einfach irgendwie verstanden."

Nachdem Mayfield mit drei von elf erfolgreichen Pässen für zwölf Yards schwach in die Partie gestartet war, fand der erste Pick im Draft 2018 im weiteren Verlauf immer besser ins Spiel und brachte in der Folge 18 von 23 Pässen für 161 Yards und zwei Touchdowns bei keinem Turnover an den Mann.

Mayfield steigert sich gegen Vikings nach schwachem Start "Wenn es darauf ankommt, versucht man immer, Tendenzen der Defense zu erkennen", erklärte Mayfield. "Bei den Anpassungen im Spiel versucht man, diese Anzeichen zu finden und manchmal ist es ein bisschen anders als bei anderen. Deshalb war es, wie ich nach dem Spiel sagte, in der ersten Hälfte ein Schachspiel mit einigen abgewürgten Drives." Die Vikings stellten Tampa Bay vor eine schwere Aufgabe. "Sie haben einen sehr, sehr guten Job gemacht und ich kann Brian Flores (Defensive Coordinator der Vikings, Anm. d. Red.) gar nicht genug dafür loben, wie sie sich gegen uns aufgestellt haben. Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns darauf einzustellen, aber man versucht, jeden möglichen Vorteil zu ausnutzen", führte der Playmaker weiter aus. Wie viel ihm das Deuten der Signale dabei geholfen hat? "Ziemlich viel", betonte Mayfield. Das Entschlüsseln des "Codes" der Defense hält er aber nicht für verwerflich. "Ich weiß, wir sind in Tampa, aber ich bin ein Fan der Texas Rangers und nicht der Houston Astros. Also werden wir nicht darauf eingehen", sagte er mit Verweis auf den Skandal des MLB-Teams, dass sich beim Gewinn der World Series 2017 einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft hatten, indem Kameras eingesetzt wurden, um Signale der Gegnern zu stehlen.

Mayfield fühlt sich in Bucs-Offense sehr wohl Die Erleichterung, aber auch Bestätigung für sich selbst, den Turnaround gegen Minnesota noch geschafft zu haben, war Mayfield nach seinem erfolgreichen Debüt deutlich anzumerken. "Gute Statistiken, nicht wahr?", erklärte er unter der Woche schmunzelnd gegenüber Medienvertretern. Nach Jahren, die von schwankenden Leistungen und mehreren Franchise-Wechseln geprägt waren, scheint Mayfield bei den Bucs nach wenigen Monaten bereits so richtig angekommen zu sein und fühlt sich in Tampas Offense merklich wohl. "Ich denke, es liegt an der Erfahrung und auch daran, dass ich dem System vertraue, das Dave (Canales, Offensive Coordinator, Anm. d. Red.) eingeführt hat", erklärte der Quarterback.

"Drei von elf? Das nenne ich mal einen Start von ganz unten. Wir müssen einfach weiter machen und dem System vertrauen, es nicht erzwingen und das Spiel auf uns zukommen lassen", betonte Mayfield das Vertrauen in seine und die Fähigkeiten seiner Mitspieler: "Wir wussten, wie gut unsere Defense spielt." Die Marschroute war somit, "keine Fehler zu machen und das Spiel auf uns zukommen zu lassen, dann würden gute Dinge passieren."

