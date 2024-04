Anzeige

Vier Saisons lang bildeten Josh Allen und Stefon Diggs ein dominantes Duo bei den Buffalo Bills. Nach dem Trade des Receivers findet sein früherer Passgeber emotionale Worte.

von Chris Lugert

Nach dem Abschied von Wide Receiver Stefon Diggs hat ihn sein ehemaliger Quarterback Josh Allen mit emotionalen Worten bedacht und den Einfluss des Passempfängers hervorgehoben.

Er könne Diggs nicht genug dafür danken, "wie hart er gearbeitet hat und was er mir über all die Jahre beigebracht hat", sagte Allen am Donnerstag. Diggs habe ihm "sehr viel bedeutet", betonte der Quarterback.

Diggs war 2020 via Trade von den Minnesota Vikings nach Buffalo gewechselt. Gleich in seiner ersten Saison bei den Bills stellte er mit 1.535 Yards in der Regular Season einen Karrierebestwert auf, der noch heute Bestand hat.

Auch in den folgenden Jahren war Diggs die präferierte Anspielstation von Allen und ein unverzichtbarer Bestandteil der Offensive, die Buffalo zu einem der besten Teams der NFL machte. Anfang April schickten die Bills den inzwischen 30-Jährigen aber per Trade zu den Houston Texans.