Buffalo Bills: Josh Allen hat das Ter-Stegen-Problem 

Josh Allen ist so lange ein überragender Quarterback, bis er auf Patrick Mahomes trifft und dieser ihm die Show stiehlt. ran-Autor Oliver Jensen fühlt sich hierbei an die Situation von Marc-Andre ter Stegen im Bezug auf Manuel Neuer erinnert.

Josh Allen tat wirklich alles, um seine Buffalo Bills gegen die oftmals so übermächtigen Kansas City Chiefs zum Sieg zu führen. Zwei Mal lief der Quarterback selber in die Endzone, brachte zudem 67 Prozent seiner Pässe an den Mann und warf einen Touchdown-Pass. Am Ende war alles (wieder einmal) umsonst.

Dementsprechend frustriert äußerte er sich in der Pressekonferenz und sagte: "Es nervt, verlieren nervt. Gegen sie zu verlieren, überhaupt gegen irgendjemanden zu Hause zu verlieren, nervt." Vor allem dürfte es ihn nerven, in den wichtigen Spielen ausgerechnet gegen Patrick Mahomes immer wieder den Kürzeren zu ziehen.