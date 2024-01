Im Duell am Sonntagabend (Ortszeit) enttäuschte die über weite Strecken der Saison so starke Offensive von Miami, Quarterback Tua Tagovailoa zeigte mit 17/27 angebrachten Pässen für 173 Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions keine gute Leistung.

Doch die Bills feierten anschließend fünf Siege in Serie und gehen mit jeder Menge Selbstvertrauen in die Playoffs. Ganz anders die Dolphins, die drei der finalen fünf Saisonspiele verloren.

Im letzten Spiel von Woche 18 gewannen die Bills bei den Dolphins mit 21:14 (14:7) und sicherten sich damit auf den letzten Metern den vierten Division-Titel in der AFC East in Serie.

Die Buffalo Bills haben den finalen Showdown der regulären NFL-Saison für sich entschieden und den Miami Dolphins das Heimrecht in den Playoffs weggeschnappt.

Die Buffalo Bills haben das finale Spiel der Regular Season in der NFL für sich entschieden und den Miami Dolphins auf den letzten Metern den Division-Sieg weggeschnappt.

Wide Receiver Tyreek Hill sammelte 82 Yards sowie seinen zwölften Touchdown der Saison ein. Mit 1.717 Receiving Yards verpasste er die lange Zeit möglich erscheinende, magische Marke von 2.000 Yards am Ende deutlich.

Bills-Receiver Hartey sorgt für Highlight

Auch Bills-Quarterback Josh Allen erlebte in dem Spiel Höhen und Tiefen, wobei die Höhen bei ihm deutlich ausgeprägter waren. Er brachte 30 seiner 38 Passversuche an den Mann, erzielte damit 359 Yards und warf zwei Touchdowns, aber auch ebenfalls zwei Picks.

Für ein Highlight sorgte Bills-Receiver Deonte Hartey, der einen Punt Return der Dolphins für 96 Yards in die Endzone zurücktrug. Es war der längste Punt Return in der Geschicht der Bills.

Mit dem Sieg sicherten sich die Bills ach den Nummer-2-Seed in der AFC und empfangen in der ersten Playoff-Runde am kommenden Sonntag um 19:00 Uhr deutscher Zeit die Pittsburgh Steelers.

Die Dolphins rutschten hingegen auf den sechsten Platz der AFC ab und müssen am Sonntagmorgen deutscher Zeit (2:00 Uhr) bei den Kansas City Chiefs antreten.