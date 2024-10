Buffalo Bills: Von Miller von der NFL für vier Spiele gesperrt

Rückschlag für die Buffalo Bills : Defensive End Von Miller wurde für vier Spiele gesperrt. Das gab die NFL bekannt. In der offiziellen Mitteilung heißt es, Miller habe gegen "die Regeln der Liga verstoßen". Auf Nachfrage von "ESPN" wollte die Liga nicht konkreter werden.

Ob die Bills oder Miller gegen die Sperre vorgehen, ist noch offen. Sportlich tut den Bills der Ausfall durchaus weh: In den ersten vier Saisonspielen gelangen Miller drei Sacks, er war also in Top-Form.