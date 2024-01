Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers heute: Bills suchen weiter Fans, die Schnee schaufeln

Anzeige

Das Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers wurde um einen Tag verschoben. Grund sind die Wetterkapriolen in der Region. Noch immer suchen die Bills Helfer, die Schnee schaufeln.

Von Chris Lugert

Die Wetterkapriolen rund um Buffalo zwingen die NFL in die Knie: Wie die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York, Kathy Hochul, bekannt gab, wird das für Sonntag geplante Playoff-Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers um einen Tag verschoben.

Statt um 13:00 Uhr Ortszeit am Sonntag findet die Partie nun erst um 16:30 Uhr Ortszeit am Montag statt. Nach deutscher Zeit erfolgt der Kickoff damit am Montagabend um 22:30 Uhr.

Damit reagieren die Behörden auf das Schneechaos in der Region rund um das Highmark Stadium mit schweren Winterstürmen und starkem Schneefall. Reisen sei angesichts der Witterungsbedingungen quasi unmöglich, hatten Meteorologen gewarnt.

Laut "The Athletic" soll eine Verlegung auf Dienstag weiterhin ein durchaus denkbares Szenario sein. Was nicht unwahrscheinlich erscheint, wenn man die aktuellen Bilder aus Buffalo sieht.