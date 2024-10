Caleb Williams brilliert in London. Sein Auftritt gegen die Jacksonville Jaguars zeugt nicht nur von Klasse, sondern von Reife. Reife, die sogar Aaron Rodgers an selber Stelle vermissen ließ. Die Chicago Bears haben ihren Mann für die Zukunft gefunden. Ein Kommentar.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

Dies ist eine kurze Geschichte von zwei Quarterbacks.

Beide spielten in diesem Jahr in London. Beide warfen in der ersten Halbzeit eine Interception. Einer warf danach keine mehr, einer gleich im Spielzug darauf die nächste. Einer zeigte seine Reife, einer geriet in Panik. Einer ist 22 Jahre alt und Rookie, einer seit 20 Jahren in der NFL.

Jetzt kommt der Plot-Twist: der Routinier, Aaron Rodgers, war der, der strauchelte. Der Rookie, Caleb Williams, der Abgezockte.

Die Geschichte von zwei Quarterbacks geht an dieser Stelle zu Ende. Die Geschichte des einen, die von Caleb Williams, beginnt erst so richtig.

Der Nummer-eins-Pick der Chicago Bears bewies mit seiner Leistung im London Game gegen die Jacksonville Jaguars (35:16), dass er endgültig in der NFL angekommen ist.

Und, noch wichtiger, dass die Bears ihren Franchise-Quarterback endlich gefunden haben.