Ein folgerichtiger Schritt, der sich nach Burrows Leistungen in den vergangenen beiden Spielzeiten und auch durch die Mega-Verträge der anderen Top-Quarterbacks in der Offseason angedeutet hatte.

Die Cincinnati Bengals machen Joe Burrow zum Topverdiener der Liga. Jetzt liegt es am Quarterback, die hohen Erwartungen zu erfüllen, denn der Mega-Deal wird in Kürze seine ersten Opfer fordern - ein Kommentar.

Diesen Luxus haben die Bengals in Zukunft nicht mehr. Teure Free Agents wie in den vergangenen Jahren wird es immer seltener geben. Aber auch bei der Verlängerung mit bestehenden Stars sind die Optionen nun arg limitiert.

Dies eröffnete Cincinnati umfassende finanzielle Möglichkeiten, insbesondere in der Defense wurden große Verträge vergeben. Im Jahr 2022 etwa betrug Cincinnatis Cap-Belastung allein für Defensivspieler satte 101,2 Millionen Dollar - laut "ESPN" der dritthöchste Wert in der NFL.

Bengals-Offense wird nach Burrow-Deal auseinanderbrechen

In der Passing Offense spielt einzig Star-Receiver Ja'Marr Chase, der im Draft 2021 in der ersten Runde verpflichtet wurde, noch für mehrere Jahre unter seinem Rookie-Deal. Die elitären Zahlen in seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten machen aber deutlich, dass in ein paar Jahren sehr wahrscheinlich der nächste Monster-Deal in "Cincy" fällig wird.

Dies im Hinterkopf, gestaltet sich die Vertragssituation bei Chases kongenialem Receiving-Partner Tee Higgins äußerst kompliziert. Der 24-Jährige kam wie Burrow im Draft 2020, als Zweitrundenpick, wird er nach der Saison aber zum Free Agent.

Knüpft Higgins 2023 an seine starken Leistungen mit über 1.000 Receiving Yards und mindestens sechs Touchdowns in den vergangenen beiden Spielzeiten an, werden sich zahlreiche Teams für ihn interessieren und lukrative Verträge bieten. Dass die Bengals dann noch mitziehen und das große Geld für einen WR2 ausgeben können, darf arg bezweifelt werden.