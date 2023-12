Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Eagles-Guard Landon Dickerson wurde am Daumen operiert und verpasst somit voraussichtlich das kommende Spiel gegen die New York Giants. Das berichtet "ESPN". Dickerson spielte bei der Niederlage gegen die Seattle Seahawks am Montag 68 von 69 möglichen Einsätzen in der Offensive. © Icon Sportswire