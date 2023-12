Anzeige

Das Märchen von Joe Flacco bei den Cleveland Browns geht weiter. Durch den nächsten Gala-Auftritt des Oldies machen die Browns den vorzeitigen Playoff-Einzug perfekt.

Von Chris Lugert

Dank des nächsten Gala-Auftritts von Joe Flacco haben die Cleveland Browns den vorzeitigen Einzug in die NFL-Playoffs perfekt gemacht. Im Thursday Night Game von Woche 17 bezwangen die Browns im eigenen Stadion die New York Jets mit 37:20 und haben dank einer 11-5-Bilanz mindestens ein Wildcard-Ticket in der AFC für die Postseason sicher.

Flacco brachte 19 seiner 29 Pässe für 309 Yards und drei Touchdowns an den Mann. Eine Interception Ende der ersten Halbzeit, die von Jets-Defender Jermaine Johnson direkt zum Touchdown zurückgetragen wurde, war am Ende nur ein etwas größerer Schönheitsfleck auf der ansonsten weißen Weste des 38-Jährigen.

Dabei mussten die Browns gegen die Jets auf ihren besten Receiver verzichten. Amari Cooper, der am vergangenen Sonntag gegen die Houston Texans mit 265 Yards einen Franchise-Rekord aufgestellt hatte, musste mit einer Fersenverletzung passen.

In Coopers Abwesenheit ragte einmal mehr Tight End David Njoku heraus, der sechs Bälle für 134 Yards fing. Noch besser war allerdings Running Back Jerome Ford, der nicht nur für 64 Yards lief, sondern auch 57 Yards durch die Luft erzielte und zwei der drei Touchdown-Pässe fing. Der dritte Touchdown-Pass von Flacco landete bei Elijah Moore.

Flacco steht nun bei vier Siegen in Folge als Browns-Starter. Die Franchise aus Ohio ist zudem in der NFL-Geschichte das erste Team, das im Laufe einer Saison vier Quarterbacks starten ließ und in dieser Konstellation die Playoffs erreicht hat. Zudem werden die Browns erstmals seit 1989 eine Saison mit einem besseren Record als die Pittsburgh Steelers beenden.