Die Vorzeichen vor dem Duell Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens sind klar. Einer schießt dennoch Giftpfeile: Safety Grant Delpit. Der provoziert ausgerechnet Derrick Henry. Das hat eine Vorgeschichte.

Die Stimmung vor dem Duell zwischen den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens kocht hoch: Safety Grant Delpit hat Running Back Derrick Henry mit einer provokanten Aussage angefixt.

Der 114 Kilogramm schwere Modellathlet, der in der Woche 1 mit 169 Yards den besten Rushing-Output der Liga hingelegt hat, wird von Delpit als leichte Beute abgetan. "Nicht schwer", sagte der Browns-Verteidiger provokant, als er nach den Herausforderungen beim Tacklen des 1,91 Meter großen Henry gefragt wurde.

Die eiden haben eine Vorgeschichte: Im Oktober 2024 verteilte der Safety einen harten Hit gegen Henry. Gemeinsam mit Cornerback Denzel Ward stoppte er den Ex-Titan brutal – Delpit von der Seite, Ward low – und feierte anschließend mit der ikonischen "too small"-Geste.

Seit Jim Schwartz 2022 als Defensive Coordinator in Cleveland antrat, haben die Browns Henry in zwei von drei Spielen auf unter 75 Rushing Yards gehalten.