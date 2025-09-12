Vorgeschichte aus Saison 2024
NFL - Cleveland Browns provozieren Baltimore Ravens und Derrick Henry: "Nicht schwer"
- Veröffentlicht: 12.09.2025
- 13:42 Uhr
- Kai Esser
Die Vorzeichen vor dem Duell Cleveland Browns gegen Baltimore Ravens sind klar. Einer schießt dennoch Giftpfeile: Safety Grant Delpit. Der provoziert ausgerechnet Derrick Henry. Das hat eine Vorgeschichte.
Die Stimmung vor dem Duell zwischen den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens kocht hoch: Safety Grant Delpit hat Running Back Derrick Henry mit einer provokanten Aussage angefixt.
Der 114 Kilogramm schwere Modellathlet, der in der Woche 1 mit 169 Yards den besten Rushing-Output der Liga hingelegt hat, wird von Delpit als leichte Beute abgetan. "Nicht schwer", sagte der Browns-Verteidiger provokant, als er nach den Herausforderungen beim Tacklen des 1,91 Meter großen Henry gefragt wurde.
Die eiden haben eine Vorgeschichte: Im Oktober 2024 verteilte der Safety einen harten Hit gegen Henry. Gemeinsam mit Cornerback Denzel Ward stoppte er den Ex-Titan brutal – Delpit von der Seite, Ward low – und feierte anschließend mit der ikonischen "too small"-Geste.
Seit Jim Schwartz 2022 als Defensive Coordinator in Cleveland antrat, haben die Browns Henry in zwei von drei Spielen auf unter 75 Rushing Yards gehalten.
Cleveland Browns: Auch Jerry Jeudy attackiert die Ravens
Henry konterte prompt: "Er hat gesagt, was er gesagt hat. Wir sehen uns am Sonntag."
Nicht genug mit dem Beef: Auch Browns-Wide-Receiver Jerry Jeudy mischte mit und schmähte die Ravens-Secondary - bestehend aus fünf First-Round-Picks - die in der Eröffnungswoche 394 Passing Yards von den Buffalo Bills und Josh Allen kassiert hatte. "Keine Herausforderungen", spottete Jeudy.
NFL - Injury Update der Saison 2025: Schwere Verletzungen bei Packers gegen Commanders
Jayden Reed (Green Bay Packers)
Der Sieg der Green Bay Packers gegen die Washington Commanders wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Wide Receiver Jayden Reed hat sich das Schlüsselbein gebrochen, das bestätigte Head Coach Matt LaFleur. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist mit einem Ausfall von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Noch schlimmer erwischte es allerdings die Commanders...
Austin Ekeler (Washington Commanders)
... die müssen das Saisonaus von Austin Ekeler verkraften. Der riss sich bei seinem achten Lauf die Achillessehne, das berichtet Insider Adam Schefter. Ohne Fremdeinwirkung und bei einem Richtungswechsel im letzten Quarter soll er sich die Verletzung zugezogen haben. Finale Tests stehen noch aus, die Hoffnung bei den Commanders ist jedoch verschwindend gering.
DaRon Bland (Dallas Cowboys)
Nachdem der Cowboys-Cornerback 2023 eine herausragende Saison mit neun Interceptions gespielt hatte, verpasste er 2024 wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß zehn Spiele. Jetzt ist derselbe Fuß erneut verletzt - Bland wird den Cowboys mehrere Partien fehlen. Ende August verlängerte er seinen Vertrag in Dallas um vier Jahre und zählt seither zu den bestbezahlten Cornerbacks der Liga.
Xavier Worthy (Kansas City Chiefs)
Nach Worthys unglücklichem Zusammenstoß mit Teamkollege Travis Kelce und der daraus resultierenden ausgerenkten Schulter war sein erstes Spiel früh beendet. Nun gibt es jedoch Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Philadelphia Eagles. Er nahm am Teamtraining teil - wenn auch nur in begrenztem Umfang - und muss nicht operiert werden.
Sauce Gardner (New York Jets)
Der höchstbezahlte Cornerback der Liga lieferte in Woche 1 gegen die Pittsburgh Steelers, vor allem in den Duellen mit D.K. Metcalf, eine überragende Leistung ab. Ob er im Spiel gegen die Buffalo Bills auflaufen kann, ist jedoch offen. Gardner trainierte am Donnerstag nur eingeschränkt. Grund sind Leistenprobleme.
Brock Purdy (San Francisco 49ers)
Bittere Nachricht für die 49ers: Quarterback Brock Purdy wird laut NFL-Insider Ian Rapoport zwei bis fünf Wochen fehlen. Der 25-Jährige hat sich offenbar eine Art von "Turf Toe" zugezogen. Dies ist eine Verletzung des Großzehengrundgelenks, die durch eine gewaltsame Überstreckung (Hyperextension) der Großzehe entsteht. Als Backup steht Mac Jones parat. Zuvor bereits...
George Kittle (San Francisco 49ers)
... verloren die 49ers Tight End George Kittle. Er musste das Auftaktspiel bei den Seahawks frühzeitig mit einer Oberschenkelverletzung verlassen. Nun steht fest: Er wird wochenlang ausfallen. Die Franchise hat den 31-Jährigen auf die IR-Liste gesetzt, damit fällt Kittle mindestens vier Spiele aus. Der früheste Termin für eine Rückkehr wäre damit das Spiel am 12. Oktober bei den Tampa Bay Buccaneers.
Drake London (Atlanta Falcons)
Die Atlanta Falcons bangen um ihren Nummer-1-Receiver Drake London. Der 24-Jährige zog sich beim Saisonauftakt gegen die Tampa Bay Buccaneers eine Schulterverletzung zu. Für das Spiel gegen die Minnesota Vikings steht er mindestens auf der Kippe. London war mit 15 Targets die klar bevorzugte Anspielstation von Quarterback Michael Penix, fing aber nur acht Bälle für 55 Yards.
Christian Gonzalez (New England Patriots)
Gonzalez fiel für den Saisonauftakt der New England Patriots am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders mit einer Oberschenkelverletzung aus, die ihn schon seit Beginn des Training Camps außer Gefecht setzte. Wie lange der Cornerback zuschauen muss, bleibt abzuwarten.
Chase Young (New Orleans Saints)
Der Defensive End unterschrieb im Frühjahr einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar. In der letzten Trainingswoche plagte ihn dann eine Wadenverletzung, die auch dafür sorgte, dass er den Season Opener gegen die Arizona Cardinals verpasst. Ein bitterer Ausfall für die Saints.
Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers)
Nach seinem Knöchelbruch aus der vergangenen Saison wird der Wide Receiver wohl nicht vor Oktober sein Comeback geben. Die "Bucs" sind mit dem Genesungsprozess zufrieden, Head Coach Todd Bowles äußerte sich zu Godwins Verfügbarkeit und erklärte, der Receiver könne voraussichtlich zwischen Woche 2 und Woche 5 zurückkehren.
Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)
Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.
Ravens-Safety Kyle Hamilton winkte ab: "Das mit dem Bulletin-Board-Material verstehe ich nie. Würde ich ohne das nicht hart spielen? Wenn du so was brauchst, um motiviert zu sein, ist das dein Problem."
Die verbalen Spitzen könnten das Spiel in Baltimore zu einem noch schärferen Duell machen als ohnehin schon. Für die Browns ist es nach dem Spiel gegen die Cincinnati Bengals (16:17) das zweite Division-Duell zum Start der NFL-Saison in Folge.